Volby by jasně vyhrálo ANO, STAN je před ODS. Do Sněmovny by pronikli i Motoristé

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  11:26
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Volební sněm hnutí ANO, Andrej Babiš po boku Karla Havlíčka, Roberta Králíčka a...

Volební sněm hnutí ANO, Andrej Babiš po boku Karla Havlíčka, Roberta Králíčka a Radka Vondráčka hovoří na tiskové konferenci. (24. ledna 2026) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

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Podle průzkumu společnosti STEM pro CNN Prima News by nyní sněmovní volby vyhrálo hnutí ANO se ziskem 32,2 procenta hlasů. Na druhém místě by skončilo hnutí STAN se ziskem 13,5 procenta, které o půl procentního bodu předstihlo třetí ODS. Čtvrté místo by obsadilo hnutí SPD, pátí by skončili Piráti. Pětiprocentní hranici by podle modelu překročili také Motoristé.

Průzkumu společnosti STEM pro CNN Prima News se zúčastnilo 1352 respondentů. Odhadovaná volební účast činí 67 procent.

„Hnutí ANO si v aktuálním volebním modelu udržuje velmi silnou a stabilní pozici, s podporou pohybující se okolo 32 procent. Od voleb tak mírně oslabilo, nejedná se však o zásadní pokles. Podpora zůstává vysoká i po prvních měsících fungování nové vlády,“ uvedl analytický ústav v komentáři. Loni na podzim hnutí premiéra Andreje Babiše volilo 34,5 procenta lidí.

Naopak výsledek STAN v červnovém průzkumu překonal zisk z loňských sněmovních voleb, který činil 11,23 procenta hlasů. „Mezi opozičními stranami právě hnutí STAN nejvýrazněji od voleb posiluje,“ uvedl STEM.

Podpora SPD se v porovnání s loňskými volbami téměř nezměnila a Piráti si mírně pohoršili.

Pětiprocentní hranici potřebnou pro vstup do Poslanecké sněmovny by podle modelu těsně překročili také Motoristé se ziskem 5,3 procenta. Pod hranicí by naopak zůstalo TOP 09 s 3,4 procenta. Podle autorů strana doplácí na malou voličskou základnu, kterou tvoří zejména vysokoškolsky vzdělaní lidé.

Do Sněmovny by nedostalo ani Naše Česko s 3,2 procenta a KDU-ČSL s podporou 2,4 procenta. Pod dvouprocentní hranicí by skončili Zelení, KSČM, Přísaha a na posledním místě hnutí Stačilo!.

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