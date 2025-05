ANO získalo zatím nejnižší výsledek. Motoristé by se nedostali, říká průzkum

Druhá by skončila současná vládní koalice Spolu, která by získala 20,2 procent hlasů. Třetí by byla SPD, která kandiduje s podporou Trikolory, PRO a Svobodných. Volilo by ji 12,6 procent voličů.

Dostali by se také Starostové (10 %,) Piráti (6,6) a Stačilo! (6,5 %). Naopak Motoristé sobě by se do Sněmovny ani podle tohoto průzkumu nedostali.

„Potvrzení poklesu Motoristů sobě je asi největší pohyb. Všichni měli možnost zaznamenat kontroverzi kolem Filipa Turka a to můžeme vidět i v průzkumech,“ uvedl analytik společnosti STEM Martin Kratochvíl. Dodal, že podpora koalice Spolu v současné době stagnuje a že za poklesem ANO může být také postoj hnutí k mezinárodním otázkám.

Filip Turek v Partii Terezie Tománkové odmítl, že by se straně nedařilo a že by ji ovlivnila jeho kauzu kolem rychlé jízdy. „Máme jiná interní data. Motoristé také budou mít v blízké době velkou show, kterou zahájí kampaň,“ uvedl. Dodal, že stále neví, zda bude za Motoristy kandidovat v podzimních volbách. Podle něj se dobře seznámil se svou agendou v Europarlamentu a působí v několika výborech, takže se ještě nerozhodl, zda chce svůj mandát opustit.