Volby 2026 v Ústí nad Labem přehledně
- Termín: pátek 9. října 2026 od 14 do 22 hodin a sobota 10. října od 8 do 14 hodin
- Počet mandátů: 37 zastupitelů města Ústí nad Labem
- Počet kandidátek: 9
- Současný primátor: Petr Nedvědický (ANO)
- Současná koalice: ANO, SPD a dva nezávislí
- Všechny kandidátky pro Ústí nad Labem: ve volebním speciálu
- Senátní volby: v Ústí nad Labem se letos nekonají – senátor Martin Krsek má mandát do roku 2028
Kdo kandiduje: strany, hnutí a lídři kandidátek
Ústecký magistrát po osmi letech nebude obhajovat Petr Nedvědický. Hnutí ANO jde do voleb s novým lídrem Tomášem Hrubým, dlouholetým manažerem basketbalové Slunety. Výraznou novinkou je koalice JEDNO ÚSTÍ, která spojila sedm subjektů včetně PRO!Ústí, STAN a TOP 09. Dosavadní náměstkyně Věra Nechybová jde do voleb proti ANO s vlastním hnutím ÚSTEČÁCI. Celkem se o přízeň voličů uchází 9 uskupení.
|Subjekt
|Lídr 2026
|Současná funkce / povolání
|Pozice v zastupitelstvu
|ANO 2011
|Tomáš Hrubý
|generální manažer basketbalové Slunety
|koalice
|JEDNO ÚSTÍ (PRO!Ústí, Piráti, STAN, TOP 09, Zelení, UFO, Naše Česko)
|Tomáš Vohryzka
|ředitel Městských služeb
|opozice
|SPD a Motoristé (s podporou Přísahy a Trikolory)
|Michal Mohr
|náměstek primátora
|koalice
|ÚSTEČÁCI
|Věra Nechybová
|náměstkyně primátora
|koalice / nový subjekt
|SPOLU pro Ústí (ODS a KDU-ČSL)
|Radim Bzura
|manažer, zastupitel
|opozice
|Vaše Ústí (s podporou Za lepší Střekov)
|Yveta Tomková
|starostka obvodu Neštěmice
|opozice
|Zdraví Sport Vzdělání
|Richard Matiašek
|pedagog, zahradní architekt
|nový subjekt
|PRO a Stačilo!
|Tomáš Jelínek
|manažer, bývalý náměstek primátora
|nový subjekt
|DSZ – Za práva zvířat
|Lada Heilmannová
|OSVČ, ochránkyně zvířat
|nový subjekt
Ústí nad Labem bude vybírat primátora
Ústečané 9. a 10. října nezvolí primátora přímo. Rozhodnou o obsazení 37 míst v zastupitelstvu a primátora následně volí ze svých řad nově ustavené zastupitelstvo; k jeho zvolení je potřeba většina alespoň 19 hlasů.
Právě povolební vyjednávání bylo v roce 2022 rozhodující. Volby tehdy vyhrálo ANO se 13 mandáty, ale na většinu to nestačilo. Petr Nedvědický nakonec sestavil koalici s SPD a o potřebné hlasy se opřel i o dva zastupitele, kteří hlasovali proti vůli svých stran – Věru Nechybovou (UFO) a Pavla Tošovského (ODS). Koalice díky tomu měla 20 z 37 hlasů. Letos je rozložení jiné: dřívější blok PRO!Ústí a UFO se spojil s dalšími stranami do koalice JEDNO ÚSTÍ a Nechybová s Tošovským postavila vlastní uskupení ÚSTEČÁCI.
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Kandidáti do komunálních voleb 2026
ANO jde do voleb s basketbalovým manažerem
Hnutí ANO staví do čela nového lídra. Na kandidátce je i dosavadní primátor Petr Nedvědický, náměstek Tomáš Vlach a poslankyně Eva Fialová. Byť původně ANO uvádělo, že Nedvědický ani kandidovat nemusí, nakonec je na třetím místě kandidátky.
- Tomáš Hrubý (ANO), generální manažer basketbalové Slunety
- Tomáš Vlach (ANO), náměstek primátora
- Petr Nedvědický (ANO), primátor města
Program: Vykupovat zpět do majetku města byty se sociálně slabými obyvateli, definitivně uzavřít takzvanou díru na Mírovém náměstí (Blok 004) a na zaplnění proluky uspořádat architektonickou soutěž, žádné prázdné kanceláře; strážníci v nejpostiženějších částech města nepřetržitě, častější úklid a sběr injekčních stříkaček; konkrétní investice do silnic, chodníků a osvětlení v okrajových částech, financování z dotací a výhodných úvěrů.
