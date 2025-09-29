Volby 2025: Je účast ve volbách povinná? Může být volební právo omezené?

V pátek a v sobotu čekají Česko volby do Poslanecké sněmovny. Kdo může v těchto volbách odevzdat svůj hlas? Je účast ve volbách povinná? Může být volební právo omezené?
Volby (ilustrační foto)

Ve volbách do Poslanecké sněmovny může hlasovat každý občan České republiky, kterému bude alespoň druhý den voleb, tedy 4. října, 18 let.

Cizinci žijící v Česku poslance vybírat nemohou. Občané jiných členských států Evropské unie mohou volit pouze ve volbách do Evropského parlamentu a do zastupitelstev obcí.

Je účast ve volbách povinná?

Ne, v Česku je volební právo ne povinnost, proto není nikdo povinen jít k volbám, i když je zapsán v seznamu voličů. Za neúčast ve volbách nejsou žádné sankce.

Jsou nějaké překážky, kvůli kterým nelze hlasovat?

Ano, překážkou ve volebním právu je:

  • omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva,
  • zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu,
  • zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu výkonu trestu odnětí svobody (platí jen pro volby do zastupitelstev krajů a obcí),
  • služba vojáka z povolání v zahraničí nebo výkon služby vojáka v záloze v zahraničí (platí jen pro volby do zastupitelstev krajů a obcí).

Můžu si zkontrolovat, jestli jsem zapsán v seznamu voličů?

Ano. Každý volič může hlasovat pouze jednou v rámci jednoho druhu voleb, a proto může být zapsán pouze v jednom seznamu voličů, aby nemohl hlasovat vícekrát.

Volič může být zapsán v seznamu v místě trvalého pobytu u obecního úřadu ve stálém seznamu voličů nebo v místě pobytu v zahraničí u zastupitelského úřadu ve zvláštním seznamu voličů, pokud o to předem požádal.

V úředních hodinách na obecním úřadě si každý může ověřit, zda je zapsán ve stálém seznamu voličů či jeho dodatku. Případně může požadovat o doplnění nebo opravu údajů.

Obecní úřad je povinen do 48 hodin žadateli vyhovět nebo mu v této lhůtě písemně sdělit důvody, proč žádosti vyhovět nelze.

