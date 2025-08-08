Volby by vyhrálo ANO s 33 procenty, voliči koalice SPOLU přechází ke Starostům

Volby by v červenci podle agentury Median vyhrálo hnutí ANO s 33 procenty. Druhé nejvyšší preference má koalice SPOLU (19,5 %), následuje SPD s podporou dalších stran se 14 procenty, STAN s 11, Piráti s podporou Zelených by dostali 7,5 procenta a Stačilo! 5. Podle agentury 40 procent současných voličů Starostů volilo v minulých volbách koalici SPOLU.

Ministr vnitra Vít Rakušan přijal svého německého protějška Alexandera Dobrindta, jednali o kontrolách na hranicích. (30. května 2025) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Do Poslanecké sněmovny by se tak v červenci dostalo šest politických stran a hnutí. Mírný pokles zaznamenali Piráti, podpora podle dat klesla z 8 na 7,5 %. Stále se tak drží poměrně vysoko nad hranicí pro vstup do Sněmovny, vyplývá z volebního modelu. Ochota účastnit se voleb zůstala v červenci stejná, tedy 59 %.

Z výsledků průzkumu vyplývá, že 40 % současných voličů STAN v minulých volbách volilo koalici SPOLU. Dalších 18 % lidí, kteří vládnoucí koalici volili, neví, koho zvolí letos, nebo k volbám vůbec nepůjdou.

Průzkum také odhalil, že nejvíce pozitivní motivace k volbě mají voliči Stačilo!. 64 % jich stranu volí z přesvědčení, podle dalších 23 % voličů strany je Stačilo! nejlepším kandidátem. Pouze 4 % míní, že jde o nejmenší zlo.

Červencový volební model ovšem nezahrnuje spolupráci hnutí se SOCDEM, která byla oznámena v průběhu sběru dat. Sociální demokraté by sami získali 3 % a neprošli by do Poslanecké sněmovny stejně jako Přísaha a Motoristé.

Pozitivně je k volbě motivováno také 58 % voličů koalice SPOLU, více než polovina voličů ANO, STAN i SPD s podporou dalších stran. U voličů Pirátů má pozitivní motivaci jít k říjnovým volbám přesně polovina z nich, vyplývá z nasbíraných dat.

48 % Pirátských voličů by stranu s podporou Zelených volilo proto, že je podle nich menším zlem. Volba SPD s podporou dalších stran přijde jako méně škodlivá 42 % voličů, u ANO je to 37 %. Starosty považuje za menší zlo 36 % dotazovaných voličů, u SPOLU 33 %.

Strany současné vládní koalice (SPOLU a STAN) mají dohromady v prostém součtu přes třicet procent potenciálních voličů. SPOLU by ve Sněmovně získalo 44 mandátů, STAN 25. Pokud by se do výsledků počítali i Piráti, kteří koalici opustili v průběhu mandátu, celkem by získala 85 křesel.

Průzkum vychází z dat nasbíraných od 1. do 31. července. Probíhal osobním dotazováním v domácnostech v kombinaci s online a telefonním dotazováním. Celkem odpovídalo 1015 respondentů.

