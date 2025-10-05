Babiš vysál protestní strany a mobilizoval voliče v chudších regionech, ukazují data

Autor:
  12:13
Hnutí ANO ve sněmovních volbách vysálo antisystémové strany, ukazuje velká analýza společnosti PAQ Research. Pětikoalice podle ní naráží na malou podporu v chudších mikroregionech, kde navíc vzrostla účast. „Výsledky potvrzují, že regionální rozvinutost a míra chudoby zásadně ovlivňují postoje voličů,“ stojí v závěrech analýzy. ANO zvítězilo s téměř 35 %, druhé SPOLU volilo přes 23 % lidí.
Ve volebním štábu hnutí ANO na Chodově se začíná slavit vítězství v...

Ve volebním štábu hnutí ANO na Chodově se začíná slavit vítězství v parlamentních volbách 2025 do Poslanecké sněmovny. Andrej Babiš. (4. října 2025) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA


Končící premiér a lídr koalice Spolu Petr Fiala. (4. října 2025)
Hnutí ANO slaví vítězství ve volbách do Poslanecké sněmovny ČR. (4. září 2025)
Volební štáb STAN. Vít Rakušan. (4. října 2025)
Společnost PAQ Research upozornila také na to, že v letošních sněmovních volbách vzrostla volební účast až k 70 %. Nejvíce pak v chudších obcích s rozšířenou působností. Byť si strany někdejší pětikoalice udržely výsledek z roku 2021, jejich podpora naráží na strop v socioekonomicky méně rozvinutých mikroregionech.

„Hlavní změnou oproti roku 2021 je tak výrazný nárůst podpory hnutí ANO, které přetáhlo voliče antisystémovým a dalším opozičním stranám, zejména v socioekonomicky znevýhodněných mikroregionech,“ podotkli autoři analýzy. Zároveň kvůli tomu poklesl počet propadlých hlasů.

„Výsledky potvrzují, že regionální rozvinutost a míra chudoby zásadně ovlivňují postoje voličů,“ doplnili autoři.

Volební účast se zvýšila takřka ve všech mikroregionech. Nejvíce pak ve Stříbře, Vítkově či Podbořanech. Méně však rostla účast třeba v Praze a bohatších částech města, například Černošicích.

Nižší příjmy i méně kvalifikovaná pracovní síla

Výrazně více voličů přišlo k volbám v méně rozvinutých částech republiky, kde jsou celkově nižší příjmy a méně kvalifikovaná pracovní síla.

Dodavatelem průběžných i konečných volebních výsledků je Český statistický úřad.

„Tato území se letos mobilizovala výrazně více než v minulých volbách. Nárůst účasti byl vyšší i v mikroregionech s vyšší mírou destabilizující chudoby, která zahrnuje exekuce, bytovou nouzi a sociálně vyloučené lokality,“ stojí ve studii PAQ Research.

Vítězné hnutí ANO posílilo napříč celou republikou, a to od Aše po Jablunkov. „Celkově si polepšilo z 27,1 procent na 34,8 procent, ale růst nebyl všude stejný,“ uvedli autoři s tím, že hnutí narostlo všude, ale více mimo velká města.





ANO podle PAQ Research posílilo i proto, že dokázalo převzít část podpory antisystémových stran. „Mezi ně řadíme uskupení SPD a Stačilo!, která požadují referendum o vystoupení z EU. V datech se ukazuje silná negativní korelace, kde ANO rostlo, tam blok antisystémových stran padal,“ zmiňuje analýza.

Blok SPOLU, Pirátů a STAN dohromady získal v součtu 43,4 procent hlasů, což je podobný zisk jako ve sněmovních volbách 2021. O tom, že volby nakonec tyto strany prohrály, rozhodla zejména koncentrace hlasů na straně opozice. Vládní strany ale naráží zejména na velmi nízkou podporu v chudších mikroregionech.

Slabší podpora vládního bloku je vidět také v regionech někdejších Sudet. „Výsledek ale nelze vnímat pouze jako historické dědictví poválečného vysídlení Němců. Roli hraje opět socioekonomická situace,“ píše se dále v analýze.

Protestní hnutí SPD a Stačilo! oproti předvolebním průzkumům propadla. Relativně více se jim dařilo v méně socioekonomicky rozvinutých regionech, ukazují data.

„Specifickým případem jsou Motoristé. Mají silně euroskeptické postoje oproti SPD a Stačilo!, ale neprosazují referendum o vystoupení z EU. Jejich podpora nekoreluje s destabilizující chudobou ani socioekonomickým rozvojem mikroregionů,“ vyplývá z analýzy.

