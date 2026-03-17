Piráti jich mají po přepočtu o 20 více, ANO o 21 méně. Výsledek voleb to neovlivnilo, soud tedy nezasáhl. Existovalo ale podezření, že nešlo jen o početní omyl, ale o úmysl.
„Po výslechu všech členů volební komise dospěl policejní orgán k závěru, že ve věci nebyly zjištěny skutečnosti, které by umožňovaly zahájení trestního stíhání konkrétní osoby pro výše zmíněný trestný čin, přičemž nebylo ani jednoznačně prokázáno, že by šlo o jednání úmyslné,“ uvedla mluvčí Městského státního zastupitelství v Brně Barbora Vrzalová Jančíková.
Členové komise podle mluvčí v podstatě shodně uvedli, že si nejsou vědomi žádného pochybení. A že skutečnost, že jimi zjištěný výsledný součet platných hlasů, respektive preferenčních hlasů pro jednotlivé strany či hnutí neodpovídá zjištěním Nejvyššího správního soudu (NSS), si neumějí nijak vysvětlit.
Jihomoravská poslankyně Pirátů Vendula Svobodová sdělila, že strana závěry policie respektuje. „Případ v Blansku ale znovu připomíná, že důvěra ve svobodné a nezávislé volby nestojí jen na samotném výsledku, ale i na bezchybném průběhu, který nevyvolává pochybnosti,“ podotkla.
Kauza podle ní také ukazuje, jak je důležité do komisí nominovat proškolené členky a členy, kteří se nebudou bát ozvat v případě podezření na nekalé počínání.
Významné odchylky
Komise původně nepřipsala Pirátům v okrsku 28 žádný hlas, což se nezdálo jednomu z jejich příznivců, který je volil. Že Piráti v okrsku nějaké hlasy dostali, potvrdila také jedna členka volební komise. Piráti se proto obrátili na soud.
NSS si vyžádal volební dokumentaci z okrsku a přistoupil k přepočtu odevzdaných hlasů. Volební senát zjistil, že tam ve skutečnosti lidé odevzdali o dva platné hlasy více. Zároveň dospěl k závěru, že Piráti v daném okrsku obdrželi 20 hlasů, nikoli žádný, jak bylo uvedeno v zápisu. ANO má po přepočtu o 21 méně, STAN o dva více, SPD o jeden více.
Kvůli nezapočítání hlasů pro Piráty nebyly zohledněny ani preferenční hlasy pro jejich kandidáty, kterých bylo v okrsku odevzdáno 19.
Neodpovídaly ani počty preferenčních hlasů pro 12 kandidátů hnutí ANO, přičemž některé početní odchylky byly podle soudu významné. Například kandidáti Taťána Malá a Pavel Outrata ve skutečnosti obdrželi jen polovinu původně připsaných kroužků.
Volby v celém Blansku vyhrálo hnutí ANO, které získalo 33,18 procenta hlasů. Okrsek 28 tvoří části Absolonovy a Salmovy ulice, volební místnost byla v ZŠ Salmova 17. Komise tam v oficiálních výsledcích připsala ANO 45,45 procenta hlasů.