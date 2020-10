ANO zaznamenalo v průzkumu nejhorší výsledek od voleb 2017, výrazně si polepšilo hnutí STAN

Praha Volby v září by podle volebního modelu agentury Kantar CZ vyhrálo ANO, dál ale ztrácí. Proti srpnu přišlo o tři procentní body, aktuální zisk 24,5 procenta je nejhorší výsledek od voleb v roce 2017. Druhé místo drží s 19 procenty Piráti a třetí ODS se ziskem 13,5 procenta, obě strany si mírně pohoršily. Na čtvrté místo se dostalo hnutí STAN, které od srpna posílilo o tři procentní body na 9,5 procenta. Hranici pěti procent, která je nutná pro vstup do Sněmovny, překročilo sedm politických uskupení. Volební model zveřejnila Česká televize

Hnutí SPD si proti srpnu pohoršilo o jednu pozici, s totožným ziskem osmi procent by v září skončilo páté. Další čtyři strany se pohybují na hranici vstupu do Poslanecké sněmovny. Potřebných pět procent hlasů by podle modelu překročila KDU-ČSL, která posílila o dva procentní body na šest procent. O půl procentního bodu na 5,5 procenta hlasů si polepšila také TOP 09.



Volební model.

Do dolní komory parlamentu by se v září nedostala KSČM - její podpora 4,5 procenta je stejná jako v předchozím modelu. Koaliční ČSSD ztratila 1,5 procenta, nyní by ji podpořila čtyři procenta respondentů. Pod hranicí vstupu do dolní komory parlamentu nadále zůstává Trikolóra, která ale o půl procentního bodu posílila, podpořila by ji tři procenta voličů.

Statistická chyba volebního modelu se v aktuální vlně měření pohybuje u stran s nízkým ziskem v rozmezí +/- 1,1 a u stran s vysokým ziskem až 2,8 procentního bodu. Průzkum se konal od 21. září do 9. října a účastnilo se ho 1200 respondentů.

Volební model ve srovnání s výsledkem sněmovních voleb v říjnu 2017 (v pct):

strany září 2020 srpen 2020 červen 2020 květen 2020 duben 2020 březen 2020 únor 2020 leden 2020 listopad 2019 říjen 2019 září 2019 srpen 2019 červen 2019 volby říjen 2017 ANO 24,5 27,5 32 31,5 34,0 34,5 31 30 28,5 31,5 30,0 30,0 25,5 29,64 Piráti 19 19,5 18 17 16,0 13,5 15,5 16,5 13,5 17,0 15,5 17,0 18,5 10,79 ODS 13,5 15 13 13,5 11,5 14 13 12,5 14,5 12,5 14,5 14,5 13,0 11,32 SPD 8 8 5,5 8 7,0 5,5 6,5 7,5 6,5 4,5 6,0 8,0 8,5 10,64 ČSSD 4 5,5 5 5,5 5,5 6,0 5,5 5,0 6,0 4,5 5,0 6,0 6,5 7,27 STAN 9,5 6,5 6 5,5 5,5 5,5 6,5 5,0 6,5 5,0 5,5 5,0 6,0 5,18 TOP 09 5,5 5 5,5 5 6,5 5,5 5,5 5,5 5,5 6 5,0 4,5 5,0 5,31 KSČM 4,5 4,5 5,5 5 5,5 5,5 4,5 6,5 5,0 7,0 6,5 4,5 5,5 7,76 KDU-ČSL 6 4 4,5 4 4,0 4,5 5,0 5,0 4,5 5 5,0 5,0 4,5 5,8 Trikolóra 3 2,5 3 2 2,5 2,5 3,0 2,5 6,5 3,5 3,5 3,5 3

Zdroj: Kantar CZ