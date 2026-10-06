Volby 2026 v Hradci Králové přehledně
- Termín: pátek 9. října 2026 od 14 do 22 hodin a sobota 10. října od 8 do 14 hodin
- Počet mandátů: 37 zastupitelů města Hradec Králové
- Počet kandidátek: 10
- Současná primátorka: Pavlína Springerová (HDK)
- Současná koalice: HDK a TOP 09, ODS, Piráti, Rozvíjíme Hradec a Změna pro Hradec a Zelení
- Všechny kandidátky pro Hradec Králové ve volebním speciálu
- Senátní volby: v obvodu č. 45 Hradec Králové – přehled kandidátů
Kdo kandiduje: strany, hnutí a lídři kandidátek
Hradecký magistrát obhajuje primátorka Pavlína Springerová v čele koalice Hradeckého demokratického klubu a TOP 09. O vítězství usiluje i opoziční ANO s advokátem Lukášem Fiedlerem. Výraznou novinkou je koalice Náš Hradec, do níž se spojil senátor Jan Holásek s hnutím Naše Česko a dalšími uskupeními. Celkem se o přízeň voličů uchází 10 uskupení.
|Lídři kandidátek do komunálních voleb 2026
|Subjekt
|Lídr 2026
|Současná funkce / povolání
|Pozice v zastupitelstvu
|HDK a TOP 09 (s podporou Hradeckých kantorů)
|Pavlína Springerová
|primátorka města
|koalice
|ANO 2011
|Lukáš Fiedler
|advokát
|opozice
|ODS
|Martin Soukup
|ekonom, radní města
|koalice
|Piráti a Starostové
|Kamil Kubica
|produkční, učitel
|koalice / opozice
|Náš Hradec (Naše Česko, MY, Rozvíjíme Hradec, Hradečtí patrioti, Volba pro město)
|Jan Holásek
|senátor za Hradecko, právník
|koalice
|Změna pro Hradec, Zelení a KDU-ČSL
|Martina Erbsová
|ředitelka kulturní organizace
|koalice
|Salon republiky 21
|Ilona Dvořáková
|náměstkyně primátorky pro kulturu
|koalice
|SPD, Motoristé sobě, Trikolora a nezávislí
|Rostislav Jireš
|chemik, krajský radní
|opozice
|PRO, Svobodní a Přísaha
|Roman Pátek
|ekonom, podnikatel
|nový subjekt
|Hradecká levice
|Lubomír Štěpán
|stavební projektant
|nový subjekt
Hradec Králové bude vybírat primátora
Hradečané 9. a 10. října nezvolí primátora přímo. Rozhodnou o obsazení 37 míst v zastupitelstvu a primátora následně volí ze svých řad nově ustavené zastupitelstvo; k jeho zvolení je potřebná většina alespoň 19 hlasů.
Právě povolební vyjednávání bylo v roce 2022 rozhodující. Volby tehdy vyhrálo ANO se 13 mandáty, ale do čela města se nedostalo. Většinu totiž sestavila pětikoalice HDK a TOP 09, ODS, Pirátů, hnutí Rozvíjíme Hradec a uskupení Změna pro Hradec a Zelení, dohromady s 21 hlasy. Primátorkou se stala Pavlína Springerová z Hradeckého demokratického klubu, historicky první žena v čele města, ANO zůstalo v opozici. Stejná situace nastala i v roce 2018, kdy vítězné ANO nejdřív vládlo, ale v roce 2020 o vedení města přišlo.
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Kandidáti do komunálních voleb 2026
HDK a TOP 09 obhajují s primátorkou
Koalice Hradeckého demokratického klubu a TOP 09, letos s podporou Hradeckých kantorů, jde do voleb s dosavadní primátorkou. Na kandidátce je i její náměstek a poslanec Matěj Ondřej Havel, předseda TOP 09.
- Pavlína Springerová (HDK), primátorka města
- Lukáš Řádek (HDK), náměstek primátorky
- Kamil Podroužek (HDK), advokát a insolvenční správce
Program: rekonstrukce Benešovy třídy po schválených etapách, k tomu Velké náměstí, Koželužna a Harmonie I s možností rozumného investičního úvěru; parkovací dům Rožberk ve výstavbě a připravovaný dům u fakultní nemocnice, s výnosy z parkování vracenými do čtvrtí; nová multifunkční hokejová aréna, primárně v kampusu Na Soutoku; posílení městské policie a dostupné družstevní a nájemní bydlení.
