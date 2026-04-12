Pirátům přisoudil model 9,5 procenta a SPD 6,5 procenta. Motoristé v průzkumu dosáhli přesně na pětiprocentní hranici nutnou pro zisk poslaneckých křesel. Hnutí Naše Česko jihočeského hejtmana Martina Kuby by získalo stejně jako lidovci tři procenta hlasů, TOP 09 má podporu 2,5 procenta voličů. Ostatní strany si vybralo dohromady šest procent hlasujících.
Zisky jednotlivých stran a hnutí se za poslední měsíc podle autorů volebního modelu prakticky nezměnily. Ve srovnání s volbami, které se konaly loni v říjnu, si pohoršily SPD o 1,5procentního bodu a Motoristé o dva procentní body.
Propad SPD je pravděpodobně dán i tím, že do voleb vstupovalo toto hnutí s podporou dalších tří uskupení, a to PRO, Svobodných a Trikolory. Model ale zatím počítá s tím, že by ve volbách tyto subjekty kandidovaly samostatně.
Kdyby se nyní konaly volby, přišlo by k nim podle Kantaru 62,5 procenta voličů. Průzkumu se zúčastnilo 1200 respondentů.