Superdebatu i duel kandidátů na příštího premiéra za hnutí ANO a koalici SPOLU plánuje odvysílat před volbami do Sněmovny i Česká televize. Ani v jednom z jejích pořadů ale nejspíš nebude šéf ANO Andrej Babiš. Jak už se nechal slyšet, do veřejnoprávního média se nechystá. Jedná naopak s komerčními televizemi.
„Půjde do dvou, maximálně tří debat. O České televizi ale nemůže být řeč, tam on rozhodně nepůjde,“ řekl iDNES.cz člověk z ANO, který si nepřál být jmenován.

A to z toho důvodu, že v hnutí se ladí předvolební taktika do posledního detailu každý den. A bude se tak dít až do voleb. Tomu nasvědčuje i reakce mluvčího ANO Martina Vodičky. Na otázku neodpověděl, stejně jako Andrej Babiš.

Ten nicméně své předvolební plány nastínil na sociálních sítích svým příznivcům. „Pokud se ptáte mě, tak já už léta nechodím a ani nepůjdu do ČT. Já do nějakých debat půjdu, ale moc toho nebude. Za nás v České televizi samozřejmě bude Karel Havlíček, Alena Schillerová a další naši lídři,“ svěřil se Babiš.

ČT to zkouší dál

Veřejnoprávní televize se přitom snaží Babiše nalákat, jak se dá – třeba na moderátorku Marcelu Augustovou, na niž není šéf ANO tak alergický jako třeba na Martina Řezníčka. Podle lidí z hnutí ANO jejich šéf na ČT zanevřel už před lety. Pomyslnou poslední kapkou pro něj byla ale až nepovedená debata kandidátů na prezidenta v lednu 2023 moderovaná právě Řezníčkem.

„Pan Babiš je přesvědčený, že právě tato debata mu prohrála prezidentské volby,“ vysvětlil člověk z hnutí ANO. Babiš nicméně ČT kritizuje dlouhodobě. Označuje ji za provládní a slibuje, že pokud bude ANO v příští vládě, zruší její financování přes poplatky.

Obě komerční televize, tedy Nova a Prima, naopak mohou s účastí Babiše ve svých superdebatách počítat skoro s jistotou.

„Televize Nova i tentokrát pro lepší přehlednost pro diváky i větší prostor pro samotné kandidáty nabídne poslední debaty dvě. Ve 20 hodin (ve čtvrtek 2. října těsně před volbami – pozn. red.) se v diskusi moderované Reyem Korantengem potkají obhajující premiér a lídr nejsilnějšího opozičního hnutí,“ uvedla v tiskové zprávě televize Nova. Předcházet jí bude debata s Bárou Divišovou v 17 hodin, kdy se utkají ostatní kandidáti.

Premiér Fiala už pozvání přijal

Televize CNN Prima News nejprve ve čtvrtek 25. září chystá debatu šéfů stran a volebních lídrů najednou. V tomto případě by ale Babiše měl zastoupit stínový premiér Karel Havlíček.

Šéf ANO se chystá až na duel s Fialou, který je naplánován na středu 1. října a vysílat by se měl od 20:15. Premiér Fiala už ostatně pozvání přijal, jak potvrdil mluvčí Primy Matěj Štýs.

Neúčast v některém z pořadů všech tří velkých televizí může šéfovi ANO přinést i plusové body.

„Je to oblast, která není jeho nejsilnější stránka. Při prezidentských volbách se to projevilo a rozhodně mu vystoupení u voličů nepřidalo, spíše to mobilizuje jeho odpůrce,“ napsal politolog z brněnské Masarykovy univerzity Michal Pink.

Podle něj šéf ANO při emočním vypětí přeskakuje z češtiny do slovenštiny a není pod plnou kontrolou. Podle dat se navíc podle Pinka ví, že ten, kdo hlasuje ve volbách pro hlavní etablované strany (SPOLU, ANO, KSČM, SPD), je dlouhodobě rozhodnutý a debaty na něj velký vliv nemají.

Volby do Poslanecké sněmovny 2025