ANO vede advokát Lukáš Fiedler
Opoziční hnutí ANO, vítěz posledních voleb, postavilo do čela advokáta.
- Lukáš Fiedler (ANO), advokát
- Pavel Marek (ANO), ředitel společnosti, bývalý náměstek primátora
- Kateřina Schwarz Doubicová (ANO), specialistka prodeje pozemků
Program: ostrá kritika hospodaření vedení (dluh 641 milionů ke konci pololetí a plnění kapitálových výdajů jen z 11 procent) a dokončení nedodělaných projektů – Velké náměstí, Severní terasy, Benešova třída; parkovací dům u fakultní nemocnice a převzetí celého parkovacího systému po skončení smlouvy s firmou ISP v roce 2036; rezidenční parkování, startovací byty a severní obchvat. Novou hokejovou arénu označuje za předvolební PR.
ODS vede radní Martin Soukup
ODS, součást dosavadní koalice, staví na radním města a manažerovi.
- Martin Soukup (ODS), ekonom, radní města, manažer obchodního centra
- Eva Vortelová (ODS), manažerka přípravy silničních staveb
- Patrik Šiml (ODS), manažer, předseda komise pro cestovní ruch
Program: dokončení dopravního skeletu – Severní tangenta, Jižní spojka a Jižní propojení – a Velké náměstí, Benešova třída po etapách a Severní terasy; dluhová brzda, která drží zadlužení nejvýš kolem 40 procent průměrných ročních příjmů a úvěry připouští jen na dlouhodobé investice; parkovací domy místo povrchových parkovišť a placené zóny jen tam, kde chrání místní.
Piráti a Starostové jdou do voleb společně
Piráti kandidují ve spojení se Starosty. Do čela postavili mladého produkčního a učitele; na kandidátce je i bývalý primátor a ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák.
- Kamil Kubica (Piráti a Starostové), produkční a učitel
- Dominik Žilka (Piráti a Starostové), vývojář softwaru
- Luboš Hoker (Piráti a Starostové), logistik, člen komise pro bydlení
Program: v Severní zóně u dopravního podniku 1 200 dostupných družstevních bytů, které neplatí město, ale členové družstev, místo developerského projektu; petice proti „obřímu parkovišti“ na Velkém náměstí a příprava dvou parkovacích domů na Slezském a Moravském Předměstí; průběžné opravy Benešovy třídy (lávka u Kozlovky, parkoviště u polikliniky) a lepší odbavovací systém MHD.
Náš Hradec: koalice kolem senátora Holáska
Novou platformu Náš Hradec tvoří hnutí Naše Česko, MY, Rozvíjíme Hradec, Hradečtí patrioti a Volba pro město. Vede ji senátor za Hradecko Jan Holásek, který zároveň obhajuje senátní mandát.
- Jan Holásek (Náš Hradec), senátor za Hradecko, právník
- Martina Hepnerová (Náš Hradec), projektantka, zakladatelka spolku Šatník Hradec
- František Řehounek (Náš Hradec), živnostník, člen dozorčí rady FC Hradec Králové
Program: taxi pro seniory od 70 let a držitele ZTP za 30 korun, MHD zdarma od 70 let, vybrané školky otevřené do 18 hodin, odbahnění Stříbrného rybníka pro koupání zdarma; Benešova třída optimálně v pěti velkých etapách místo jedenácti, k tomu Velké náměstí, Severní terasy a Adalbertinum; převedení parkování pod kontrolu města místo firmy ISP a nová hokejová aréna se soukromým sektorem, uvolnění současného stadionu v centru pro bydlení.
Změna pro Hradec, Zelení a lidovci
Uskupení Změna pro Hradec se pro letošní volby spojilo se Zelenými a KDU-ČSL. Je součástí dosavadní koalice a vede ho ředitelka kulturní organizace.
- Martina Erbsová (Změna pro Hradec), ředitelka kulturní organizace
- Jan Zajíc (Změna pro Hradec), projektant
- Martin Hanousek (Změna pro Hradec / Zelení), krajinný ekolog
Program: zachování neolitických kuklenských rondelů a prověření jiné trasy radiály Nová Zelená (iniciátor petice za rondely Martin Hanousek je na kandidátce); ekonomická analýza převzetí parkovacího systému od firmy ISP, rezidentní zóny a zapojení MHD do krajského integrovaného systému; vyšší daň z nemovitosti u velkých skladů a supermarketů a městská developerská společnost pro nájemní byty.
