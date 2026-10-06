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Komunální a senátní volby 2026: Kdo kandiduje v Českých Budějovicích

Petra Škraňková
  13:02aktualizováno  13:02
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Ve volbách 9. a 10. října 2026 lidé rozhodnou o obsazení magistrátu Českých Budějovic.

Ve volbách 9. a 10. října 2026 lidé rozhodnou o obsazení magistrátu Českých Budějovic. | foto: Petr Lundák, MF DNES

Ve volbách 9. a 10. října 2026 lidé rozhodnou o obsazení magistrátu Českých Budějovic.
Ve volbách 9. a 10. října 2026 lidé rozhodnou o obsazení magistrátu Českých Budějovic.
Ve volbách 9. a 10. října 2026 lidé rozhodnou o obsazení magistrátu Českých Budějovic.
Ve volbách 9. a 10. října 2026 lidé rozhodnou o obsazení magistrátu Českých Budějovic.
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Komunální volby 2026 v Českých Budějovicích se konají 9. a 10. října a voliči v nich rozhodnou o obsazení 45 křesel v Zastupitelstvu města České Budějovice. O jejich hlasy se uchází 10 zaregistrovaných volebních subjektů. Post primátorky obhajuje Dagmar Škodová Parmová, která ale kandiduje nově za hnutí Naše Česko – uskupení, do něhož na podzim 2025 přešla většina zastupitelů zvolených původně za ODS. Přehled kandidátů průběžně aktualizujeme.

Volby 2026 v Českých Budějovicích přehledně

  • Termín: pátek 9. října 2026 od 14 do 22 hodin a sobota 10. října od 8 do 14 hodin
  • Počet mandátů: 45 zastupitelů města České Budějovice
  • Počet kandidátek: 10
  • Současná primátorka: Dagmar Škodová Parmová (Naše Česko)
  • Současná koalice: Naše Česko, Společně pro Budějovice a Jihočeši 2012 (menšinová)
  • Všechny kandidátky pro České Budějovice ve volebním speciálu
  • Senátní volby: v Českých Budějovicích se letos nekonají – město patří do senátního obvodu č. 14, který se volí až v roce 2030

Kdo kandiduje: strany, hnutí a lídři kandidátek

Budějovická radnice prošla během volebního období výraznou proměnou. Primátorka Dagmar Škodová Parmová, zvolená v roce 2022 za ODS, jde letos do voleb v čele nového hnutí Naše Česko, k němuž se přidala i většina původních zastupitelů ODS. Samotná ODS staví novou kandidátku v čele s Janem Teplým. Opozici táhne ANO s Viktorem Lavičkou. Celkem se o přízeň voličů uchází 10 uskupení, o jedno méně než v roce 2022.

Lídři kandidátek do komunálních voleb 2026
SubjektLídr 2026Současná funkce / povoláníPozice v zastupitelstvu
Naše ČeskoDagmar Škodová Parmováprimátorka městakoalice
ODSJan Teplýinterim manažer, mentor a koučopozice (2 zastupitelé)
ANO 2011Viktor Lavičkapředseda finančního výboru, manažeropozice
Občané pro Budějovice a StarostovéTomáš Chovanecmanažer sociálních projektů, zastupitelopozice
Společně pro Budějovice (lidovci a TOP 09)Ondřej Talířdopravní inženýr, projektantkoalice
Piráti a Budějčáci s podporou ZelenýchPavel Tůmamanažer technologické firmyopozice
SPDJan Kadlecekonom, zastupitel městaopozice
Motoristé a SvobodníVáclav Srogončíkprojektový manažer, systémový inženýrnový subjekt
PRO BUDĚJCE (KSČM, PRO, SOCDEM a další)Richard Štěpánstudent, šéfredaktor, včelařnový subjekt
DSZ – Za práva zvířatŠtěpánka Šindelářoválékařka, ochránkyně zvířatnový subjekt

Budou mít České Budějovice stejnou primátorku?

