Do konce září rozhodneme, říkal Fiala. SPOLU teď ale verdikt k volbám odkládá

„Do konce září rozhodneme,“ řekl přitom premiér před pár dny v rozhovoru pro iDNES.cz.

„Jednání stále probíhají,“ odpověděl stručně předseda lidovců a ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka. Šéfka Sněmovny a TOP 09 Markéta Pekarová Adamová zatím na písemně položený dotaz nereagovala.

„Protože nás ale nyní netlačí žádný správní termín ani nic jiného a chceme se rozhodnout dobře a odpovědně, vzali jsme si na to trochu víc času,“ vysvětluje předseda vlády a ODS.

Sám patří k zastáncům koalice SPOLU, ale vlivní členové jeho strany a to i mezi europoslanci chtějí, aby do eurovoleb šli občanští demokraté sami. Lidovci a TOP 09 patří do frakce Evropské lidové strany, zatímco ODS je ve frakci Evropských konzervativců a reformistů. A zastávají často odlišné postoje.

Nedávno se dokonce už objevily billboardy se dvěma europoslanci ODS, místopředsedou strany Alexandrem Vondrou a jeho kolegyní Veronikou Vrecionovou s logem Pro Evropu bez nesmyslů. Ty označil místopředseda lidovců a europoslanec Tomáš Zdechovský za velmi nešťastné.

Jako lidovci jsem připraveni na všechny varianty, říká Zdechovský

Zdechovský, kterého si už lidovci vybrali jako lídra pro eurovolby v příštím roce, ať do nich půjde KDU-ČSL sama či v koalici, uvedl, že rozhodnutí padne v příštích dnech. Sám si dovede představit i možnost, že by šli lidovci do eurovoleb jen společně s TOP 09. „TOP 09 je pro nás přirozený partner a spojenec v Evropském parlamentu. Spolupracujeme devět let v EP. Ale jako lidovci jsme připraveni na všechny varianty,“ uvedl Zdechovský.

„Projekt SPOLU je úspěšný a budeme v něm pokračovat na národní úrovni určitě. U Evropského parlamentu je trošku problém, že jsme tradičně v rozdílných frakcích jednotlivé strany, a to se nedá změnit ze dne na den a ani to není jednoduché překonat. Ať se rozhodneme jakkoli, na projekt SPOLU a naši víru v tento úspěšný koncept to nemá vliv,“ věří předseda vlády Fiala.

„Upřímně, čekáme na návrat Mariana z rodinné dovolené. Vrací se v neděli. Takže v pondělí nebo v úterý padne definitivní rozhodnutí,“ sdělil iDNES.cz vysoce postavený člen koalice SPOLU.

„Naše rozhodnutí samozřejmě včas zveřejníme,“ nechce se už nyní ale šéf ODS a premiér Petr Fiala zavazovat k žádnému jinému termínu.