Salon republiky 21: uskupení dosavadních náměstků
Salon republiky 21 sdružuje dosavadní náměstky primátorky.
- Ilona Dvořáková (Salon 21), náměstkyně primátorky pro kulturu a cestovní ruch
- Jindřich Vedlich (Salon 21), pedagog a manažer
- Adam Záruba (Salon 21), náměstek primátorky, ochránce přírody a památek
Program: vybudování infrastruktury pro Severní zónu s asi 1 100 dostupnými byty; nové cyklostezky do Slatiny a k letišti a úpravy veřejného prostoru v návaznosti na modernizaci hlavního nádraží; u hokejové arény architektonická soutěž a zapojení soukromých investorů, vzorem je jihlavská Horácká aréna.
SPD s Motoristy a Trikolorou vede Rostislav Jireš
Koalici SPD, Motoristů sobě, Trikolory a nezávislých vede krajský radní a chemik Rostislav Jireš. Na kandidátce je i poslankyně Irena Němcová.
- Rostislav Jireš (SPD a spol.), chemik, krajský radní
- Irena Němcová (SPD a spol.), středoškolská učitelka, poslankyně
- Ivan Picek (SPD a spol.), IT specialista, zastupitel města
Program: nerušit stávající parkovací místa, zavést přenositelnou rezidentní kartu a utlumit systém firmy ISP s převedením na město; investice do Adalbertina, Severních teras, škol a školek a zdvojkolejnění tratí do Prahy a Pardubic; odmítnutí dalšího zadlužení a požadavek na vyrovnaný rozpočet, Benešovu třídu opravit se soukromým kapitálem.
PRO, Svobodní a Přísaha vede Roman Pátek
Koalici PRO, Svobodných a Přísahy vede ekonom a podnikatel Roman Pátek. Z posledního místa kandidátku podporuje poslanec Jindřich Rajchl.
- Roman Pátek (PRO a spol.), ekonom, podnikatel
- Zdeněk Cvejn (PRO a spol.), advokát
- Denis Mitrović (PRO a spol.), advokát
Program: parkovací domy u velkých sídlišť, žádné další plošné placené zóny a záchytná parkoviště na okrajích města; dešťová kanalizace, retenční nádrže a suché poldry a brownfieldy pro bydlení; kritika plánovaného schodku rozpočtu – s odkazem na fotbalový stadion, který stál 763 milionů místo plánovaných 605 – a požadavek srovnat náklady před rozhodnutím o hokejové aréně.
Hradeckou levici vede Lubomír Štěpán
Samostatnou kandidátku podala také Hradecká levice v čele se stavebním projektantem Lubomírem Štěpánem.
- Lubomír Štěpán (Hradecká levice), stavební projektant
- Petr Luska (Hradecká levice), IT pracovník
- Josef Petera (Hradecká levice), podnikatel
Program: ukončení výběru parkovného soukromou firmou ISP a stavba parkovacích domů z těchto výnosů; Benešova třída financovaná úvěrem (strana varuje, že pokud se bude stavět hokejová aréna, na Benešovku nezbydou peníze); výstavba městských bytů, modernizace škol a strop městského dluhu 1,75 miliardy korun.
Kdo vede Hradec Králové: primátorka, koalice, opozice
Město vede primátorka Pavlína Springerová (HDK), první žena v čele Hradce. Opírá se o pětikoalici HDK a TOP 09, ODS, Pirátů, hnutí Rozvíjíme Hradec a uskupení Změna pro Hradec a Zelení, která má v 37členném zastupitelstvu většinu 21 hlasů. Primátorka i jejích pět náměstků jsou uvolnění. Hnutí ANO, které volby 2022 vyhrálo se 13 mandáty, působí spolu s SPD v opozici.
|Primátorka
|Pavlína Springerová (HDK) – první žena v čele města
|Vítěz voleb 2022
|ANO, 24,52 % (13 mandátů) – skončilo v opozici
|Koalice
|HDK a TOP 09, ODS, Piráti, Rozvíjíme Hradec, Změna pro Hradec a Zelení
|Počet zastupitelů
|37
|Většina v zastupitelstvu
|19 hlasů
|Volební účast 2022
|42,21 %
Hradecký magistrát řešil několik velkých investic i dlouho odkládaných projektů. V roce 2023 město dokončilo a otevřelo Malšovickou arénu, na niž navázalo hledání soukromého partnera pro městský fotbalový klub; na konci roku 2025 nakonec prodalo 89 procent akcií FC Hradec Králové společnosti Fotbal HK 1905. Výrazným tématem byla také přestavba vytížené křižovatky Mileta, příprava dlouho diskutované revitalizace Velkého náměstí, dostupné a družstevní bydlení či nový územní plán, který zastupitelé po šestnácti letech příprav schválili v lednu 2026.
