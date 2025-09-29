Další průzkum, jiné výsledky. SPOLU má jen 18 %, Motoristé i Stačilo! ve Sněmovně

Volby by podle průzkumu NMS pro web Novinky.cz vyhrálo hnutí ANO s necelými 30 procenty. Výsledky šetření této agentury se ale trochu liší od pondělního modelu Medianu. SPOLU by získalo jen 17,8 %. Motoristé a Stačilo! by se dostali do Sněmovny s více než sedmiprocentní voličskou podporou.
Koalice SPOLU zahájila horkou fázi kampaně před volbami do Poslanecké sněmovny. Ve Slovanském domě v Praze vystoupil Petr Fiala s projevem. (18. září 2025) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš (28. září 2025)
Ministr vnitra Vít Rakušan, lídr STAN ve Středočeském kraji. (23. září 2025)
„Hnutí ANO je jasně ve vedení a hraje se zejména o to, jaké budou možné povolební koalice pro získání vládní většiny,“ uvedla pro Novinky analytička výzkumné agentury NMS Tereza Friedrichová. Důležitou roli podle ní může mít i kroužkování.

Hnutí ANO by podle průzkumu vyhrálo volby s 29,5 procenty. Za ním by se umístila koalice SPOLU, která by získala 17,8 procent. Hnutí SPD by obdrželo hlas od 13,1 procent voličů, pro Starosty by se rozhodlo 11,8 procent z nich.

Piráti mají podporu necelé deseti Čechů. Do Sněmovny by se dostali také Motoristé se 7,7 procenty. Také Stačilo! má přes 7 procent. Model agentury Median přitom v pondělí uvedl, že Motoristé by do Sněmovny těsně neprošli. Zároveň přisoudil víc procent koalici SPOLU.

