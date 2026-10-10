„Je to zatím super. My sledujeme nějaké prognózy, které ukazují, že by to mohlo ještě růst. Takže to vypadá, že by se to mohlo opravdu povést v prvním kole. To by byl naprosto super výsledek,“ komentoval průběžné výsledky pro iDNES.cz Grolich.
Volby 2026 OBRAZEM
Proti Grolichovi stáli pouze dva soupeři. Hnutí ANO nakonec nasadilo zdravotní sestru z brněnského Masarykova onkologického ústavu Petru Absolonovou, která nahradila původního kandidáta Petra Babulu, jenž je přednostou Fyziologického ústavu Masarykovy univerzity. Senátorské ambice měl i starosta Studnic Jaroslav Fládr v dresu hnutí Přísaha.
„Průběžný volební výsledek nechci komentovat. Vyjádřím se, až bude sečteno,“ řekla Absolonová.
Hlavní volební štáb si lidovci otevřeli v Orlovně ve Šlapanicích u Brna, v obvodě, kde se jejich předseda Jan Grolich sám uchází o hlasy. Kampaň ozvláštnil „Nejhorším předvolebním songem ever“, který natočil a nazpíval s písničkářem Pavlem Helanem.
Do štábu dorazil Grolich v 15 hodin. Senátor Břetislav Rychlík zvolený za TOP 09, Grolicha pozdravil slovy: „Zdar kolego!“. Podle svých slov věří v Grolichovo vítězství v prvním kole.