Volby 2026 v Plzni přehledně
- Termín: pátek 9. října 2026 od 14 do 22 hodin a sobota 10. října od 8 do 14 hodin
- Počet mandátů: 47 zastupitelů města Plzně
- Počet kandidátek: 13
- Současný primátor: Roman Zarzycký (ANO)
- Současná koalice: ANO, STAN, Piráti a Pro Plzeň
- Všechny kandidátky pro Plzeň ve volebním speciálu
- Senátní volby: volební obvod, pokrývající většinu města – obvod č. 9 Plzeň-město. Nezasahuje pouze na území obvodu Slovany.
Kdo kandiduje: strany, hnutí a lídři kandidátek
Plzeňský magistrát letos obhajuje primátor Roman Zarzycký v čele hnutí ANO. Další strany vládnoucí koalice do čela svých kandidátek postavily současné náměstky a radní. Opozici táhnou ODS s Lukášem Hegnerem a koalice Chceme Plzeň kolem TOP 09. Celkem se o přízeň voličů uchází 13 uskupení s celkem 550 kandidáty.
|Subjekt
|Lídr 2026
|Současná funkce / povolání
|Pozice v zastupitelstvu
|ANO 2011 a nezávislí
|Roman Zarzycký
|primátor Plzně
|koalice
|ODS
|Lukáš Hegner
|advokát, zastupitel města
|opozice
|STAN
|Aleš Tolar
|náměstek primátora, starosta Plzně-Malesic
|koalice
|Piráti
|Pavel Bosák
|náměstek primátora, grafik
|koalice
|PRO PLZEŇ s podporou lidovců
|Tomáš Morávek
|radní pro sport a mládež
|koalice
|Chceme Plzeň (nezávislí, TOP 09 a Zelení)
|Michal Vozobule
|zastupitel města, učitel
|opozice
|SPD + Trikolora + PRO (s podporou Přísahy)
|Július Líška
|manažer
|opozice
|KSČM
|Jiří Valenta
|pedagog, krajský zastupitel
|opozice
|Sociální demokracie s Plzeňáky
|Michal Chalupný
|referent, bývalý starosta Doubravky
|mimo zastupitelstvo
|Motoristé sobě + Svobodní
|Hynek Brom
|advokát
|mimo zastupitelstvo
|Stačilo!
|Ida Procházková
|kynoložka
|mimo zastupitelstvo
|Koruna Česká
|Martin Cikán
|stavební historik a žurnalista
|mimo zastupitelstvo
|DSZ – Za práva zvířat
|Blanka Filipová
|ředitelka útulku pro koně
|mimo zastupitelstvo
Plzeň bude vybírat primátora
Plzeňané 9. a 10. října nezvolí primátora přímo. Rozhodnou nicméně o obsazení 47 křesel zastupitelů. Právě nově ustavené zastupitelstvo pak ze svého středu vyvolí primátora. Výsledek voleb tak rozhodne především to, které strany dokážou po volbách sestavit většinu alespoň 24 hlasů.
V komunálních volbách roku 2022 získaly vítězná koalice Spolu a hnutí ANO na druhém místě (obdrželo o necelého půl procentního bodu méně) obě shodně patnáct mandátů. O konečném rozložení sil tak rozhodlo hlavně povolební vyjednávání.
Hnutí ANO sestavilo koalici s hnutím STAN, Piráty a hnutím Pro Plzeň, ta dosáhla na pohodlnou většinu 28 hlasů. Nejsilnější člen také obsadil funkci primátora, kterým se stal Roman Zarzycký (ANO), který letos mandát obhajuje. Koalice Spolu zůstala v opozici, společně se zastupiteli za SPD.
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Kandidáti do komunálních voleb 2026
ANO obhajuje s primátorem Zarzyckým
Hnutí ANO jde do voleb s dosavadním primátorem a staví na dosavadním vedení města. Na předních místech kandidátky jsou starostové velkých městských obvodů.
