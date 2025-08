slo Miroslava Sloupová Autor:

Volby do Poslanecké sněmovny by na konci července podle agentury Ipsos vyhrálo hnutí ANO se ziskem 34,9 procenta. Na druhém místě by se umístila koalice SPOLU s 21,9 %. Následuje SPD s podporou Svobodných, PRO a Trikolory s 11,4 % a hnutí STAN s 10 procenty. Piráti se Zelenými by získali 8,6 procenta, nad pětiprocentní hranicí by skončilo i Stačilo!.