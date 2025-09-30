Kdy a kde se utkají Babiš s Fialou před kamerami?
Asi divácky nejatraktivnější budou duely dvou hlavních kandidátů na premiéra – Andreje Babiše a Petra Fialy. Šéf ANO však v tomto ohledu diskvalifikoval veřejnoprávní Českou televizi, kam odmítá chodit. Tvrdí, že je televize „provládní, neinformuje objektivně a záměrně jej znevýhodňuje“.
|Kdy
|Stanice
|Hosté
|Moderátoři
|30. 9. 21:00
|CNN Prima NEWS
|Tomio Okamura (SPD), Vít Rakušan (STAN)
|Terezie Tománková a Petr Suchoň
|1. 10. 20:15
|CNN Prima NEWS
|Andrej Babiš (ANO), Petr Fiala (SPOLU)
|Terezie Tománková a Petr Suchoň
|2. 10. 17:00
|NOVA
|zástupci sedmi nejsilnějších stran
|Bára Divišová
|2. 10. 20:00
|NOVA
|Petr Fiala (SPOLU) a Andrej Babiš (ANO)
|Rey Koranteng
Česká televize (ČT) zahájila na zpravodajském programu ČT24 předvolební servis začátkem září. Do voleb nabídla celkem čtrnáct tematických debat, čtyři duely kandidátů na premiéra a závěrečnou Superdebatu. Kromě toho dostala prostor i menší politická uskupení, a to v samostatném formátu Politické spektrum.
Debaty se zaměřují na nejrůznější oblasti veřejného života: od dopravy, bydlení a zdravotnictví přes školství, justici či vztahy s Evropskou unií, až po ekonomiku, obranu a zahraniční politiku. Moderují Jana Peroutková, Marcela Augustová, Daniel Takáč a Martin Řezníček. Předvolební debaty veřejnoprávní televize nabízí v úterky, středy a čtvrtky krátce po 20:00 na programu ČT24.
Nedělní večery byly ve znamení duelů kandidátů na premiéra, v nichž se postupně utkali lídři osmi politických subjektů s nejvyšším volebním potenciálem, vycházející z celostátního sociologického průzkumu pro ČT.
Volby do Poslanecké sněmovny 2025
Vrcholem předvolebního vysílání byla 28. září Superdebata na ČT1 a ČT24. Podle komentátora serveru Lidovky.cz Martina Zvěřiny v nedělní dvojhodinové debatě politických lídrů zapůsobil překvapivě nejlépe šéf Pirátů.
Debaty pak doplňuje pořad Události, komentáře, který nabízí rozhovory s lídry všech subjektů.
Na CNN Prima NEWS potrápí politiky i diváci
Minimálně dvě předvolební debaty každý týden, speciály pořadů i návrat osvědčených předvolebních formátů, to je předvolební vysílání CNN Prima NEWS. Vedle finálových superduelů a velké debaty lídrů stran, hnutí a koalic s diváky stanice nabízí také regionální debaty a tematické předvolební diskuse v pořadu 360°. Předvolební vysílání vyvrcholí víkendovým volebním speciálem 3. a 4. října.
Předvolební vysílání od září prostoupilo celým programem CNN Prima NEWS. Například pořad Co na to vaše peněženka chystá v úterý a čtvrtek v 17:55 pravidelně duely s ekonomickými experty stran a hnutí. Polední diskuse jeden na jednoho K VĚCI nabízí každý všední den profilový rozhovor se šéfy stran a volebními lídry. A speciální formát Divoká karta dává ve středu a pátek ve 14:15 prostor kandidátům z nižších pozic kandidátek a zástupcům stran s nižšími preferencemi. Prostřednictvím aplikace CNN Prima NEWS mají diváci možnost klást politikům otázky.
Ve čtvrtek 25. září přivítali moderátoři Terezie Tománková a Petr Suchoň ve velkém studiu s diváky zástupce sedmi nejsilnějších kandidujících politických subjektů ve velké superdebatě.
Finálový týden před volbami pak věnuje CNN Prima NEWS superduelům šéfů stran, hnutí a koalic. Během hodiny a půl budou mít šanci probrat nejzásadnější témata, která zajímají voliče těsně před otevřením volebních místností. Moderují Terezie Tománková, Petr Suchoň a Pavlína Wolfová.
Nova přesouvá pořady a debatuje s mladými
Ani diváci televize Nova nezůstávají stranou a mohou se těšit na předvolební reportáže v Televizních novinách, rozhovory v pořadu Napřímo na TN Live nebo velké předvolební debaty. Sjednocujícím prvkem volebního zpravodajství je V 25, které je poskládáno z české vlajky.
Diskuzní pořad Za pět minut dvanáct se přesunul na sobotu a změnil před volbami schéma. Po volbách se pořad opět vrátí do nedělního vysílacího času. První povolební vysílání bude hned v neděli 5. října a bude to kulatý stůl těch, kteří se dostali do Sněmovny.
Novinkou v předvolebním vysílání byla debata s mladými politiky Hlas Gen Z, kam přišli diskutovat zástupci politických stran a hnutí, kterým ještě nebylo 30 let.
Další novinkou je seriál debat s kandidáty nebo adepty na důležité ministerské posty nazvaný Proč, pane ministře? Diváci tak vidí, jaké názory zastávají lidé, kteří mají ambici řídit důležité rezorty budoucí vlády.
Klíčovým pořadem budou dvě závěrečné televizní debaty ve čtvrtek 2. října od 17:00 a 20:00. Ve 20:00 se v diskuzi moderované Reyem Korantengem potkají obhajující premiér a lídr nejsilnějšího opozičního hnutí. V debatě s Bárou Divišovou od 17:00 pak ostatní relevantní kandidáti.
Předvolební a volební vysílání vyvrcholí prezentací výsledků, které na Nově začíná krátce před uzavřením volebních místností v sobotu 4. října. Na toto vysílání naváží i volební Televizní noviny. Během vyhlašování výsledků voleb Nova diváky zavede i do historie a připomene osobnosti československé parlamentární tradice.