Premiér Andrej Babiš (ANO)
Zakladatel a lídr hnutí ANO by se měl stát znovu premiérem. Už před volbami prohlásil, že vyřeší střet zájmů a některé možnosti už představil i prezidentu Petru Pavlovi. S konkrétním řešením musí podle zákona přijít do 30 dní od jmenování do čela vlády.
Pavel oznámil, že ho předsedou vlády jmenuje nejdříve po skončení ustavující schůze Poslanecké sněmovny, která se uskuteční 3. listopadu.
Babiš je jeden z nejbohatších Čechů, který vybudoval zemědělsko-potravinářský holding Agrofert. V politice je od roku 2011, kdy založil hnutí ANO. V letech 2017-2021 stál v čele dvou vlád. V roce 2023 se v přímé volbě ucházel o post hlavy státu, nakonec neúspěšně.
Ministr hospodářství Karel Havlíček (ANO)
Jeden z nejbližších Babišových politických spolupracovníků, který je i místopředsedou hnutí ANO, by se mohl pravděpodobně stát ministrem hospodářství. Půjde o nový resort, který vznikne sloučením ministerstva průmyslu a obchodu s ministerstvem pro místní rozvoj.
Do sloučení by měla ministerstvo pro místní rozvoj řídit starostka Bíliny a poslankyně za ANO Zuzana Schwarz Bařtipánová, která už na ministerstvu působila mezi lety 2000 a 2006 jako vedoucí odborný referent.
Havlíček resort průmyslu a obchodu vedl od dubna 2019 do prosince 2021. Spolu s průmyslem řídil i ministerstvo dopravy.
Podnikatel a ekonom Havlíček je spoluautorem volebního programu hnutí ANO, který v oblasti hospodářství mimo jiné slibuje vymezení se proti emisním povolenkám první i druhé generace, zisk stoprocentní kontroly státu ve skupině ČEZ, nové jaderné bloky Dukovan a Temelína, přípravu podmínek pro malé modulární reaktory či výstavbu plynových energetických zdrojů.
Ministryně financí Alena Schillerová (ANO)
Místopředsedkyně hnutí ANO Alena Schillerová by se měla vrátit do čela ministerstva financí.
Vystudovaná právnička Schillerová v uplynulých čtyřech letech, kdy bylo hnutí ANO v opozici, patřila k největším kritikům koaliční vlády Petra Fialy. Je zároveň spoluautorkou volebního programu hnutí ANO, který v oblasti financí mimo jiné slibuje boj proti šedé ekonomice a daňovým únikům, vyšší efektivitu výběru daní nebo znovuzavedení elektronické evidence tržeb.
Poslankyní byla zvolena coby lídryně ANO v Jihomoravském kraji.
Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO)
Adam Vojtěch, stejně jako Havlíček a Schillerová, už v poslední Babišově vládě ministrem byl, vedl resort zdravotnictví. Od února 2022 do května letošního roku byl velvyslancem ve Finsku. Nyní by se mohl do vedení zdravotnictví vrátit.
Vojtěch řídil ministerstvo zdravotnictví během pandemie covidu-19, která bezprecedentně omezila každodenní život, volný pohyb i ekonomiku země.
Ještě před prvním jmenováním do ministerské funkce Vojtěch působil jako Babišův poradce pro zdravotnictví, byl také členem několika dozorčích a správních rad nebo členem představenstva společnosti Thermal-F, která provozuje karlovarský hotel Thermal.
Ministr školství Robert Plaga (ANO)
Také Robert Plaga je zkušeným politikem, který by se znovu mohl stát ministrem školství.
Plaga dříve učil na Provozně ekonomické fakultě a Fakultě regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity. V roce 2011 se stal vedoucím Ústavu regionálního rozvoje a veřejné správy. V únoru 2022 byl dočasně pověřen vedením Mendelovy univerzity v Brně.
V době pandemie nemoci covid-19 se coby ministr školství opakovaně dostal do sporu s Babišem kvůli opatřením proti šíření koronaviru a dopadům epidemie ve školství. Babiš například kritizoval způsob, jakým začal návrat žáků a studentů do škol.
Ministerstvo práce a sociálních věcí Aleš Juchelka (ANO)
Jako možný kandidát na ministra práce a sociálních věcí je Aleš Juchelka z hnutí ANO. Tento post zastával ve stínové vládě.
Bývalý televizní moderátor do politiky vstoupil v roce 2010 jako člen TOP 09, kdy byl z pozice lídra kandidátky v komunálních volbách zvolen do ostravského zastupitelstva. Do hnutí ANO vstoupil v roce 2018, poslancem byl zvolen o rok dříve.
