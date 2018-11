Volby by dle průzkumu vyhrálo ANO s 29,5 procenty hlasů. Podpora mírně klesla

Volby do Sněmovny by v listopadu opět vyhrálo hnutí ANO s 29,5 procenta hlasů. Podpora vládního hnutí předsedy Andreje Babiše proti říjnu klesla o půl procentního bodu. Vyplývá to z výsledků volebního modelu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM).

Většina (96 procent) respondentů na dotazy odpovídala před 12. listopadem, kdy byla zveřejněna reportáž serveru Seznam Zprávy, která rozpoutala kauzu kolem premiérova syna.

Podpora hnutí ANO zůstává podle CVVM dlouhodobě stabilní na úrovni 30 procent. Druhá by ve volbách skončila ODS s 14,5 procenta hlasů, která si proti říjnovým 19 procentům pohoršila. Polepšili si naopak Piráti, kteří by s 14 procenty skončili třetí. V říjnu jejich podpora dosahovala 11 procent.

Komunisté si o 1,5 procenta polepšili

Posuny u ODS a Pirátů lze interpretovat jako návrat ke stavu před měřením v říjnu, které bylo ovlivněno sběrem dat bezprostředně po komunálních a senátních volbách, uvedlo CVVM. Totéž platí i o KDU-ČSL, které preference proti říjnu klesly ze sedmi procent na pět, což je hranice pro vstup do Sněmovny. U lidovců nelze vzhledem k intervalům spolehlivosti říci, zda by se na základě výsledků šetření do Sněmovny dostali, či nedostali, uvedlo CVVM.



Jako čtvrtí by ve Sněmovně usedli komunisté s podporou deseti procent lidí, což je o 1,5 procentního bodu více než v říjnu. Předstihli by tak ČSSD, která tvoří s hnutím ANO vládní koalici za tolerance KSČM. Podpora sociálních demokratů v listopadu zůstala na devíti procentech. Hnutí SPD Tomia Okamury si polepšilo o 2,5 bodu na 7,5 procenta, což je podle CVVM statisticky významný nárůst podpory.

Voleb by se v listopadu zúčastnilo 60 procent občanů, v říjnu jich plánovalo účast 61 procent. Průzkumu CVVM se mezi 3. a 15. listopadem zúčastnilo 1104 lidí.