Závěr volebního období pak poznamenala také kauza Správy nemovitostí Hradec Králové, z jejíchž účtů v červenci 2026 podvodníci vylákali 46 milionů korun. Případ vedl k rezignaci ředitelky organizace, internímu auditu a prověřování kontrolních mechanismů v dalších městských organizacích.
|Strana
|Procenta
|Mandáty
|ANO 2011
|24,52 %
|13
|HDK a TOP 09
|13,67 %
|7
|ODS
|10,27 %
|5
|Piráti
|9,06 %
|4
|Rozvíjíme Hradec
|7,19 %
|3
|SPD
|6,49 %
|3
|Změna pro Hradec a Zelení
|5,60 %
|2
Známé tváře, návraty a odchody
Letošní volby přinášejí v Hradci Králové několik výrazných momentů:
- primátorka Pavlína Springerová (HDK) obhajuje post, který získala v roce 2022 jako první žena v čele města
- senátor Jan Holásek vede novou koalici Náš Hradec a zároveň obhajuje senátní mandát v obvodu 45
- do senátního i komunálního souboje vstupuje bývalý primátor a ministr Martin Dvořák (Piráti a Starostové / Demokraté pro Hradecko)
- na kandidátce HDK je poslanec Matěj Ondřej Havel, na kandidátce ODS emeritní primátor Alexandr Hrabálek
- do zastupitelstva kandiduje i poslanec Jindřich Rajchl (PRO), byť z posledního místa kandidátky
- Eva Horáková, rozená Němcová, basketbalová mistryně Evropy 2005, účastnice olympiády v Barceloně 1992 a dvojnásobná vítězka Euroligy (NÁŠ HRADEC)
- Svatava Vašková, foodblogerka, autorka kuchařek Coolinářka (SALON REPUBLIKY)
- Václav Hnát, autor podcastu Temné spisy zaměřeného na skutečné kriminální případy (ODS)
- Zdeněk Vašata, v 96 letech nejstarší kandidát v Hradci, architekt, poslední žijící spoluautor urbanistického konceptu Moravského Předměstí (Hradecká levice)
Hlavní témata voleb v Hradci Králové
Nové hradecké zastupitelstvo bude muset řešit především tyto otázky:
- Rozjet rekonstrukci Benešovy třídy. Město letos změnilo strategii a obří rekonstrukci rozdělilo do etap. Zastupitelstvo v květnu uvolnilo 25 milionů korun na projektovou dokumentaci a na konci září rada vypsala výběr projektanta druhé a třetí etapy za předpokládaných 12,5 milionu bez DPH. První stavební práce mají podle současného plánu začít zhruba do dvou let. Nové vedení tedy bude muset především rozhodovat, jak rychle jednotlivé etapy realizovat a z čeho nákladnou proměnu financovat.
- Dotáhnout přípravu a následně zahájit rekonstrukci Velkého náměstí. Město už vybralo projektanta a dokumentaci pro povolení záměru očekává na jaře 2027. Poté má následovat povolování, prováděcí dokumentace a výběr stavební firmy; podle nynějšího harmonogramu by samotná rekonstrukce mohla začít na jaře 2029. Nové zastupitelstvo tak bude rozhodovat o financování stavby i o praktických otázkách, jako je parkování a dopravní režim historického centra.
- Nový systém parkování: radnice má hotovou analytickou studii a připravuje jednotný městský parkovací systém, který by mohl rozšířit regulaci i za Gočárův okruh, především do přetížených obytných čtvrtí. Současně deklaruje, že nechce jednoduše rozšiřovat stávající zónu provozovanou ISP; koncesní smlouva s ISP přitom běží až do roku 2036.
- Dostupné bydlení – zejména Nové Kukleny a plánované stovky družstevních bytů.