Budějovičané 9. a 10. října nezvolí primátora přímo. Rozhodnou o obsazení 45 míst v zastupitelstvu a primátora následně volí ze svých řad nově ustavené zastupitelstvo; k jeho zvolení je potřeba většina alespoň 23 hlasů.

Právě povolební vyjednávání bylo v roce 2022 rozhodující. Volby tehdy vyhrála ODS se 16 mandáty před ANO se 13. Vítězná ODS ale sestavila koalici bez ANO – spojila se s Piráty, uskupením Společně pro Budějovice a hnutím Jihočeši 2012 a dohromady získala 23 hlasů. Primátorkou se stala Dagmar Škodová Parmová, historicky první žena v čele města. Během volebního období se ale koalice zúžila: na podzim 2024 z ní odešli Piráti a v roce 2025 většina zastupitelů ODS přešla do nového hnutí Naše Česko. Město dnes vede menšinová koalice Naše Česko, Společně pro Budějovice a Jihočeši 2012 s 18 hlasy.

Kandidáti do komunálních voleb 2026

Naše Česko s primátorkou Škodovou Parmovou

Hnutí Naše Česko je novým uskupením, do kterého na podzim 2025 přešla většina budějovických zastupitelů ODS včetně primátorky. Na kandidátce je i jihočeský hejtman Martin Kuba a senátor Zbyněk Sýkora.

  • Dagmar Škodová Parmová (Naše Česko), primátorka města
  • Petr Maroš (Naše Česko), náměstek primátorky
  • Klára Stašková (Naše Česko), kardioložka a sportovní lékařka

Program: dokončit nový územní plán v roce 2028, postavit další parkovací dům na sídlišti Máj, pokračovat ve finanční spoluúčasti města na Severní spojce, nové projekty: nová budova Alšovy jihočeské galerie, kompletní přestavba letního kina Háječek a rekonstrukce Domu umění. Neobnovovat klasickou funkci jediného hlavního architekta.

ODS staví novou kandidátku, vede ji Jan Teplý

ODS jde do voleb po odchodu většiny svých zastupitelů do hnutí Naše Česko oslabená a s novým lídrem. Do čela postavila manažera a kouče Jana Teplého.

  • Jan Teplý (ODS), interim manažer, mentor a kouč
  • Edita Nevoralová (ODS), psycholožka
  • Martin Sojka (ODS), ředitel vývoje

Program: zavést centrálnější koordinaci oprav komunikací a dopravních uzavírek, vytvořit nezávislou odbornou organizaci pro městskou architekturu a plánování, u nové developerské výstavby požadovat, aby se současně řešily navazující chodníky, kapacita ulic, parkování a například dostatek míst v mateřských školách, v rámci EHMK 2028 přesunout část kulturních projektů z centra také na sídliště a do parků a podporovat zejména ty, které budou pokračovat i po roce 2028.

Dagmar Škodová Parmová

Jan Teplý (ODS)

Viktor Lavička (ANO)

ANO vede Viktor Lavička

Opoziční hnutí ANO staví na předsedovi finančního výboru zastupitelstva. Na kandidátce jsou i poslanci a europoslanec.

  • Viktor Lavička (ANO), předseda finančního výboru, manažer
  • Andrea Nádravská (ANO), ekonomka
  • Jaroslav Berka (ANO), vedoucí dopravy

Program: vybudovat vodní svět v areálu bývalých kasáren Čtyři Dvory, budovat další P+R parkoviště a jednopatrové parkovací domy na sídlištích, výrazněji opravovat chodníky a komunikace, obnovit městského architekta jako nezávislou a odborně respektovanou funkci.

Občané pro Budějovice a Starostové

Uskupení Občané pro Budějovice se pro letošní volby spojilo se Starosty a nezávislými. Po celé volební období působilo v opozici.

