Češi si jako premiéra přejí víc Okamuru než Fialu. Favoritem je Babiš, ukázal průzkum

Češi by si jako budoucího premiéra nejvíce přáli předsedu ANO Andreje Babiše nebo někoho jiného z tohoto opozičního hnutí. Babiše by chtělo 44 procent dotázaných, pro pokračování současného premiéra Petra Fialy (ODS) se vyslovilo 22 procent respondentů. To jej v preferencích řadí mimo pomyslné stupně vítězů.
Větší podporu než Fiala měli v průzkumu ministr vnitra a šéf STAN Vít Rakušan a předseda SPD Tomio Okamura. Kromě voličů ANO by Babiše za předsedu vlády chtěla i velká část podporovatelů SPD a Stačilo! Vyplývá to z pátečního průzkumu agentury Median pro Český rozhlas Radiožurnál a iROZHLAS.cz.

Respondenti odpovídali na otázku, koho z hlavních osobností na kandidátkách by si přáli po nadcházejících volbách za premiéra. Nejvíce lidí hlasovalo pro Babiše.

„Hnutí ANO vede volební průzkumy, takže má nejvíce voličů, zároveň by si ale Andreje Babiše za premiéra přálo i 74 procent voličů SPD a 64 procent voličů hnutí Stačilo!, nejde tak jen o sympatizanty hnutí ANO,“ uvedl výzkumník agentury Median Vojtěch Dufek. Babiše by podle průzkumu preferovalo i šest procent podporovatelů STAN a dvě procenta voličů vládní koalice Spolu.

Jako druhou nejčastější možnost uváděli respondenti variantu „někdo jiný“ nebo „někdo jiný z ANO“, shodně se pro ně vyjádřilo 36 procent lidí. Jako předseda stínové vlády ANO už delší dobu vystupuje první místopředseda hnutí Karel Havlíček. Možnost, že by byl premiérem, má mezi podporovateli hnutí ANO podle Medianu zhruba dvoutřetinovou podporu, konkrétně 64 procent.

Další v pořadí skončil v průzkumu ministr vnitra Rakušan, kterého by preferovala čtvrtina dotázaných. Kromě podporovatelů STAN by ho chtěly i zhruba tři pětiny voličů Spolu a Pirátů. Za Rakušanem následuje Okamura s 24 procenty.

Pro pokračování premiéra Fialy se vyslovilo 22 procent lidí. Kromě voličů Spolu má Fiala podporu i u zhruba poloviny podporovatelů STAN a Pirátů. „Překvapilo mě, že 24 procent respondentů uvedlo, že by si za premiéra přáli někoho jiného z koalice Spolu,“ uvedl Dufek.

Lídryni Stačilo! Kateřinu Konečnou by si za premiérku vybrala pětina respondentů, předsedu Pirátů Zdeňka Hřiba by chtělo 16 procent dotázaných a šéfa Motoristů Petra Macinku 14 procent dotázaných.

Průzkum se konal mezi 3. a 5. zářím a účastnilo se ho 1004 lidí.

Volby do Poslanecké sněmovny 2025

