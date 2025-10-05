„České volby zanechaly silnou stopu na politické mapě regionu. Vítězství ANO posiluje euroskeptický tábor a kurz Prahy se pravděpodobně stane pragmatičtějším: ubyde nadšení pro sankce (proti Rusku) a vojenskou pomoc Kyjevu a více se bude mluvit o nákladech těchto řešení pro české domácnosti. Brusel si toho okamžitě všimne: od ‚české muniční iniciativy‘ až po jednání o klimatických a migračních balíčcích by se tón mohl změnit k opatrnějšímu,“ předvídá Komsomolskaja pravda.
Vítězství ANO podle listu předcházely čtyři roky rozpočtové diety, inflační bouře a spory o ceně české podpory Kyjeva za dosavadní vládní koalice. A právě spor o ceně geopolitiky pro české peněženky se podle listu stal hlavní pobídkou v hlasování.
Závěrem ruský list poznamenal, že v Česku hlavním tématem kampaně byly drahé potraviny a únava z vysokých životních nákladů, přičemž Babiš sliboval rychlou úlevu. Výsledek byl předvídatelný: lidé hlasovali svými peněženkami, což je obecný trend v Evropě. Český volič potvrdil, že „náklady a účty“ převažují nad vznešenými abstrakcemi, a to je i ponaučení pro všechny sousedy.
„V Česku Babiše obviňovali z proruských stanovisek. (Britský list) The Guardian v předvečer voleb psal, že Evropská unie je znepokojena možným vítězstvím Babišovy strany v parlamentních volbách v Česku. Taková situace může podle expertů zhoršit situaci s podporou Ukrajiny, protože by se Česko mohlo přidat k Maďarsku a Slovensku. Sám Babiš ale prohlašoval, že ‚nikdy nepotáhne Česko na Východ‘ a jeho strana slibuje podporovat diplomatické kroky k ukončení vojenského konfliktu na Ukrajině a ‚odstranění hrozby války v Evropě‘,“ píše ruský portál RBK.
ANO má protiukrajinské názory, míní Unian
„Varšavská smlouva žije? V Česku ve volbách vítězí ‚agent Kremlu‘, píše v titulku ruský portál Argumenty i fakty (AiF). Připomněl, že Babišovo hnutí v předvolební kampani slibovalo ukončit vojenskou a finanční podporu Ukrajiny, v čemž ANO bylo solidární s postoji vlád Maďarska a Slovenska.
Babiš za korupční označoval systém nákupu munice pro Ukrajinu přes Prahu a prohlašoval, že se už podařilo zabránit Rusku v pohlcení Ukrajiny, a tak další vojenskou pomoc je záhodno přehodnotit. Ale expert Arťom Sokolov z ústavu mezinárodních výzkumů diplomatické školy MGIMO ruského ministerstva zahraničí portálu řekl, že jakkoli výsledek českých voleb vypadá slibně, nestojí za to se obelhávat.
„Babišovo vítězství do jisté míry podkopává pozice eurobyrokratů, ale připomeňme si, že je tu už Maďarsko a Slovensko, které se snaží o jinou politiku než Brusel. Samozřejmě to ovlivňuje debatu uvnitř EU ohledně podpory Ukrajině, ale základní kurz Evropy se v tomto směru nemění. Malé východoevropské státy, mezi které Česko patří, mají stále omezený vliv na vnitřní procesy EU, kde hlavní roli hrají Francie, Německo, Itálie a dokonce země Beneluxu, vzhledem k jejich ekonomické váze. A takzvaní noví Evropané, kteří vstoupili do EU na počátku tisíciletí, se prosazují obtížně,“ míní.
„Proto se nevyplatí přeceňovat význam možné změny kurzu české zahraniční politiky. Ale bude zajímavé sledovat, jak se bude vyvíjet rozkol mezi západní a východní Evropou, která donedávna byla součástí Varšavské smlouvy a Rady vzájemné hospodářské pomoci. A do jaké míry tyto události rozdělují Evropu podle starých linií, které se zdály být už zapomenuty,“ dodal podle AiF.
Ukrajinská média si všímají Babišových výroků před novináři ohledně zmenšení pomoci Ukrajině a nepřipravenosti Ukrajiny na členství v Unii. „Ve volbách v Česku zvítězila strana s protiukrajinskými názory,“ napsala agentura Unian o vítězství „pravicového populisty“ Babiše a jeho ANO.