  • Tomáš Chovanec (HOPB), manažer rozvojových a sociálních projektů, zastupitel
  • Petr Vodrážka (STAN), vědec, předseda spolku Cyklobudějovice
  • Ivo Moravec (HOPB), energetický poradce, předseda kontrolního výboru

Program: zřídit městského koordinátora dopravy a mobility,zahájit výstavbu městských bytů ve Čtyřech Dvorech, posílit terénní a odlehčovací sociální služby pro lidi, kteří chtějí zůstat doma, pokračovat v přípravě rozvoje Domova Hvízdal, zřídit stálého městského architekta vybraného transparentním způsobem a dát mu jasný mandát už při zadávání významných projektů.

Tomáš Chovanec

Ondřej Talíř

Pavel Tůma

Společně pro Budějovice: lidovci a TOP 09

Koalice KDU-ČSL a TOP 09 je součástí dosavadní koalice. Do čela postavila mladého dopravního inženýra; na kandidátce je i dosavadní náměstek primátorky Tomáš Bouzek.

  • Ondřej Talíř (Společně), dopravní inženýr, projektant
  • Dalibor Vlček (Společně), student společenských věd
  • Nicolas Andrejič (Společně), student geografie

Program: dokončit dopravní propojení sídliště Máj s Litvínovicemi, dokončit městské bytové domy 4D ve Čtyřech Dvorech, zavést dvouleté dotační programy pro sociální služby, zvýšit kapacitu pobytových služeb pro seniory a podporovat terénní a hospicovou péči, dotáhnout rekonstrukci a celoroční využívání KD Slavie a Háječku; nevyužité městské objekty chtějí nabídnout mladé a nezávislé kulturní scéně jako zkušebny, ateliéry či klubové prostory, zřídit instituci hlavního architekta.

Piráti a Budějčáci jdou do voleb společně

Piráti kandidují ve spojení s uskupením Budějčáci a s podporou Zelených. Z koalice odešli na podzim 2024, mimo jiné kvůli sporu o změnu územního plánu u Vrbenských rybníků.

  • Pavel Tůma (Piráti a Budějčáci), manažer technologické firmy
  • Pavla Heyduková (Piráti a Budějčáci), zastupitelka města, vedoucí sociální služby
  • Erik Ferchenbauer (Piráti a Budějčáci), analytik, geograf

Program: aktivně stavět městské byty a jejich výstavbu financovat z více zdrojů, nové bydlení směřovat primárně na brownfieldy a naopak chránit před rozsáhlejší zástavbou lokalitu Vrbenských rybníků, nová parkovací místa hledat především mimo centrum a propojit je s MHD, zřídit městského architekta s vlastním týmem, u EHMK 2028 financovat přednostně projekty, které mohou pokračovat i po roce 2028.

Jan Kadlec

Richard Štěpán

Vojtěch Filip

SPD vede Jan Kadlec

Svoboda a přímá demokracie jde do voleb se stávajícím zastupitelem a ekonomem.

  • Jan Kadlec (SPD), ekonom, zastupitel města
  • Marta Bernatová (SPD), zdravotní sestra
  • Pavel Matoušek (SPD), vedoucí pracovník

Program: zavést jednotnější systém plánování oprav, rekonstrukcí a uzavírek, parkování řešit především dalšími P+R parkovišti na okrajích města s navazující autobusovou dopravou, nepovažovat parkovací dům na Máji v nynější podobě automaticky za řešení, městského architekta podpořit jen tehdy, pokud dostane skutečné pravomoci a institucionální oporu uvnitř magistrátu. SPD zároveň nadále odmítá projekt EHMK 2028 a další jeho rozšiřování.

Nováčci: Motoristé, PRO BUDĚJCE a za práva zvířat

Vedle zavedených stran podala kandidátní listinu i řada dalších subjektů. Koalici Motoristé a Svobodní vede projektový manažer Václav Srogončík, za ním jsou podnikatel Milan Černoch a Miroslav Porkristl; hnutí cílí na dopravu a podnikatele. Levicová koalice PRO BUDĚJCE, spojující KSČM, PRO, SOCDEM, ČSSD a hnutí Stačilo!, staví do čela jednadvacetiletého studenta a včelaře Richarda Štěpána; na kandidátce je z 5. místa i emeritní místopředseda Poslanecké sněmovny Vojtěch Filip. Samostatnou kandidátku podala také DSZ – Za práva zvířat v čele s lékařkou Štěpánkou Šindelářovou.