- Roman Zarzycký, primátor Plzně
- Ivana Bubeníčková, starostka MO Plzeň 1
- David Procházka, starosta MO Plzeň 3
Program: pokračování rozjetých investic a modernizace města, dostupné bydlení a rozvoj infrastruktury; k dopravě primátor otevírá i diskusi nad průtahem městem vedle přípravy městského okruhu.
Osamostatněnou ODS vede zastupitel Hegner
Občanská demokratická strana jde po rozpadu koalice Spolu do voleb samostatně. Na kandidátce jsou i bývalý primátor a poslanec Martin Baxa nebo senátor Lumír Aschenbrenner. V čele kandidátky nicméně stojí dvojice dlouholetých zastupitelů – Lukáš Hegner a Pavel Šindelář, který byl po Baxově rezignaci v minulém volebním období primátorem města.
- Lukáš Hegner, advokát, zastupitel města
- Pavel Šindelář, advokát, bývalý primátor
- Lucie Kužílková, živnostnice
Program: priorita na dokončení východní části městského okruhu (I/20) a odmítnutí svádění tranzitní dopravy do centra, dostupné bydlení a zdravé hospodaření města. Do voleb jde jako jedna z velkých opozičních stran s heslem „Střídáme!,“ kterým podporuje své tvrzení, že současná koalice přišla o vizi i „tah na branku.“
Malesický starosta Tolar opět lídrem STAN
Samostatně kandidující Starostové a nezávislí do čela kandidátky tak jako ve volbách roku 2022 postavili Aleše Tolara, současného zastupitele města, náměstka primátora a starosty Plzně-Malesic.
- Aleš Tolar, náměstek primátora, starosta Plzně-Malesic
- Světlana Budková, radní města pro bytovou oblast
- Vít Mojžíš, starosta Plzně-Křimic
Program: doprava a městský okruh, dostupné bydlení, životní prostředí a rozvoj obvodů. „Doprava ve městě musí být vyváženým mixem,“ řekl lídr kandidátky Tolar v rozhovoru pro iDNES.cz na téma zklidňování dopravy v Plzni. Ta je pro hnutí stěžejním tématem, soustředit se hodlá i na obnovu parků a sázení zeleně či nedostupné bydlení a problémy s bezpečností.
Bosák znovu v roli jedničky plzeňských Pirátů
Piráti jdou do voleb samostatně, stejně jako v roce 2022, kdy získali přes osm procent hlasů a skončili čtvrtí. Tak jako před čtyřmi lety stojí v čele kandidátky Pavel Bosák, náměstek primátora pro technickou oblast. Dvojkou je předseda plzeňského místního sdružení Pirátů Marek Habruň.
- Pavel Bosák, náměstek primátora, grafik
- Marek Habruň, stavební projektant
- Vanessa Evelynn, OSVČ
Program: transparentní radnice, dostupné bydlení a moderní veřejné služby. Po volbách se Piráti chtějí zaměřit hlavně na pokračování bytové výstavby, ale také na úpravy a revitalizace řady veřejných prostor po celém městě popsal lídr kandidátky Bosák v rozhovoru pro iDNES.cz
PRO PLZEŇ s Morávkem podpoří lidovci
Hnutí PRO PLZEŇ hodlá navázat na úspěch z minulých voleb, kdy kandidovalo poprvé a získalo pět mandátů, letos však jde do voleb s podporou KDU-ČSL. Lídrem je radní pro sport Tomáš Morávek a číslo čtyři kandidátky z roku 2022. Trojkou hnutí je Daniela Pousková, která rovněž kandiduje do Senátu v obvodu číslo 9 – Plzeň-město.
- Tomáš Morávek (PRO PLZEŇ), radní pro sport a mládež
- Libuše Hubáčková (KDU-ČSL), zastupitelka města a MO Plzeň 3
- Daniela Pousková (PRO PLZEŇ), primářka Nemocnice u sv. Jiří
Program: sport a volnočasové zázemí, zdravotní a sociální péče, rozvoj obvodů a městská infrastruktura.
