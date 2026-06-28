Průzkumu společnosti STEM pro CNN Prima News se zúčastnilo 1352 respondentů. Odhadovaná volební účast činí 67 procent.
„Hnutí ANO si v aktuálním volebním modelu udržuje velmi silnou a stabilní pozici, s podporou pohybující se okolo 32 procent. Od voleb tak mírně oslabilo, nejedná se však o zásadní pokles. Podpora zůstává vysoká i po prvních měsících fungování nové vlády,“ uvedl analytický ústav v komentáři. Loni na podzim hnutí premiéra Andreje Babiše volilo 34,5 procenta lidí.
Naopak výsledek STAN v červnovém průzkumu překonal zisk z loňských sněmovních voleb, který činil 11,23 procenta hlasů. „Mezi opozičními stranami právě hnutí STAN nejvýrazněji od voleb posiluje,“ uvedl STEM.
Podpora SPD se v porovnání s loňskými volbami téměř nezměnila a Piráti si mírně pohoršili.
Pětiprocentní hranici potřebnou pro vstup do Poslanecké sněmovny by podle modelu těsně překročili také Motoristé se ziskem 5,3 procenta. Pod hranicí by naopak zůstalo TOP 09 s 3,4 procenta. Podle autorů strana doplácí na malou voličskou základnu, kterou tvoří zejména vysokoškolsky vzdělaní lidé.
Do Sněmovny by nedostalo ani Naše Česko s 3,2 procenta a KDU-ČSL s podporou 2,4 procenta. Pod dvouprocentní hranicí by skončili Zelení, KSČM, Přísaha a na posledním místě hnutí Stačilo!.