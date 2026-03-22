Volby by vyhrálo ANO, Starostové předběhli ODS, Motoristé jsou mimo

  12:34
Volby do Poslanecké sněmovny by podle průzkumu společnosti STEM v březnu vyhrálo hnutí ANO se ziskem 34,2 % hlasů. Druzí by skončili Starostové s 13,3 %. Do Sněmovny by se dostala také ODS s dvanácti procenty, Piráti a SPD. Motoristé jsou nyní pod pěti procenty a do Sněmovny by se tak nedostali podobně jako opoziční TOP 09 a lidovci.
Premiér Andrej Babiš hovoří v Poslanecké sněmovně s předsedou strany SPD Tomiem Okamurou a s předsedou strany Motoristé sobě Petrem Macinkou. (5. března 2026) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Podle nového průzkumu STEM pro CNN Prima News se potvrzuje dominance hnutí ANO, které si drží podporu dlouhodobě nad hranicí 30 procentních bodů. Na druhém místě se s odstupem nachází hnutí STAN, které znovu předběhlo občanské demokraty, ti by skončili třetí.

Čtvrtou příčku by získali Piráti, kteří s osmi procenty překonali SPD o přesně jeden procentní bod. Pětiprocentní hranici nutnou ke vstupu do Sněmovny by nepřekročili Motoristé, kteří by získali 4,8 procenta hlasů. Mimo Sněmovnu by byli také TOP 09 a lidovci.

Hnutí Naše Česko jihočeského hejtmana Martina Kuby by dostalo 3,7 procent, což je větší podpora než mají lidovci, Zelení či TOP 09.