Hnutí si silně zakládá na sportu. „Je lepší, když jsou děti v kolektivu, ve sportovním procesu a nějakém řádu, než kdyby se válely doma,“ řekl lídr kandidátky Tomáš Morávek v rozhovoru pro iDNES.cz a dodává, že jde i o prevenci kriminality. Zároveň tedy chce řešit bezpečnost nebo třeba vylidněnost centra města.
Chceme Plzeň brojí proti strnulosti
Poslední „člen“ někdejší koalice SPOLU, strana TOP 09, jde do klání o křesla na plzeňském magistrátu s odpadlíky z hnutí STAN a Zelenými. Kandidátku s názvem Chceme Plzeň vede do voleb zastupitel a někdejší náměstek primátora pro dopravu a životní prostředí Michal Vozobule.
- Michal Vozobule (TOP 09), zastupitel města, učitel
- Zuzana Buriánová (nezávislá), ředitelka školy
- Ladislav Nový (nezávislý), místostarosta MO Plzeň 3
Program: doprava a městský okruh, moderní a zelené město a školství. Zaměřit se také chtějí na dostupné bydlení se zapojením městského developera, revitalizace parků i zadržování vody v krajině, či podporu kultury. Lídr uskupení Vozobule se v rozhovoru pro iDNES.cz opřel do současné vládnoucí koalice. Vadí mu hlavně špatná komunikace.
Krajní pravice na jedné kandidátce
Aby zamezily propadání hlasů, jdou SPD, Trikolora a strana PRO do voleb na plzeňský magistrát jednotně. Kandidátku, která má také podporu hnutí Přísaha, do voleb vede manažer Július Líška, slovenský rodák s českým občanstvím, který také kandiduje do Senátu. Na kandidátce je i dřívější lídr SPD Jan Kůrka.
- Július Líška (SPD), manažer
- Jan Šneberk (Trikolora), manažer
- Martin Dittrich (SPD), operátor ve výrobě
Program: bezpečnost, hospodárné nakládání s městskými penězi a doprava. Strana se chce zaměřit na zkulturnění centra města, ale také řešení komplikací v dopravě nebo drahého bydlení, jak řekl lídr Július Líška v rozhovoru pro iDNES.cz. SPD se nebrání spolupráci s nikým, nezbytná je akorát programová shoda.
Menší strany: KSČM, SOCDEM i Koruna a DSZ
Kandidátku podala i řada dalších subjektů. Část z uskupení se pokouší o návrat do zastupitelstva, kdy o křesla při předchozích volbách přišla, některá se mandáty pokusí získat úplně poprvé – mezi ně patří ty strany, které se v minulých volbách nesetkaly s úspěchem, ale i úplní nováčci.
- KSČM vede pedagog a krajský zastupitel Jiří Valenta
- Motoristé sobě + Svobodní postavili do čela advokáta Hynka Broma
- Sociální demokracii s Plzeňáky vede Michal Chalupný
- Jedničkou hnutí Stačilo! je kynoložka Ida Procházková
- Lídrem kandidátky Koruny České je stavební historik Martin Cikán
- DSZ – Za práva zvířat vede ředitelka útulku pro koně Blanka Filipová.
Volby v městských obvodech
Vedle voleb do Zastupitelstva města Plzně budou obyvatelé v pátek 9. a v sobotu 10. října rozhodovat také o složení zastupitelstev jednotlivých městských obvodů. Celkem se tedy v Plzni konají volby do jedenácti zastupitelstev – jednoho magistrátního a deseti místních.
V městských obvodech se o hlasy voličů hlásí celkem 1 232 kandidátů na 54 kandidátních listinách. Nejvíce – 9 kandidátek a 297 kandidátů – je ve druhém nejlidnatějším plzeňském obvodě. Na druhém konci jsou Malesice, kde na pouhých dvou kandidátkách usiluje o získání hlasů osmnáct lidí.
Kdo vede Plzeň: primátor, koalice, opozice
Plzeň vede primátor Roman Zarzycký (ANO) v čele koalice ANO, STAN, Piráti a Pro Plzeň. V jedenáctičlenné radě má ANO pět členů včetně primátora, STAN, Piráti a Pro Plzeň mají po dvou zástupcích.