JEDNO ÚSTÍ: koalice sedmi subjektů kolem PRO!Ústí
Nejširší uskupení v historii města spojuje PRO!Ústí, Piráty, STAN, TOP 09, Zelené, Ústecké fórum občanů a Naše Česko. Vede ho ředitel Městských služeb; na kandidátce je i senátor Martin Krsek.
- Tomáš Vohryzka (JEDNO ÚSTÍ), ředitel Městských služeb
- Karolína Žákovská (JEDNO ÚSTÍ / PRO!Ústí), právnička a vysokoškolská pedagožka
- Petr Křivan (JEDNO ÚSTÍ), zastupitel města a projektový manažer
Program: v Bloku 004 neboli v ústecké Díře zřídit do půl roku parkovací dům a souběžně vypsat architektonickou soutěž; pěší hlídky strážníků se svěřeným územím a zveřejňování dat o reakční době; první stovka oprav podle podnětů obyvatel, mapa míst bez kanalizace, nová náplavka, úvěr jen na generační investice jako druhá ledová plocha. Klíčovým bodem programu je ale Karta Ústečáka. Ten, kdo má trvalé bydliště v Ústí a nemá dluhy u města nebo jeho rozpočtových organizací, by podle programu uskupení mohl jezdit v MHD jednu jízdu za korunu.
SPD a Motoristé vedou s náměstkem Mohrem
Koalice SPD, Motoristů, Přísahy a Trikolory jde do voleb s úřadujícím náměstkem primátora Michalem Mohrem. Dvojkou je zastupitel Petr Krause za Motoristy.
- Michal Mohr (SPD a Motoristé), náměstek primátora
- Petr Krause (SPD a Motoristé), zastupitel, projektový manažer
- Ladislav Alinče (SPD a Motoristé), ředitel organizace pro sluchově postižené, zastupitel
Program: pokračovat v tlaku na majitele problémových nemovitostí ve vyloučených lokalitách (kontroly, výkupy domů v Předlicích) a v agendě bezpečnosti, kterou má Mohr na radnici na starosti; podpora projektů financovaných úvěrem jen tam, kde jsou ekonomicky smysluplné. Posílit městskou policii, prosazovat změnu legislativy proti obchodu s chudobou a zrychlit opravy chodníků a centra. O využití Bloku 004 nechat obyvatele rozhodnout v rozsáhlé anketě. Podpořit levnější variantu druhé ledové plochy na Bukově místo nákladné arény.
ÚSTEČÁCI vede náměstkyně Nechybová
Nové hnutí ÚSTEČÁCI vede dosavadní náměstkyně primátora Věra Nechybová, zvolená v roce 2022 za UFO. Na kandidátce je i dlouholetý radní Pavel Tošovský.
- Věra Nechybová (ÚSTEČÁCI), náměstkyně primátora
- Pavel Tošovský (ÚSTEČÁCI), radní města, bývalý starosta
- Jiří Tůma (ÚSTEČÁCI), ředitel firmy
Program: na Bloku 004 městský park a dobudování podzemních garáží místo kanceláří; zavedení karty Ústečanka se slevami na koupaliště, divadla a parkování; pokračovat v budování kanalizace v okrajových částech a vrátit tam pravidelný svoz velkoobjemového odpadu, uvolnit strážníky od dohledu u přechodů pro tvrdší postup proti obchodu s chudobou.
SPOLU pro Ústí: ODS a lidovci vede Bzura
Koalici ODS a KDU-ČSL vede opoziční zastupitel a manažer. Na třetím místě je lidovec Zbyněk Novák.
- Radim Bzura (ODS), manažer, opoziční zastupitel
- Nicole Školková (ODS), business analytička
- Zbyněk Novák (KDU-ČSL), manažer pro rozvoj investic
Program: v Bloku 004 dokončit podzemní parkoviště a nahoře park nebo přízemní objekt typu science centra; nový koncept městské policie s hlídkou v centru nepřetržitě, ideálně se psem; stavba tenisové haly, která ve městě chybí, a využití peněz z účtů města. Bzura v rozhovoru označil JEDNO ÚSTÍ za bližšího možného partnera než SPD či ANO.
Vaše Ústí vede starostka Neštěmic Tomková
Hnutí Vaše Ústí s podporou uskupení Za lepší Střekov vede starostka městského obvodu Neštěmice.
