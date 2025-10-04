Volby 2025: Kde sledovat v televizi a online výsledky voleb živě?

Voliči už odevzdali hlasy a začalo sčítání. Volební výsledky zprostředkovávají všechny tradiční televize, jako Nova, Česká televize i CNN Prima News. Sčítání hlasů online nabídne i volební studio iDNES.cz.

Zkouška volebního studia televize Nova | foto: Jitka Venturová, iDNES.cz

Nova zahájila prezentaci výsledků voleb hodinu před uzavřením volebních místností v sobotu 4. října. Na kontinuální vysílání nazvané Volby 2025: Rozhodnutí, které moderují Bára Divišová a Rey Koranteng, naváží volební Televizní noviny. Během vyhlašování výsledků voleb Nova diváky zavede i do historie a připomene československou parlamentární tradici.

Volební vysílání
CNN Prima NEWS4. října 8:00Speciál: Česko volí
ČT244. října 9:00Volební studio
Nova4. října 13:00Volby 2025: Rozhodnutí
ČT244. října 22:00Události, komentáře - Volební speciál
Nova 5. října 11:55Za pět minut dvanáct
CNN Prima NEWS5. října 11:00PARTIE Terezie Tománkové
CNN Prima NEWS5. října 20:15Speciál: Povolební vyjednávání
CNN Prima NEWS5. října 21:00Volební speciál 360°
CNN Prima NEWS5. října Souvislosti Markéty Fialové

Diskuzní pořad Za pět minut dvanáct se v neděli 5. října vrátí do původního vysílacího času a v prvním povolebním vysílání bude kulatý stůl těch, kteří se dostali do Sněmovny.

CNN Prima NEWS živě vysílá i přes noc

Celodenní volební centrum CNN Prima NEWS divákům přináší predikci výsledků od výzkumného ústavu STEM a reakce z volebních štábů na první výsledky sčítání voleb. Živé zpravodajství bude CNN Prima NEWS prezentovat v televizi i na webu celou noc. Moderují Terezie Tománková, Petr Suchoň, Petr Převrátil a Kristýna Malá.

V neděli budou vítězové i poražení o výsledcích voleb diskutovat v povolební PARTII Terezie Tománkové. Večer bude následovat speciál 360° a na Primě i CNN Prima volební speciál pořadu Souvislosti Markéty Fialové.

ČT24 bude vysílat z Planetária

Veřejnoprávní Česká televize (ČT) na programu ČT24 ve Volebním studiu, které moderují Michal Kubal, Marcela Augustová a Daniel Stach, sleduje online sčítání výsledků, nabízí analýzy expertů i atmosféru volebních štábů.

Události, komentáře od 22:00 nastíní povolební dění se zástupci stran a hnutí, které se dostaly do nové Sněmovny. Podrobné vysílání bude pokračovat přes noc a v neděli bude sledovat povolební vyjednávání.

Část programu bude ČT vysílat z pražského Planetária. Odtud moderuje Daniel Stach, kterého doplňuje Vladimír Piskala s interaktivními daty, statistikami a zajímavostmi.

Volby 2025: Co se děje s lístkem, který vhodíte do urny?

Kde sledovat výsledky voleb online

Volby do Poslanecké sněmovny 2025

Výsledky voleb a povolební situaci můžete sledovat i ve volebním studiu iDNES.cz a MF DNES. To v sobotu od 14:00 nabízí živé vysílání plného analýz, komentářů a exkluzivních hostů. Reportéři iDNES.cz a MF DNES budou celé odpoledne referovat z volebních štábů stran a hnutí. Volební výsledky můžete na serveru iDNES.cz sledovat i podle jednotlivých obcí.

Sčítání hlasů lze sledovat i na webu Českého statistického úřadu Volby.cz.