Koalice vznikla po volbách 2022, přestože je těsně vyhrála koalice SPOLU, která nakonec skončila v opozici.
|Ukazatel
|Stav
|Primátor
|Roman Zarzycký (ANO)
|Vítěz voleb 2022
|Spolu, 27,73 %, ANO 27,26 % – obě 15 mandátů
|Koalice
|ANO (15), Pro Plzeň (5), Piráti (4) a STAN (4)
|Počet zastupitelů
|47
|Většina v zastupitelstvu
|24 hlasů
Volební období se neslo hlavně ve znamení dopravy a velkých investic: přípravy dokončení východní části městského okruhu, dostupného bydlení a rozvoje městské infrastruktury. Město hospodaří s rozpočtem v řádu miliard korun a nové vedení bude rozhodovat i o jeho směřování.
|Strana
|Procenta
|Mandáty
|Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09)
|27,73 %
|15
|ANO
|27,26 %
|15
|Pro Plzeň
|9,81 %
|5
|Piráti
|8,14 %
|4
|STAN
|7,71 %
|4
|SPD
|7,38 %
|4
Známé tváře, návraty a odchody
Letošní volby přinášejí v Plzni několik výrazných momentů a zajímavých jmen:
- Roman Zarzycký (ANO) obhajuje funkci primátora. Kvůli postu v čele města se loni v říjnu dokonce vzdal poslaneckého mandátu.
- po rozpadu koalice Spolu jde ODS poprvé samostatně, TOP 09 jde do voleb pod názvem Chceme Plzeň se Zelenými a nezávislými. KDU-ČSL se přidala k uskupení PRO PLZEŇ.
- dlouholetý senátor Lumír Aschenbrenner (ODS) letos nebude usilovat o získání křesla starosty obvodu Plzeň 2-Slovany, který řídí už od roku 1998. Na kandidátce sice je (tak jako na kandidátce do zastupitelstva města), soustředit se nicméně hodlá na obhájení mandátu senátora.
- Miroslav „Míša“ Leicht, frontman bluegrassové skupiny Cop kandiduje za ODS do zastupitelstva Plzeň 10-Lhota
- Přemysl Kubišta, herec a zpěvák (STAN)
- Radek Motlík, házenkářská legenda (PRO PLZEŇ s podporou lidovců)
- Jan Drnek, spisovatel (Koruna Česká)
Hlavní témata voleb v Plzni
Tranzitní doprava a městský okruh. Napříč stranami zaznívá jako priorita dokončení východní části městského okruhu (silnice I/20), která má ulevit přetíženému centru. Opoziční i koaliční lídři odmítají svádět tranzitní dopravu do centra; primátor Zarzycký zároveň upozorňuje na pomalou přípravu ze strany ŘSD a otevírá diskusi i o průtahu městem.
Dostupné bydlení. Dostupnost bydlení patří ke shodným prioritám lídrů rozhodujících stran. Liší se v tom, jakou cestou a jak rychle nové byty zajistit.
Rozvoj infrastruktury a hospodaření města. Řešeny jsou velké investice, rozvoj městské infrastruktury a nakládání s městským rozpočtem v řádu miliard korun.
Rozvoj obvodů a veřejný prostor. Vedle magistrátu se rozhoduje i ve velkých městských obvodech (Lochotín, centrum, Doubravka, Litice), kde má řada stran vlastní kandidátky a lídry.
Senátní volby 2026 v Plzni
Současně s komunálními volbami se ve většině Plzně volí také do Senátu, a to v obvodu číslo 9 Plzeň-město. Ten podle Zákona o volbách do Parlamentu ČR zahrnuje okres Plzeň-město vyjma městského obvodu Plzeň 2-Slovany.
Senátorem je Lumír Aschenbrenner (ODS), který post drží už dvě volební období. Proti němu kandiduje sedm uchazečů, mezi nimi například bývalý náčelník generálního štábu Karel Řehka (nestraník za STAN).