Kdo vede České Budějovice dnes: primátorka, koalice, opozice

Město vede primátorka Dagmar Škodová Parmová, první žena v čele Budějovic. Zvolena byla v roce 2022 za ODS, dnes stojí v čele hnutí Naše Česko. Původní čtyřkoalice ODS, Pirátů, Společně pro Budějovice a Jihočechů 2012 se během období rozpadla: nejprve odešli Piráti, poté většina ODS přešla do Našeho Česka. Menšinovou koalici dnes tvoří Naše Česko, Společně pro Budějovice a Jihočeši 2012 s 18 hlasy ze 45 a při hlasováních hledá podporu napříč zastupitelstvem. K výrazným opozičním tvářím patří ANO a Občané pro Budějovice.

Kdo vede České Budějovice dnes
UkazatelStav
PrimátorkaDagmar Škodová Parmová (dříve ODS, nyní Naše Česko)
Vítěz voleb 2022ODS, 29,35 % (16 mandátů)
Koalice (aktuálně, menšinová)Naše Česko, Společně pro Budějovice a Jihočeši 2012 (18 mandátů)
Počet zastupitelů45
Většina v zastupitelstvu23 hlasů
Volební účast 202239,23 %

Volební období provázela hlavně doprava (výstavba Severní spojky, nové parkovací domy), příprava nového územního plánu a spory kolem něj, ale i kauza fotbalového Dynama, kterému město vypovědělo smlouvu o užívání městského stadionu. Nad rozvojem města visí i status Evropského hlavního města kultury pro rok 2028.

Výsledky voleb 2022 v Českých Budějovicích
StranaProcentaMandáty
ODS29,35 %16
ANO 201124,01 %13
Občané pro Budějovice11,92 %6
SPD8,44 %4
Piráti6,88 %3
Společně pro Budějovice (KDU-ČSL a TOP 09)5,40 %3

Známé tváře, návraty a odchody

Letošní volby přinášejí v Českých Budějovicích několik výrazných momentů:

  • primátorka Dagmar Škodová Parmová obhajuje post, ale poprvé za jiný subjekt – nové hnutí Naše Česko
  • na kandidátce Našeho Česka je jihočeský hejtman Martin Kuba
  • kandiduje i první porevoluční jihočeský hejtman Jan Zahradník (Naše Česko)
  • za koalici PRO BUDĚJCE kandiduje z 5. místa emeritní místopředseda Poslanecké sněmovny Vojtěch Filip
  • šest z deseti kandidátek vedou lidé, kteří dosud v zastupitelstvu nezasedali
  • na kandidátce Naše Česko je i senátor Zbyněk Sýkora - atlet vozíčkář, od roku 2021 předseda Českého paralympijského výboru, a také dlouholetý rozhlasový moderátor Hitrádia Faktor Milan Džuba
  • Vojtěch Zach - bývalý špičkový volejbalista Jihostroje České Budějovice, se kterým získal tři mistrovské tituly v řadě v letech 2007–2009, nastupoval v Lize mistrů a objevil se i v české reprezentaci. Jako trenér dovedl A-tým Jihostroje ke stříbru. (OBČANÉ PRO BUDĚJOVICE A STAROSTOVÉ)

Zbyněk Sýkora

Milan Džuba (v černém)

Vojtěch Zach

Hlavní témata voleb v Českých Budějovicích

Doprava a parkování. Doprava byla deklarovanou prioritou dosavadního vedení. Ve městě se staví Severní spojka, otevřel se parkovací dům Stromovka a připravuje se další na sídlišti Máj. Průjezdnost města a parkování zůstávají tématem napříč kandidátkami.