Senátní volby 2026 v Hradci Králové
Souběžně s komunálními volbami se v Hradci Králové volí i do Senátu, a to v obvodu č. 45 Hradec Králové. Ten zahrnuje část okresu Hradec Králové s krajským městem a řadou obcí na sever i jih od něj. Mandát obhajuje senátor Jan Holásek (zvolený v roce 2020, letos za koalici kolem Našeho Česka). Proti němu kandiduje dalších šest uchazečů:
Hradec Králové – senátní volební obvod č. 45
- senátor 2020–2026: Jan Holásek
- politická příslušnost: BEZPP
- senátorský klub: SEN 21 a Piráti
- obhajuje
|Číslo
|Kandidát
|Věk
|Navrhující strana
|Povolání
|Bydliště
|3
|Hůlková Jana DiS.
|42
|ANO
|náměstkyně hejtmana pro sociální oblast
|Hradec Králové
|7
|Dvořák Martin Ing.
|69
|STAN
|diplomat, bývalý hradecký primátor a ministr
|Hradec Králové
|6
|Ceralová Petrofová Zuzana Mgr.
|58
|ODS
|podnikatelka, prezidentka společnosti PETROF a předsedkyně Správní rady UHK
|Hvozdnice
|4
|Picek Ivan Mgr.
|60
|SPD
|IT specialista, zastupitel města Hradec Králové
|Hradec Králové
|1
|Nebeská Monika Ing.
|57
|NK
|předsedkyně představenstva Zemědělské družstvo Všestary
|Hradec Králové
|2
|Dryml Vladimír MUDr.
|74
|ČSSD
|lékař chirurg, býv. senátor
|Hradec Králové
|5
|Holásek Jan JUDr. LL.M.
|53
|RH
|senátor za Hradecko, právník
|Hradec Králové
První kolo senátních voleb se uskuteční 9. a 10. října 2026, druhé kolo 16. a 17. října.
Jak volit v Hradci Králové
Do Zastupitelstva města Hradec Králové se volí 37 zastupitelů, takže volič může rozdělit nejvýše 37 hlasů. Lze zakřížkovat celou jednu kandidátku, jednotlivé kandidáty napříč stranami (takzvané panašování), nebo oba způsoby kombinovat.
Při kombinaci se hlasy nejprve započtou jednotlivě označeným kandidátům a z označené kandidátky se doplní zbytek do počtu volených zastupitelů. Pokud volič označí více kandidátů, než kolik se jich volí, hlasovací lístek je neplatný. Neplatný je také tehdy, když volič označí více než jednu celou kandidátku.
Pro komunální volby se voličský průkaz nevydává a hlasovat lze jen v místě, kde je volič zapsán; voličský průkaz se letos týká pouze souběžných senátních voleb.
Kde sledovat výsledky
Průběžné i konečné výsledky voleb v Hradci Králové bude možné sledovat ve volebním speciálu iDNES.cz, který přebírá data Českého statistického úřadu. K dispozici budou výsledky za celé město i jednotlivé volební okrsky. V roce 2022 se do hradeckého zastupitelstva volilo 37 zastupitelů a volební účast dosáhla 42,21 procenta.
Nejčastější otázky
Kdy jsou komunální volby v Hradci Králové?
Komunální volby se uskuteční v pátek 9. října 2026 od 14 do 22 hodin a v sobotu 10. října od 8 do 14 hodin. Souběžně proběhne první kolo senátních voleb.
Kolik zastupitelů se v Hradci Králové volí?
Do Zastupitelstva města Hradec Králové se volí 37 zastupitelů.
Volí se v Hradci Králové letos senátor?
Ano. Souběžně s komunálními volbami se v obvodu č. 45 Hradec Králové volí senátor. Mandát obhajuje Jan Holásek.
Kdo je primátorka Hradce Králové?
Primátorkou je Pavlína Springerová (HDK), historicky první žena v čele města, zvolená v roce 2022. V letošních volbách post obhajuje.
Kdo kandiduje na primátora Hradce Králové?
Mezi hlavní kandidáty patří například Pavlína Springerová za HDK a TOP 09, Lukáš Fiedler za ANO, Martin Soukup za ODS, Jan Holásek za koalici Náš Hradec nebo Kamil Kubica za Piráty a Starosty. Kandidáta na primátora ovšem voliči nevolí přímo – primátora následně vybírá nové zastupitelstvo.