- Yveta Tomková (Vaše Ústí), starostka obvodu Neštěmice
- Jiří Železný (Vaše Ústí), místostarosta obvodu Střekov
- Lenka Vonka Černá (Vaše Ústí), ředitelka Dobrovolnického centra
Program: z Bloku 004 udělat městský obývák s parkováním dole, tržnicí v přízemí a zelení na střeše, pozemek přestat nabízet investorům; konkurenceschopné platy pro strážníky, nepřetržité hlídky v centru a nulová tolerance drog a alkoholu na veřejnosti; silnější městské obvody s větším podílem z rozpočtu.
Nováčci ve volbách v Ústí nad Labem
Kandidátku podala i řada dalších subjektů. Zdraví Sport Vzdělání, které vede pedagog a zahradní architekt Richard Matiašek, chce dobudovat podzemní garáže v Bloku 004 a na jejich střeše park s vodními prvky a nasadit stálé hlídky u obchodního centra Fórum a v uzlech MHD.
Koalice PRO a Stačilo! s bývalým náměstkem primátora Tomášem Jelínkem chce Blok 004 s prověřeným investorem a byty pro chybějící profese (lékaře, učitele) a odstranit politické trafiky v dozorčích radách městských firem. Samostatně kandiduje i DSZ – Za práva zvířat v čele s Ladou Heilmannovou.
Kdo vede Ústí nad Labem dnes: primátor, koalice, opozice
Město vede od roku 2018 primátor Petr Nedvědický (ANO), který letos na post primátora nekandiduje. Opírá se o koalici ANO a SPD, doplněnou o dva nezávislé zastupitele, která má v 37členném zastupitelstvu většinu 20 hlasů.
Mezi náměstky patří Tomáš Vlach (ANO), Michal Mohr (SPD) a Věra Nechybová, dnes lídryně ÚSTEČÁKŮ. V opozici působí PRO!Ústí, ODS, Vaše Ústí a Ústecké fórum občanů.
|Ukazatel
|Stav
|Primátor
|Petr Nedvědický (ANO) – post letos neobhajuje
|Vítěz voleb 2022
|ANO, 28,53 % (13 mandátů)
|Koalice
|ANO, SPD a dva nezávislí (20 z 37 mandátů)
|Počet zastupitelů
|37
|Většina v zastupitelstvu
|19 hlasů
|Volební účast 2022
|35,01 %
Výsledky z roku 2022 se letos porovnávají obtížně, protože se zásadně změnilo rozložení kandidátek: PRO!Ústí, UFO, STAN a TOP 09 jdou společně v koalici JEDNO ÚSTÍ, ODS se spojila s lidovci do SPOLU pro Ústí a vzniklo nové hnutí ÚSTEČÁCI.
|Strana
|Procenta
|Mandáty
|ANO 2011
|28,53 %
|13
|PRO!Ústí (Zelení, Piráti a nezávislí)
|16,33 %
|8
|SPD s podporou Trikolory
|10,92 %
|5
|ODS
|8,91 %
|4
|Vaše Ústí
|8,39 %
|4
|Ústecké fórum občanů (UFO)
|7,99 %
|3
Známé tváře, návraty a odchody
Letošní volby přinášejí v Ústí nad Labem několik výrazných momentů:
- po dvou obdobích končí v čele města primátor Petr Nedvědický (ANO), který na post nekandiduje, je ale na kandidátce
- ANO vede poprvé Tomáš Hrubý, dlouholetý manažer basketbalové Slunety
- dosavadní náměstkyně Věra Nechybová jde do voleb proti ANO s vlastním hnutím ÚSTEČÁCI
- vzniklo nejširší uskupení v historii města, JEDNO ÚSTÍ, spojující sedm subjektů
- na kandidátce JEDNO ÚSTÍ je i senátor za Ústecko Martin Krsek
- Jan Čaloun, olympijský vítěz v ledním hokeji z Nagana 1998 a jednatel ústeckého klubu (JEDNO ÚSTÍ)
- Lukáš Konečný, bývalý profesionální mistr světa v boxu, dnes trenér a sportovní manažer (JEDNO ÚSTÍ)
- Jana Scholzeová, operní pěvkyně a s 85 lety nejstarší kandidátka v Ústí (SPD a Motoristé)
- Richard Loskot, umělec, architekt a vysokoškolský pedagog, kandiduje za JEDNO ÚSTÍ.
- Jan Peterka, fotbalista a kapitán FK Viagem Ústí nad Labem, který dříve nosil kapitánskou pásku také v pražské Dukle, kandiduje za ANO.
