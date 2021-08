Volby by podle průzkumu se ziskem 27,5 procenta vyhrálo ANO před Spolu a Piráty se STAN

Do sněmovny by se podle něj dostalo ještě SPD se ziskem deset procent, hnutí Přísaha se šesti procenty a KSČM s pěti procenty. Vládní ČSSD by skončila pod pětiprocentní hranicí nutnou pro zisk poslaneckých mandátů, uvedla agentura Kantar CZ.

Od jejího posledního průzkumu v červnu posílilo vládní hnutí ANO o šest procentních bodů, naopak koalice Pirátů a STAN ztratila tři procentní body a koalice Spolu 2,5 procentního bodu. Podle analytika agentury Kantar CZ Ondřeje Ryboně hnutí ANO premiéra Andreje Babiše posiluje s odezněním kritické situace kolem epidemie onemocnění covid-19.

Poslední průzkum se uskutečnil od 2. do 13. srpna a zúčastnilo se ho 913 lidí. Autoři průzkumu upozorňují na to, že statistická chyba činí jeden až 3,5 procentního bodu.

V tomto týdnu zveřejnila aktuální volební model také agentura STEM pro CNN Prima News. Podle něj by volby v srpnu vyhrálo také hnutí ANO se ziskem 31,1 procenta hlasů. Koalice Spolu by měla 21,7 procenta, pro koalici Pirátů a STAN by se rozhodlo 18,7 procenta voličů. Do Sněmovny by se podle tohoto průzkumu dostaly ještě SPD a KSČM.