Další průzkum, jiné výsledky. SPOLU má jen 18 %, Motoristé i Stačilo! ve Sněmovně

„Hnutí ANO je jasně ve vedení a hraje se zejména o to, jaké budou možné povolební koalice pro získání vládní většiny,“ uvedla pro Novinky analytička výzkumné agentury NMS Tereza Friedrichová. Důležitou roli podle ní může mít i kroužkování.
Hnutí ANO by podle průzkumu vyhrálo volby s 29,5 procenty. Za ním by se umístila koalice SPOLU, která by získala 17,8 procent. Hnutí SPD by obdrželo hlas od 13,1 procent voličů, pro Starosty by se rozhodlo 11,8 procent z nich.
Piráti mají podporu necelé deseti Čechů. Do Sněmovny by se dostali také Motoristé se 7,7 procenty. Také Stačilo! má přes 7 procent. Model agentury Median přitom v pondělí uvedl, že Motoristé by do Sněmovny těsně neprošli. Zároveň přisoudil víc procent koalici SPOLU.