Plzeň-město – senátní volební obvod č. 9
- senátor 2020–2026: Lumír Aschenbrenner
- politická příslušnost: ODS
- senátorský klub: ODS a TOP 09
- obhajuje
|Číslo
|Kandidát
|Věk
|Navrhující strana
|Povolání
|Bydliště
|7
|Kantorová Lucie Mgr. et Mgr.
|40
|ANO
|učitelka, náměstkyně primátora pro oblast školství
|Plzeň
|5
|Řehka Karel
|51
|STAN
|bezpečnostní analytik, pedagog
|Bdeněves
|2
|Aschenbrenner Lumír Ing.
|66
|ODS
|starosta Městského obvodu Plzeň 2-Slovany, senátor
|Plzeň
|8
|Líška Július Ing.
|60
|SPD
|manažer v mezinárodní společnosti
|Plzeň
|1
|Novák Jaroslav
|72
|JaSaN
|konzultant
|Plzeň
|3
|Pousková Daniela MUDr.
|69
|PRO PLZEŇ
|lékařka
|Plzeň
|4
|Janský Bohumír prof. RNDr. CSc.
|73
|SEN 21
|univerzitní profesor
|Praha
|6
|Valenta Jiří PhDr. Ing. DBA
|60
|KSČM
|pedagog, zastupitel kraje
|Plzeň
První kolo senátních voleb se uskuteční 9. a 10. října 2026, případné druhé kolo 16. a 17. října.
Jak volit v Plzni
Do Zastupitelstva města Plzně se volí 47 zastupitelů, takže volič může rozdělit nejvýše 47 hlasů. Zakřížkovat smí jednu celou kandidátku, jednotlivé kandidáty napříč stranami (takzvané panašování), nebo oba způsoby kombinovat.
Při kombinaci se hlasy nejprve započtou jednotlivě označeným kandidátům a z označené kandidátky se doplní zbytek do počtu volených zastupitelů. Pokud volič označí více kandidátů, než kolik se jich volí, hlasovací lístek je neplatný.
Neplatný je také tehdy, když volič označí více než jednu celou kandidátku. Zároveň s volbami do městského zastupitelstva volí Plzeňané také zastupitele svého městského obvodu.
Pro komunální volby se voličský průkaz nevydává a hlasovat lze jen v místě, kde je volič zapsán; voličský průkaz se letos týká pouze souběžných senátních voleb.
Kde sledovat výsledky
Průběžné i konečné výsledky voleb v Plzni bude možné sledovat ve volebním speciálu iDNES.cz, který přebírá data Českého statistického úřadu. K dispozici budou výsledky za celé město, jednotlivé městské obvody i volební okrsky. V roce 2022 se do plzeňského zastupitelstva volilo 47 zastupitelů.
Nejčastější otázky
Kdy jsou komunální volby v Plzni?
Komunální volby se uskuteční v pátek 9. října 2026 od 14 do 22 hodin a v sobotu 10. října od 8 do 14 hodin. V Plzni současně proběhne první kolo senátních voleb.
Kolik zastupitelů se v Plzni volí?
Do Zastupitelstva města Plzně se volí 47 zastupitelů.
Kdo je primátor Plzně?
Primátorem Plzně je před komunálními volbami 2026 Roman Zarzycký (ANO). V letošních volbách post primátora obhajuje.
Kdo kandiduje na primátora Plzně?
Mezi hlavní kandidáty patří například Roman Zarzycký za ANO, Lukáš Hegner za ODS, Aleš Tolar za STAN, Pavel Bosák za Piráty, Tomáš Morávek za Pro Plzeň a Michal Vozobule za koalici Chceme Plzeň. Kandidáta na primátora ovšem voliči nevolí přímo – primátora následně vybírá nové zastupitelstvo.
Kde najdu kandidátky pro Plzeň?
Kompletní kandidátní listiny pro magistrát i jednotlivé plzeňské městské obvody jsou ve volebním speciálu iDNES.cz, kde lze následně sledovat také průběžné a konečné výsledky.