Macrona rozdrtila krajní pravice, rozpustí proto parlament a vypíše volby

„Rozhodl jsem se, že vám dám znovu šanci rozhodnout o budoucnosti našeho parlamentu ve volbách,“ uvedl Macron v krátkém televizním vystoupení. První kolo voleb vypíše na 30. června, druhé na 7. července.

Vzestup krajní pravice, která volby podle prvních odhadů s velkým náskokem vyhrála, označil Macron za nebezpečí pro Francii. Lídr kandidátky RN Jordan Bardella vyzval k vypsání předčasných parlamentních voleb v reakci na zveřejnění odhadů.

Vítězství nacionalistické strany předpovídaly předvolební průzkumy, více než dvojnásobný zisk proti Macronovi však převyšuje očekávání většiny sondáží. Podle Bardelly dali Francouzi jasně najevo, že chtějí změnu, a že Macronova pozice je oslabena.

„Dnešní bezprecedentní rozdíl mezi prezidentskou většinou a hlavní opoziční stranou je odrazem ostrého neuznání a odmítnutí prezidenta a jeho vlády,“ řekl svým stoupencům Bardella. Macron se zatím k odhadům výsledků nevyjádřil, několik ministrů jeho vlády je označilo za zklamání.

Le Penová označila výsledek evropských voleb za historický a ocenila, že Macron se rozhodl dát Francouzům možnost hlasovat o novém složení parlamentu. „Jsme připraveni převzít moc, pokud nám Francouzi dají důvěru,“ uvedla politička, která s Macronem prohrála souboj v posledních dvou prezidentských volbách.

RN mělo dosud v Evropském parlamentu 18 poslanců v krajně pravicové frakci Identita a demokracie. Na základě dnešního výsledku jejich počet patrně výrazně vzroste.

Třetí místo s nevelkým odstupem za centristickou prezidentovou koalicí získali socialisté, jimž odhad přisuzuje okolo 14 procent. Pro francouzskou levici vedenou do voleb Raphaëlem Glucksmannem je to velký vzestup.

Čtvrtou nejsilnější formací je Nepodrobená Francie (LFI) vedená dosavadní europoslankyní Manon Aubryovou, která získala téměř devět procent hlasů a také její pozice v rámci krajně levicové frakce EP může posílit.

Pravicoví Republikáni (LR) získali přibližně sedmi procent hlasů. Okolo pětiprocentní hranice pro vstup do europarlamentu se podle odhadů pohybuje ještě zelená strana Ekologové a krajně pravicová strana Znovudobytí! (Reconquete!).

„Jsou to jenom predikce, ještě to není definitivní, ale vypadá to, že to dopadne tak, jak se očekávalo. Moc tomu nerozumím, nevím, co pan prezident očekává. Za měsíc se to asi nezmění, takže je velká pravděpodobnost, že za měsíc znovu prohraje volby. Moc nerozumím, co tím sleduje, ale možná on tomu rozumí určitě,“ řekl ke kroku Emmanuela Macrona šéf hnutí ANO Andrej Babiš. Jeho strana stejně jako Macronova Obnova patří do liberální frakce Renew.

Francouzi současný parlament zvolili před dvěma lety a Macronova koalice ve volbách přišla o parlamentní většinu, což prezidenta nutí k hledání kompromisů s dalšími stranami. Řádné volby se měly konat až v roce 2027, stejně jako ty prezidentské.