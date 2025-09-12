Volby do Poslanecké sněmovny 2025 ONLINE: Podle průzkumu chtějí Češi za premiéra Babiše

Za necelý měsíc půjdou Češi k volebním urnám, aby rozhodli o novém obsazení 200 míst v Poslanecké sněmovně.
Voleb se zúčastní více než dvacet subjektů, ale o přední místa se podle průzkumů utkají zejména známé tváře – ANO, ODS s lidovci a TOP 09 jako koalice SPOLU, SPD, STAN a Piráti.
Češi by si jako budoucího premiéra nejvíce přáli předsedu ANO Andreje Babiše nebo někoho jiného z tohoto opozičního hnutí. Babiše by chtělo 44 procent dotázaných, pro pokračování současného premiéra Petra Fialy (ODS) se vyslovilo 22 procent respondentů. To jej v preferencích řadí mimo pomyslné stupně vítězů. Vyplývá to z pátečního průzkumu agentury Median.
Větší podporu než Fiala měli v průzkumu ministr vnitra a šéf STAN Vít Rakušan a předseda SPD Tomio Okamura. Kromě voličů ANO by Babiše za předsedu vlády chtěla i velká část podporovatelů SPD a Stačilo!.
Po prázdninách vstoupily strany a hnutí do ostré fáze předvolební kampaně, která graduje. Hned první zářijový den napadl nespokojený volič předsedu ANO Andreje Babiše holí na mítinku v Dobré u Frýdku-Místku. Ministr vnitra a šéf STAN Vít Rakušan ve středu oznámil, že se už několik dnů k němu dostává informace o tom, že existuje nahrávka, která má jeho i hnutí STAN kompromitovat.
Volby do Sněmovny 3. a 4. října 2025
Krajský soud v Brně zamítl žalobu na hnutí Stačilo!, které je nepřiznanou koalicí komunistů, sociálních demokratů, ČSNS, SD-SN, strany Moravané a Komunistické strany Československa (KSČ). Stačilo! podle soudu sice porušuje zákon, ale registraci kandidátky nezrušil, protože zákon obcházejí i jiní.
Podle předvolebních průzkumů má největší naději na výhru ve volbách hnutí ANO, které dlouhodobě dostává přes 30 procent hlasů. Koalice SPOLU na ně ztrácí deset procent. Třetí nejvyšší počet preferencí dostává v průzkumech SPD Tomia Okamury (kolem 10-13 procent), kolem deseti procent se drží Starostové a nezávislí (STAN).
Pokud nevíte, komu dát ve volbách 3. a 4. října svůj hlas, může vám pomoci volební rádce iDNES.cz. Na základě 15 klíčových otázek pomůže zjistit, s jakou stranou, hnutím či koalicí, která má šanci na vstup do Sněmovny, se vaše odpovědi nejvíce shodují.
Volby do Poslanecké sněmovny se konají v pátek 3. a v sobotu 4. října. Volební místnosti se otevřou v pátek ve 14 hodin a zavřou ve 22 hodin. V sobotu mohou lidé hlasovat od 8 do 14 hodin.
První předběžné výsledky se čekají již odpoledne kolem 15.-16. hodiny. Údaje z větších měst přicházejí statistikům později odpoledne. Konečné výsledky bývají většinou známy mezi 18. a 20. hodinou.