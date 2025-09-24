Volby 2025 v televizi: Závěrečné superdebaty i duely lídrů

  14:46
Předvolební období finišuje a volební vysílání v televizích běží v plném proudu. Debaty na různá témata odhalují názory politiků na obrazovkách veřejnoprávní České televize i komerčních CNN Prima NEWS a Novy. Kde a kdy sledovat závěrečné superdebaty, duely a rozhovory?
Televize - ilustrační foto.

Televize - ilustrační foto. | foto: Shutterstock

Moderátoři předvolebního a volebního vysílání České televize
Moderátoři předvolebního vysílání CNN Prima NEWS
Moderátoři předvolebního a volebního vysílání televize Nova
Logo předvolebního a volebního vysílání České televize
Česká televize (ČT) zahájila na zpravodajském programu ČT24 předvolební servis začátkem září. Do říjnových voleb nabízí celkem čtrnáct tematických debat, čtyři duely kandidátů na premiéra a závěrečnou Superdebatu. Kromě toho dostanou prostor i menší politická uskupení, a to v samostatném formátu Politické spektrum.

Debaty se zaměří na nejrůznější oblasti veřejného života: od dopravy, bydlení a zdravotnictví přes školství, justici či vztahy s Evropskou unií, až po ekonomiku, obranu a zahraniční politiku. Moderují Jana Peroutková, Marcela Augustová, Daniel Takáč a Martin Řezníček. Předvolební debaty veřejnoprávní televize nabízí v úterky, středy a čtvrtky krátce po 20:00 na programu ČT24.

Nedělní večery jsou ve znamení duelů kandidátů na premiéra, v nichž se postupně utkají lídři osmi politických subjektů s nejvyšším volebním potenciálem, vycházející z celostátního sociologického průzkumu pro ČT. Tyto diskuse vede Jana Peroutková spolu s Martinem Řezníčkem. Poslední Duel ČT24 poběží v pondělí 29. září od 22:00 hodin na ČT24.

Vrcholem předvolebního vysílání bude 28. září Superdebata, kde se střetnou nejsilnější lídři. Moderovat bude Marcela Augustová od 20:00 hodin na ČT1 a ČT24.

Debaty pak doplní pořad Události, komentáře, který nabídne rozhovory s lídry všech subjektů.

Součástí předvolebního vysílání je i pořad Politické spektrum, který dává prostor stranám, hnutím a koalicím umístěným v aktuálním volebním potenciálu na devátém až šestadvacátém místě. Politické spektrum uvádí program ČT24 každou sobotu.

Na CNN Prima NEWS potrápí politiky i diváci

Minimálně dvě předvolební debaty každý týden, speciály pořadů i návrat osvědčených předvolebních formátů, to je předvolební vysílání CNN Prima NEWS. Vedle finálových superduelů a velké debaty lídrů stran, hnutí a koalic s diváky stanice nabízí také regionální debaty a tematické předvolební diskuse v pořadu 360°. Předvolební vysílání vyvrcholí víkendovým volebním speciálem 3. a 4. října.

Předvolební vysílání od září prostoupilo celým programem CNN Prima NEWS. Například pořad Co na to vaše peněženka chystá v úterý a čtvrtek v 17:55 pravidelně duely s ekonomickými experty stran a hnutí. Polední diskuse jeden na jednoho K VĚCI nabízí každý všední den profilový rozhovor se šéfy stran a volebními lídry. A speciální formát Divoká karta dává ve středu a pátek ve 14:15 prostor kandidátům z nižších pozic kandidátek a zástupcům stran s nižšími preferencemi. Prostřednictvím aplikace CNN Prima NEWS mají diváci možnost klást politikům otázky.

Závěrečné televizní debaty

Česká televize:

  • ČT24 úterky, středy a čtvrtky krátce po 20. hodině
  • 28. 9. od 20:10 ČT1 a ČT24 Superdebata
  • 29. 9. ve 22:00 Duel ČT24

CNN Prima NEWS:

  • 25. 9. v 21:00 Superdebata šéfů a lídrů stran s diváky
  • 29. 9. v 21:00 Superduel šéfů stran a volebních lídrů s diváky
  • 30. 9. v 21:00 Superduel šéfů stran a volebních lídrů s diváky
  • 1. 10. ve 20:15 Superduel šéfů stran a volebních lídrů s diváky

Nova:

  • 26. 9. v 15.15 na TN Live Hlas Gen Z
  • 2. 10. od 17:00 Debata lídrů
  • 2. 10. od 20:00 Debata, obhajující premiér a lídr nejsilnějšího opozičního hnutí

Týden před začátkem voleb, ve čtvrtek 25. září, přivítají moderátoři Terezie Tománková a Petr Suchoň ve velkém studiu s diváky zástupce sedmi nejsilnějších kandidujících politických subjektů ve velké superdebatě. Diváci CNN Prima NEWS i hlavní stanice Prima budou mít možnost porovnat si argumenty vedoucích zástupců všech stran, které mají podle průzkumů největší šanci uspět ve volbách.

Finálový týden před volbami pak věnuje CNN Prima NEWS superduelům šéfů stran, hnutí a koalic. Během hodiny a půl budou mít šanci probrat nejzásadnější témata, která zajímají voliče těsně před otevřením volebních místností. Moderují Terezie Tománková, Petr Suchoň a Pavlína Wolfová.

Nova přesouvá pořady a debatuje s mladými

Ani diváci televize Nova nezůstávají stranou a mohou se těšit na předvolební reportáže v Televizních novinách, rozhovory v pořadu Napřímo na TN Live nebo velké předvolební debaty. Sjednocujícím prvkem volebního zpravodajství je V 25, které je poskládáno z české vlajky.

Diskuzní pořad Za pět minut dvanáct se přesunul na sobotu a změnil před volbami schéma. Po volbách se pořad opět vrátí do nedělního vysílacího času. První povolební vysílání bude hned v neděli 5. října a bude to kulatý stůl těch, kteří se dostali do Sněmovny.

Novinkou v předvolebním vysílání je 26. září debata s mladými politiky Hlas Gen Z, kam přijdou diskutovat zástupci politických stran a hnutí, kterým ještě nebylo 30 let.

Další novinkou je seriál debat s kandidáty nebo adepty na důležité ministerské posty nazvaný Proč, pane ministře? Diváci tak vidí, jaké názory zastávají lidé, kteří mají ambici řídit důležité rezorty budoucí vlády.

Klíčovým pořadem budou dvě závěrečné televizní debaty ve čtvrtek 2. října od 17:00 a 20:00. Ve 20:00 se v diskuzi moderované Reyem Korantengem potkají obhajující premiér a lídr nejsilnějšího opozičního hnutí. V debatě s Bárou Divišovou od 17:00 pak ostatní relevantní kandidáti.

Předvolební a volební vysílání vyvrcholí prezentací výsledků, které na Nově začíná krátce před uzavřením volebních místností v sobotu 4. října. Na toto vysílání naváží i volební Televizní noviny. Během vyhlašování výsledků voleb Nova diváky zavede i do historie a připomene osobnosti československé parlamentární tradice.

