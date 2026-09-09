Většinu ve Sněmovně by těsně získala opozice, hlavně proto, že poslanecká křesla by nezískali Motoristé, uvedli autoři průzkumu. Jejich podpora klesla na 4,4 procenta.
„Zářijová data potvrzují trend, který se rýsoval už před prázdninami. STAN je na svém maximu od loňských voleb a jasně se odpoutal od ODS,“ uvedla analytička NMS Tereza Friedrichová. Podle ní se do popularity STAN propisují i blížící se říjnové komunální volby, v nichž je hnutí tradičně silné.
„STAN se stal nejvýraznějším zastáncem liberální politiky, je zastáncem eura a podpory Ukrajiny,“ uvedl politolog Ladislav Cabada ze Západočeské univerzity. Tím podle něj může přebírat voliče ostatním opozičním stranám, ale i ANO.
ODS se preference propadají již několik měsíců. Ve srovnání s výsledkem loňských voleb a dřívějšími průzkumy ztrácí také ANO a Motoristé. „Dokonce natolik, že tři opoziční strany (ODS, STAN a Piráti) by aktuálně získaly těsnou většinu 101 hlasů,“ uvedli autoři průzkumu.
Průzkum se konal od 28. srpna do 2. září, zúčastnilo se ho 1044 respondentů.