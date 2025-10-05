Babiš vysál protestní strany a mobilizoval voliče v chudších regionech, ukazují data

Společnost PAQ Research upozornila také na to, že v letošních sněmovních volbách vzrostla volební účast až k 70 %. Nejvíce pak v chudších obcích s rozšířenou působností. Byť si strany někdejší pětikoalice udržely výsledek z roku 2021, jejich podpora naráží na strop v socioekonomicky méně rozvinutých mikroregionech.
„Hlavní změnou oproti roku 2021 je tak výrazný nárůst podpory hnutí ANO, které přetáhlo voliče antisystémovým a dalším opozičním stranám, zejména v socioekonomicky znevýhodněných mikroregionech,“ podotkli autoři analýzy. Zároveň kvůli tomu poklesl počet propadlých hlasů.
„Výsledky potvrzují, že regionální rozvinutost a míra chudoby zásadně ovlivňují postoje voličů,“ doplnili autoři.
Volební účast se zvýšila takřka ve všech mikroregionech. Nejvíce pak ve Stříbře, Vítkově či Podbořanech. Méně však rostla účast třeba v Praze a bohatších částech města, například Černošicích.
Nižší příjmy i méně kvalifikovaná pracovní síla
Výrazně více voličů přišlo k volbám v méně rozvinutých částech republiky, kde jsou celkově nižší příjmy a méně kvalifikovaná pracovní síla.
Výsledky voleb 2025 v Česku
ANO 2011
SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09)
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
Česká pirátská strana
Motoristé sobě
Stačilo!
PŘÍSAHA občanské hnutí
Hnutí Generace
Česká republika na 1. místě!
Voluntia, protože dobrovolnost je základním kamenem svobodné, respektující a produktivní společnosti
VÝZVA 2025
Jasný Signál Nezávislých
Moravské zemské hnutí
Hnutí občanů a podnikatelů
Volt Česko
Levice
SMS – Stát Má Sloužit
Hnutí Kruh
Balbínova poetická strana
Volte Pravý Blok-stranu za ODVOLAT. polit., NÍZKÉ daně, VYROVN. rozp., MIN. byrokr., SPRAV.just., PŘÍMOU demokr. WWW.CIBULKA.NET
Urza.cz: Nechceme vaše hlasy; ke svobodě se nelze provolit… Jdeme jinou cestou — najdete ji na webu www.urza.cz
„Tato území se letos mobilizovala výrazně více než v minulých volbách. Nárůst účasti byl vyšší i v mikroregionech s vyšší mírou destabilizující chudoby, která zahrnuje exekuce, bytovou nouzi a sociálně vyloučené lokality,“ stojí ve studii PAQ Research.
Vítězné hnutí ANO posílilo napříč celou republikou, a to od Aše po Jablunkov. „Celkově si polepšilo z 27,1 procent na 34,8 procent, ale růst nebyl všude stejný,“ uvedli autoři s tím, že hnutí narostlo všude, ale více mimo velká města.
ANO podle PAQ Research posílilo i proto, že dokázalo převzít část podpory antisystémových stran. „Mezi ně řadíme uskupení SPD a Stačilo!, která požadují referendum o vystoupení z EU. V datech se ukazuje silná negativní korelace, kde ANO rostlo, tam blok antisystémových stran padal,“ zmiňuje analýza.
Blok SPOLU, Pirátů a STAN dohromady získal v součtu 43,4 procent hlasů, což je podobný zisk jako ve sněmovních volbách 2021. O tom, že volby nakonec tyto strany prohrály, rozhodla zejména koncentrace hlasů na straně opozice. Vládní strany ale naráží zejména na velmi nízkou podporu v chudších mikroregionech.
Slabší podpora vládního bloku je vidět také v regionech někdejších Sudet. „Výsledek ale nelze vnímat pouze jako historické dědictví poválečného vysídlení Němců. Roli hraje opět socioekonomická situace,“ píše se dále v analýze.
Protestní hnutí SPD a Stačilo! oproti předvolebním průzkumům propadla. Relativně více se jim dařilo v méně socioekonomicky rozvinutých regionech, ukazují data.
„Specifickým případem jsou Motoristé. Mají silně euroskeptické postoje oproti SPD a Stačilo!, ale neprosazují referendum o vystoupení z EU. Jejich podpora nekoreluje s destabilizující chudobou ani socioekonomickým rozvojem mikroregionů,“ vyplývá z analýzy.