Územní plán a bydlení. Připravuje se nový územní plán, který počítá s výrazným růstem města. Sporná byla změna u Vrbenských rybníků, kvůli které z koalice odešli Piráti. Plánuje se také přestavba areálu u nádraží na novou čtvrť.

Volby 2026

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Kandidátky: Praha, Brno, Olomouc, Plzeň, Ostrava, Liberec

Fotbalové Dynamo. Rada vypověděla fotbalovému klubu smlouvu o užívání městského stadionu na Střeleckém ostrově. Kauza zaměstnala zastupitelstvo na řadu hodin a stala se jedním z předvolebních témat.

Kultura a Evropské hlavní město kultury 2028. Budějovice budou v roce 2028 Evropským hlavním městem kultury. S tím souvisí i debata o budoucnosti kulturního domu Metropol a zázemí pro Jihočeské divadlo.

Senátní volby 2026 a České Budějovice

Na rozdíl od některých jiných krajských měst se v Českých Budějovicích letos senátní volby nekonají. Město patří do senátního obvodu č. 14 – České Budějovice, jehož mandát obhájil v roce 2024 senátor Zbyněk Sýkora (zvolený za ODS, dnes Naše Česko) a který se bude volit až v roce 2030. Budějovičané tak v říjnu 2026 dostanou pouze hlasovací lístek do zastupitelstva města. V Jihočeském kraji se letos volí senátní obvody č. 12 Strakonice a č. 15 Pelhřimov, ty však na území Českých Budějovic nezasahují.

Jak volit v Českých Budějovicích

Do Zastupitelstva města České Budějovice se volí 45 zastupitelů, takže volič může rozdělit nejvýše 45 hlasů. Lze zakřížkovat celou jednu kandidátku, jednotlivé kandidáty napříč stranami (takzvané panašování), nebo oba způsoby kombinovat.

Při kombinaci se hlasy nejprve započtou jednotlivě označeným kandidátům a z označené kandidátky se doplní zbytek do počtu volených zastupitelů. Pokud volič označí více kandidátů, než kolik se jich volí, hlasovací lístek je neplatný. Neplatný je také tehdy, když volič označí více než jednu celou kandidátku.

Voličský průkaz se pro komunální volby nevydává a hlasovat lze jen v místě, kde je volič zapsán.

Kde sledovat výsledky

Průběžné i konečné výsledky voleb v Českých Budějovicích bude možné sledovat ve volebním speciálu iDNES.cz, který přebírá data Českého statistického úřadu. K dispozici budou výsledky za celé město i jednotlivé volební okrsky. V roce 2022 se do budějovického zastupitelstva volilo 45 zastupitelů a volební účast dosáhla 39,23 procenta

Nejčastější otázky

Kdy jsou komunální volby v Českých Budějovicích?
Komunální volby se uskuteční v pátek 9. října 2026 od 14 do 22 hodin a v sobotu 10. října od 8 do 14 hodin.

Kolik zastupitelů se v Českých Budějovicích volí?
Do Zastupitelstva města České Budějovice se volí 45 zastupitelů.

Volí se v Českých Budějovicích letos senátor?
Ne. Město patří do senátního obvodu č. 14, který se bude volit až v roce 2030. V říjnu 2026 Budějovičané volí pouze zastupitelstvo města.

Kdo je primátorka Českých Budějovic?
Primátorkou je Dagmar Škodová Parmová, historicky první žena v čele města. Zvolena byla v roce 2022 za ODS, dnes stojí v čele hnutí Naše Česko a v letošních volbách post obhajuje.

Kdo kandiduje na primátora Českých Budějovic?
Mezi hlavní kandidáty patří například Dagmar Škodová Parmová za Naše Česko, Jan Teplý za ODS, Viktor Lavička za ANO, Tomáš Chovanec za Občany pro Budějovice a Starosty nebo Ondřej Talíř za Společně pro Budějovice. Kandidáta na primátora ovšem voliči nevolí přímo – primátora následně vybírá nové zastupitelstvo.

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