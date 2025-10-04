V Kongu zvítězila Balbínova poetická strana. Jak volili Češi v zahraničí

Autor:
  17:36aktualizováno  18:07
V Konžské demokratické republice mohlo volit celkem šest Čechů. Přišli jen dva – a oba si vybrali Balbínovu poetickou stranu. Jak potvrzují dosavadní výsledky parlamentních voleb, ve světě se čeští voliči obvykle rozhodují trochu jinak než jejich krajané doma. Například Piráti byli v mnoha zemích první. Státy s velkými českými komunitami se však ještě sčítají.

Volby do Poslanecké sněmovny 2025 jsou u konce a začíná sčítání hlasů. (4. října 2025) | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Vedle Konga je Balbínova poetická strana mezi stranami, které dostaly alespoň jeden hlas, i v Nigérii. Tam má dokonce stejně jako hnutí ANO nebo Stačilo!. V Litvě se dva hlasy podařilo získat i spolku Česká republika na 1. místě!, v Lotyšsku zase raritních sedm hlasů dostal Robert Šlachta se svou Přísahou.

V Indii si Češi vybrali třeba Voluntii nebo Levici, ale vítězí koalice SPOLU. Pro netradiční volbu se rozhodl i jeden český občan na Kubě – jeho favoritem se stala strana Jasný signál nezávislých, jinému voliči zase nejvíc vyhovovala partaj Volt Česko. Vyhrálo však opět SPOLU.

V Barmě zase jeden hlas získala Výzva 2025, přičemž vítěz není jasný – shodně dva hlasy mají Piráti i Motoristé sobě. V Etiopii letos hlasovalo třicet lidí, přičemž nejvíc, sedm, z nich se rozhodlo pro vládní blok SPOLU. Po pěti hlasech dostali Piráti a Starostové a nezávislí, jediný člověk zde volil ANO.

Ve volebním štábu hnutí ANO na Chodově se začíná slavit vítězství v parlamentních volbách 2025 do Poslanecké sněmovny. Andrej Babiš, Karel Havlíček a Alena Schillerová. (4. října 2025)
Ve volebním štábu hnutí ANO na Chodově se začíná slavit vítězství v parlamentních volbách 2025 do Poslanecké sněmovny. Andrej Babiš, Karel Havlíček a Alena Schillerová. (4. října 2025)
Ve volebním štábu hnutí ANO na Chodově se začíná slavit vítězství v parlamentních volbách 2025 do Poslanecké sněmovny. Andrej Babiš, Karel Havlíček a Alena Schillerová. (4. října 2025)
Ve volebním štábu hnutí ANO na Chodově se začíná slavit vítězství v parlamentních volbách 2025 do Poslanecké sněmovny. Andrej Babiš, Karel Havlíček a Alena Schillerová. (4. října 2025)
330 fotografií

To naopak se dvěma hlasy vítězí v Bělorusku, ostatní voliči se po jednom hlase rozprostřeli mezi ostatní hlavní strany, ale i Českou suverenitu sociální demokracii. Na Ukrajině naopak s jasným náskokem vyhrálo SPOLU následované hnutím STAN a Piráty. Po jednom hlase tady mají Motoristé a Volt Česko, nepřiznaná koalice Stačilo! mezi Čechy na Ukrajině propadla.

Koalice, která doma půjde do opozice, razatně převálcovala konkurenci i ve Vatikánu nebo v Austrálii. Tam se mimochodem objevují hlasy i pro aktivistu Urzu, který už na volebních lístcích deklaruje, že o hlasy voličů nestojí, pro Rebely, SMS-Stát má sloužit či Hnutí Generace.

Výrazně SPOLU vyhrálo i v Moldavsku, kde obdrželo 64,7 procenta odevzdaných hlasů, nebo v Saúdské Arábii. V Pákistánu dostala vládní koalice přes 53 procent a všechny strany pětikoalice uspěly i v Kolumbii. V Turecku, kde se volilo ve dvou okrscích, získalo vítězné SPOLU ze 177 odevzdaných hlasů přesně 60.

Pokud šéf ANO Andrej Babiš hledá zemi, kde by měl vytoužených 50 procent hlasů a mohl vládnout sám, měl by se podívat do Sýrie. Tam ho totiž volila přesně polovina ze zúčastněných dvanácti lidí. V Kuvajtu pak také vyhrála opozice, Babišovo hnutí má téměř 31 procent.

Česká pirátská strana v Česku nemá tolik, kolik si její nový šéf Zdeněk Hřib ještě před volbami veřejně plánoval. Nicméně drtivě vyhrála v v Kambodži, kde urvala deset voličů, a tedy 41,66 procenta hlasů, nebo v Jižní Korei. Tam Piráti s osmatřiceti hlasy předskočili SPOLU a získali přes 33 procent hlasů.

Druzí v pořadí za vládní trojkoalicí jsou zase v Kataru. A na Filipínách mají 20 procent – stejně jako Starostové. Vítězná koalice SPOLU tam získala 44 procent a z méně známých stran „uspělo“ jen Hnutí Generace se dvěma hlasy. Piráti pak vyhráli i v Egyptě, Zambii, Estonsku nebo Černé Hoře.

Motoristé sobě, kteří jinak ve zmíněných státech příliš úspěšní nebyli, v Bulharsku přeskočili ANO 2011. Z menších stran si tam alespoň jednu čárku může udělat Moravské zemské hnutí.

Na výsledky ve Spojených státech, v Německu či na Slovensku si zatím musíme počkat, neb se stále sčítá.

Vstoupit do diskuse

Volby do Poslanecké sněmovny 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.