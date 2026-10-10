Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Výsledky voleb do Senátu: Hejtman Grolich bude novým senátorem, zvítězí v prvním kole

Autor: , ,
  18:30aktualizováno  18:39
Sledovat Lidovky.cz na Googlu
Sedmdesát procent hlasů pro senátní volby je na Vyškovsku, kde kandiduje jihomoravský hejtman a předseda lidovců Jan Grolich, sečtená. Grolich od začátku sčítání nad svými dvěma protivníky výrazně vede. Aktuálně si drží 60 procent a je jasné, že zvítězí hned v prvním kole.

„Je to zatím super. My sledujeme nějaké prognózy, které ukazují, že by to mohlo ještě růst. Takže to vypadá, že by se to mohlo opravdu povést v prvním kole. To by byl naprosto super výsledek,“ komentoval průběžné výsledky pro iDNES.cz Grolich.

Volby 2026 OBRAZEM

Vysypáváni volební urny ve volební místnosti. Sčítání hlasů začalo. (10. října 2026)
Vysypáváni volební urny ve volební místnosti. Sčítání hlasů začalo. (10. října 2026)
Volební štáb Praha sobě. Na snímku Adam Scheinherr. (10. října 2026)
Volební štáb Hnutí ANO v Praze na Chodově. Na snímku Karel Havlíček a Jana Mračková Vildumetzová (ANO). (10. října 2026)
305 fotografií

Proti Grolichovi stáli pouze dva soupeři. Hnutí ANO nakonec nasadilo zdravotní sestru z brněnského Masarykova onkologického ústavu Petru Absolonovou, která nahradila původního kandidáta Petra Babulu, jenž je přednostou Fyziologického ústavu Masarykovy univerzity. Senátorské ambice měl i starosta Studnic Jaroslav Fládr v dresu hnutí Přísaha.

„Průběžný volební výsledek nechci komentovat. Vyjádřím se, až bude sečteno,“ řekla Absolonová.

Hlavní volební štáb si lidovci otevřeli v Orlovně ve Šlapanicích u Brna, v obvodě, kde se jejich předseda Jan Grolich sám uchází o hlasy. Kampaň ozvláštnil „Nejhorším předvolebním songem ever“, který natočil a nazpíval s písničkářem Pavlem Helanem.

Jan Grolich přichází do volebního štábu lidovců.
Lidovecký volební štáb ve Šlapanicích u Brna.
Lidovecký volební štáb ve Šlapanicích u Brna.
Lidovecký volební štáb ve Šlapanicích u Brna, expředseda strany Marian Jurečka sleduje výsledky na tabletu.
20 fotografií

Do štábu dorazil Grolich v 15 hodin. Senátor Břetislav Rychlík zvolený za TOP 09, Grolicha pozdravil slovy: „Zdar kolego!“. Podle svých slov věří v Grolichovo vítězství v prvním kole.

Vstoupit do diskuse
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.