Volby by vyhrálo ANO, s SPD by získalo většinu. Motoristé by neuspěli

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  7:03aktualizováno  7:03
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Předseda Sněmovny Tomio Okamura a premiér Andrej Babiš se baví na schůzi Poslanecké sněmovny. (3. února 2026) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Sněmovní volby by podle květnového modelu agentury Median s přehledem vyhrálo hnutí ANO se ziskem 35,5 procenta hlasů. Do Poslanecké sněmovny by se dostalo pouze pět stran a hnutí. Pod pětiprocentní hranicí by skončily Naše Česko, Motoristé i někdejší koaliční partneři ODS z uskupení SPOLU – TOP 09 a KDU-ČSL.

Hnutí ANO by podle volebního modelu získalo 35,5 procenta hlasů. Druhé by skončilo hnutí STAN se 14,5 procenta, následované ODS s 12 procenty. Do Sněmovny by se dostali ještě Piráti s 8,5 procenta a SPD se 6,5 procenta.

Pod pětiprocentní hranicí potřebnou pro vstup do Poslanecké sněmovny by zůstalo Naše Česko se ziskem 4,5 procenta. Motoristům přisuzuje Median 3,5 procenta, TOP 09 a KSČM po třech procentech, KDU-ČSL 2,5 procenta a SOCDEM dvě procenta. Do Sněmovny by se tak dostalo pouze pět politických stran a hnutí.

Podle přepočtu na mandáty by ANO obsadilo 93 z 200 poslaneckých křesel. STAN by získal 37 mandátů, ODS 31, Piráti 22 a SPD 17. Ani s takovým výsledkem by ANO nemohlo vládnout samo. Případná koalice ANO a SPD by však disponovala většinou 110 poslanců.

Median zároveň upozornil na nižší ochotu voličů přijít k volbám. Účast by podle květnového průzkumu dosáhla přibližně 58 procent, což je zhruba o 11 procentních bodů méně než ve sněmovních volbách v říjnu 2025.

Výzkumná agentura rovněž uvádí, že nejsilnější voličské jádro má ANO. Tři čtvrtiny jeho voličů z minulých voleb plánují hnutí podpořit i nyní. Naopak mezi voliči bývalé koalice SPOLU se podpora rozpadá především směrem k ODS a STAN.

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