Ministerstvo životního prostředí Petr Macinka (Motoristé sobě)
Možný kandidát na ministra životního prostředí a předseda Motoristů Petr Macinka už během kampaně deklaroval, že by chtěl tento resort vést. Svými vizemi ale zneklidnil vědeckou obec, která proti jeho případném jmenování sepsala petici. Více než 450 vědců v ní žádá Babiše a prezidenta Petra Pavla, aby ministerstvo vedla kompetentní osoba.
V loňském rozhovoru pro iDNES.cz Macinka řekl, že pokud bude ministerstvu šéfovat, tak „poteče zelená krev“.
Dlouholetý spolupracovník Václava Klause se ostře vymezuje proti Pirátům, které označuje za marxisty, hnutí STAN, vládě Petra Fialy či klimatickým aktivistům.
Ministerstvo zahraničí Filip Turek (Motoristé sobě)
Čestný prezident Motoristů sobě a bývalý europoslanec a automobilový závodník Filip Turek stejně jako Macinka přiznal svou ambici stát se ministrem. Tento týden prohlásil, že je pravděpodobné, že se stane šéfem diplomacie.
Podle exprezidenta Václava Klause se Turek na zahraničí hodí, protože je učenlivý a má zkušenosti z europarlamentu.
Ministerstvo obrany
Nejasné je obsazení postu ministra obrany. Hnutí Tomia Okamury mělo původně najít šéfa ministerstva vnitra, ale Babiš se údajně rozhodl pro změnu poté, co zkritizoval Okamurův výrok o tom, že by v případě vstupu do vlády šéf SPD usiloval o výměnu policejního prezidenta Martina Vondráška.
Možným kandidátem na ministra obrany je generálporučík Jaromír Zůna, který byl prvním zástupcem náčelníka Generálního štábu. Situace se ale může změnit, protože jednání stále pokračují.
Ministerstvo vnitra Lubomír Metnar (ANO)
Podle informací iDNES.cz kvůli Okamurově výroku o výměně policejního prezidenta by mělo ministerstvo vnitra nejspíš také připadnout hnutí ANO.
Do čela resortu by mohl nastoupit exministr obrany za ANO a bývalý policista Lubomír Metnar. Vnitro už vedl půl roku mezi prosincem 2017 a červnem 2018 v Babišově první vládě, která nezískala důvěru.
Ministerstvo spravedlnosti Jeroným Tejc (nestr.)
Na pozici ministra spravedlnosti by hnutí ANO mohlo navrhnout Jeronýma Tejce. Právník a bývalý dlouholetý člen sociální demokracie byl poslancem od roku 2006 až do roku 2017.
Jako dosavadní stínový ministr spravedlnosti za ANO vystupuje Radek Vondráček.
Ministerstvo dopravy
O novém šéfovi resortu dopravy se stále jedná. Stínovým ministrem za ANO je poslanec Martin Kolovratník, což ale ještě neznamená, že post nakonec dostane. Spekuluje se například o generálním řediteli Správy železnic Jiřím Svobodovi.
Ministerstvo kultury Oto Klempíř (Motoristé sobě)
Klempíře jako možného ministra kultury poprvé představil Filip Turek, který ho označil za skvělého kandidáta. Hudebník a politický marketér Klempíř už předeslal, že varuje před snahami o zestátnění veřejnoprávních médií. Ty zároveň kritizuje za absenci podpory umění na základě kvality.
Podle Klempíře by se obě média měla na povolební dobu a výzvy dobře připravit, naplánovat vlastní rozvoj i programovou skladbu a najít „vyvážený koktejl pro všechny“.
Po oznámení kandidatury za Motoristy sobě Klempíře vyhodili kolegové z kapely J. A. R.
Ministerstvo zemědělství
Ministerstvem zemědělství by se mohl stát předseda představenstva Iniciativy zemědělských a potravinářských podniků (IZPP) Martin Šebestyán.
Šebestyán předtím vedl Státní zemědělský intervenční fondu (SZIF), který rozděluje většinu dotací pro zemědělce, potravináře nebo lesníky. Odešel v létě 2022 po dohodě s tehdejším ministrem zemědělství Zdeňkem Nekulou (KDU-ČSL). Šebestyán čelil kritice, že při vyplácení zemědělských dotací stranil holdingu Agrofert, který založil Andrej Babiš.
Během působení v čele SZIF zasedal Šebestyán také v dozorčích radách Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu nebo státního podniku Povodí Labe.
Ministr bez portfeje Boris Šťastný (Motoristé sobě)
Na ministerské křeslo by mohl dosáhnout i Boris Šťastný, bývalý politik ODS a nyní nově zvolený předseda poslaneckého klubu Motoristů sobě. Další informace o tomto možném resortu ale nejsou známé, jednání dál pokračují.