Volby do krajů či Senátu by měly proběhnout bez problémů. Covid ale ovlivnil složení komisí i počet náhradníků

Praha Pandemie komplikuje i blížící se krajské a senátní volby. Zpočátku to vypadalo, že koronavirus „demokratický svátek“ výrazně ohrozí, zejména z personálního hlediska ve volebních místnostech.

„Spolupráci nám několik lidí odřeklo, ale mluvíme o jednotkách, kdy lidé měli obavy z infekce, aby nenakazili v rodině někoho staršího, teď už jsme naštěstí personálně zajištění, máme i hodně náhradníků,“ řekl serveru Lidovky.cz Jiří Hannich, mluvčí Městské části Prahy 6.

Podle něj však na Praze 6 zvolili jinou strategii výběru kandidátů, než bylo doposud. „Kandidáti jsou lidé, kteří nespadají do rizikových skupin, máme tam lidi středního a mladšího věku,“ popsal serveru Lidovky.cz Hannich. Řídí se pokyny Ministerstva zdravotnictví, aby uchránili seniory před případnou nákazou. Ve všech voličských místnostech však budou striktně dodržovat hygienická nařízení, jejich kroky jsou však preventivní.

Z Prahy 1 podobný scénář; mají plné stavy, byť některá místa rovněž ubyla. „Nakonec se nám je ale podařilo doplnit, takže v současné době je to v pořádku,“ potvrdil serveru Lidovky.cz Martin Šebesta, mluvčí Městské části Praha 1. Stejně tak reagovali i obce z Plzeňska či z Hlučína u Opavy.

Ve velké míře se ale shánějí náhradníci pro případ, že by někdo přeci jen do volební komise nemohl dojít. Ať už ze zdravotních důvodů, karantény, či ze strachu z nákazy. Na takovou situaci se připravuje například Jindřichův Hradec, který hledá do „zásoby“ více lidí, kteří by v případě nouze mohli vyplnit prázdné židle ve volebních místnostech.

Resort vnitra připravil metodiku

Jak vysvětlila Deníku mluvčí radnice Eliška Čermáková, musí se totiž připravit i na krizovou situaci, kdy třeba část nebo celá komise v určitém okrsku skončí v povinné karanténě. Jindřichův Hradec jako obec s rozšířenou působností by v této situaci měla pomoci obcím v celém regionu.

Ministerstvo vnitra kvůli blížícím se volbám a neutichající pandemii vydalo metodiku k hygienickým a protiepidemickým opatřením ve volebních místnostech. Kvůli prudkému nárůstu počtů nemocných i lidí v karanténě panují obavy, že dojde těsně před zahájením hlasování k vyřazení i celé okrskové volební komise, případně většiny jejich členů, kteří kvůli onemocnění budou muset jít do karantény. Riziko je vysoké, a pokud by k něčemu takovému došlo, starosta obce by měl povolat na jejich místa náhradníky, v některých okrscích jich shánějí více, než kdy dřív.

V krajním případě, když by starosta neměl k dispozici lidi, musel by to neprodleně oznámit krajskému úřadu, který danou informaci pošle dál, tedy pověřenému obecnímu úřadu a odboru voleb Ministerstva vnitra. A pak je to na resortu vnitra, který by měl v součinnosti s krajským úřadem a pověřeným obecním úřadem situaci vyřešit a stanovit pro takový případ další postup.