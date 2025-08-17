Volby by vyhrálo ANO s 32,5 procenta. Piráti posílili, Stačilo! si pohoršilo

„Hnutí ANO v našem modelu ještě nekleslo pod 30 procent, SPOLU je také stabilní a nemá dramatický propad,“ uvedli analytici STEM.
„Na třetím místě se drží SPD. U hnutí STAN je vývoj neméně předvídatelný a nejméně stabilní,“ uvedl s tím, že mají malé voličské jádro, ale zároveň vysoký počet lidí, kteří o nich uvažují.
Hnutí ANO by v srpnu získalo 32,5 procenta, druhá by skončila koalice SPOLU s 20,1 procenta hlasů. Do Sněmovny by se dostalo hnutí SPD s 12,1 procenta a STAN s 10,8 procenta.
Piráti v průzkumu získali svůj letošní nejlepší výsledek, a sice 9,2 procenta. Stačilo! si lehce pohoršilo, s 7,2 procenta by se ale komunisté do Sněmovny ale dostali.
Za branami Sněmovny by zůstali Motoristé sobě s 4,7 procenta a hnutí Přísaha s 2,4 %.
Předvolební průzkumy pro parlamentní volby
Zdroj: průzkumy agentur STEM, Ipsos, Kantar, Median, NMS