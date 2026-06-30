Volby by vyhrálo ANO, s SPD by získalo většinu. Motoristé by neuspěli

Hnutí ANO by podle volebního modelu získalo 35,5 procenta hlasů. Druhé by skončilo hnutí STAN se 14,5 procenta, následované ODS s 12 procenty. Do Sněmovny by se dostali ještě Piráti s 8,5 procenta a SPD se 6,5 procenta.
Pod pětiprocentní hranicí potřebnou pro vstup do Poslanecké sněmovny by zůstalo Naše Česko se ziskem 4,5 procenta. Motoristům přisuzuje Median 3,5 procenta, TOP 09 a KSČM po třech procentech, KDU-ČSL 2,5 procenta a SOCDEM dvě procenta. Do Sněmovny by se tak dostalo pouze pět politických stran a hnutí.
Podle přepočtu na mandáty by ANO obsadilo 93 z 200 poslaneckých křesel. STAN by získal 37 mandátů, ODS 31, Piráti 22 a SPD 17. Ani s takovým výsledkem by ANO nemohlo vládnout samo. Případná koalice ANO a SPD by však disponovala většinou 110 poslanců.
Median zároveň upozornil na nižší ochotu voličů přijít k volbám. Účast by podle květnového průzkumu dosáhla přibližně 58 procent, což je zhruba o 11 procentních bodů méně než ve sněmovních volbách v říjnu 2025.
Výzkumná agentura rovněž uvádí, že nejsilnější voličské jádro má ANO. Tři čtvrtiny jeho voličů z minulých voleb plánují hnutí podpořit i nyní. Naopak mezi voliči bývalé koalice SPOLU se podpora rozpadá především směrem k ODS a STAN.