Hlavní témata voleb v Ústí nad Labem
Díra na Mírovém náměstí (Blok 004). Staveniště v centru straší od roku 2008, kdy tu vzniklo jen podzemní parkoviště, které ale nebylo dostavěno. Město pozemek v roce 2023 koupilo zpět za 73 milionů korun. V březnu 2026 radní zrušili záměr dostavby se společností BBP Stavby Management, protože nesplnila podmínky soutěže. Město následně oznámilo přípravu architektonické soutěže. Řešení Bloku 004 je hlavním bodem programu všech kandidujících stran.
Hotel Máj. Zdevastovaný bývalý hotel Máj na Severní Terase patří k dlouhodobým ostudám města. Demoliční výměr na Máj krajský úřad zrušil a magistrát připravuje nové rozhodnutí; na objekt se vztahuje zvýšená daň z nemovitosti.
Bezpečnost a vyloučené lokality. Bezpečnost v centru i v Předlicích a Mojžíři je napříč kandidátkami jedním z hlavních témat. Město za končící období posílilo městskou policii a vykoupilo problémové domy v Předlicích; strany se liší v tom, jak tvrdě postupovat vůči majitelům ubytoven a obchodu s chudobou.
Hospodaření a investice. Na účtech města narostly peníze zhruba na 1,4 miliardy korun. Opozice to kritizuje jako nevyužité prostředky, vedení mluví o penězích vázaných na konkrétní projekty. Spor se vede i o to, kolik si má město půjčit na velké investice.
Kvalita života. Ústí nad Labem se v Indexu kvality života za rok 2025 propadlo na 182. místo z 206 obcí a je nejhůře hodnoceným krajským městem. To je pro kampaň opozice i obhájců zásadní téma.
Senátní volby 2026 a Ústí nad Labem
V Ústí nad Labem letos senátní volby nekonají. Město patří do senátního obvodu č. 31 a volby se v něm konaly v roce 2022, šestiletý mandát obhájil senátor Martin Krsek. Senátní volby se tak budou konat až v roce 2028.
V Ústeckém kraji se letošní senátní volby týkají obvodů číslo 6 Louny a číslo 33 Děčín.
Jak volit v Ústí nad Labem
Do Zastupitelstva města Ústí nad Labem se volí 37 zastupitelů, takže volič může rozdělit nejvýše 37 hlasů. Lze zakřížkovat celou jednu kandidátku, jednotlivé kandidáty napříč stranami (takzvané panašování), nebo oba způsoby kombinovat.
Ústí nad Labem je rozděleno mezi čtyři obvody – Město, Severní Terasa, Střekov a Neštěmice, takže se volí souběžně i do zastupitelstva příslušného městského obvodu. Ústečané tak dostanou v komunálních volbách dvoje hlasovací lístky.
Pro komunální volby se voličský průkaz nevydává a hlasovat lze jen v místě, kde je volič zapsán.
Kde sledovat výsledky
Průběžné i konečné výsledky voleb v Ústí nad Labem bude možné sledovat ve volebním speciálu iDNES.cz, který přebírá data Českého statistického úřadu. K dispozici budou výsledky za celé město i jednotlivé volební okrsky. V roce 2022 se do ústeckého zastupitelstva volilo 37 zastupitelů a volební účast dosáhla 35,01 procenta.
Nejčastější otázky
Kdy jsou komunální volby v Ústí nad Labem?
Komunální volby se uskuteční v pátek 9. října 2026 od 14 do 22 hodin a v sobotu 10. října od 8 do 14 hodin.
Kolik zastupitelů se v Ústí nad Labem volí?
Do Zastupitelstva města Ústí nad Labem se volí 37 zastupitelů. Souběžně se volí i zastupitelstva městských obvodů.
Volí se v Ústí nad Labem letos senátor?
Ne. Město patří do senátního obvodu č. 31, který se bude volit až v roce 2028. Senátorem je Martin Krsek. V říjnu 2026 Ústečané volí pouze zastupitelstvo města a svého obvodu.
Kdo je primátor Ústí nad Labem?
Primátorem je Petr Nedvědický (ANO), který město vede od roku 2018. V letošních volbách už na post primátora nekandiduje, zůstává ale na kandidátce ANO.
Kdo kandiduje na primátora Ústí nad Labem?
Mezi hlavní kandidáty patří například Tomáš Hrubý za ANO, Tomáš Vohryzka za koalici JEDNO ÚSTÍ, Michal Mohr za SPD a Motoristy, Věra Nechybová za ÚSTEČÁKY nebo Radim Bzura za SPOLU pro Ústí. Kandidáta na primátora ovšem voliči nevolí přímo – primátora následně vybírá nové zastupitelstvo.