Hnutí Stačilo! oznámilo, že do podzimních voleb bude kandidovat s podporou České strany národně sociální (ČSNS) a uskupení Spojení demokraté - Sdružení nezávislých (SD-SN).

„Nejsme koalicí, kandidáti budou na jediné kandidátce, budou prosazovat jednotný program a v případě zvolení budou v jediném klubu,“ říká pro iDNES.cz europoslanec Ondřej Dostál s tím, že nejde o podvod na voliče.

„Kandidáti SPOLU byli sice spolu zvoleni, ale po volbách utvořili tři různé poslanecké kluby. V europarlamentu konzervativec Alexandr Vondra z frakce ECR dělá zcela opačnou politiku ve věcech Green Dealu než Luděk Niedermayer z frakce EPP, ač kandidovali vedle sebe. To se u Stačilo! nestane,“ tvrdí Dostál.

„Běžně se to tolerovalo“

Ústavní právník Preuss vysvětluje, že zákon nelimituje strany tak, že by na kandidátních listinách nemohli být lidé s jinou stranickou příslušností. „To znamená, že z hlediska zákona se na ně bude v podstatě pohlížet jako na jakoukoliv jinou samostatně kandidující stranu. Bude tedy stačit překročit práh pěti procent,“ potvrzuje.

Procenta pro koalice V ČR platí pro koalice zvýšené volební kvórum. Koalice dvou stran musí pro zvolení do Sněmovny získat ve volbách alespoň 8 procent hlasů oproti pěti procentům, jež potřebuje jediná strana. Pro koalici tří a více stran pak platí kvórum 11 procent.

Osobně si však myslí, že je to na hraně. „Zákon skutečně v takových situacích preferuje koalice. Na druhou stranu dosavadní praxe byla taková, že se to běžně tolerovalo,“ říká s tím, že v minulosti se podobně o hlasy ucházela TOP 09 s podporou Starostů.

„Určitě bychom za poslední roky našli další příklady. Nemyslím si tedy, že pokud by to někdo napadl, soudy by to nějak zpochybňovaly,“ dodává Preuss.

„Bude kampaň hnutí SPD“

Spojenectví „vlasteneckých sil“ v čele s SPD kritizoval šéf poslaneckého klubu ODS, který na CNN Prima NEWS prohlásil, že je to „tak trochu podvod“. „Jestli tohle nevidíte minimálně jako obcházení volebního zákona, tak já to tak vidím,“ uvedl.

Poslanec Radim Fiala z SPD na Bendovu kritiku reagoval slovy, že 90 procent kandidátů bude právě z jeho hnutí.

„Z ostatních stran tam budou v podstatě jenom osobnosti. Za další, většinu kampaně bude platit SPD, protože to bude kampaň hnutí SPD,“ bránil se a opakovaně zdůraznil, že nejsou koalicí.

Spíše sázka na jistotu

Politolog Milan Školník z Provozně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity v Praze pro iDNES.cz říká, že podobná spojenectví tady byla i v minulosti. Ohledně pětiprocentní hranice, kterou musí SPD i Stačilo! překonat, Školník poznamenal, že je to spíše sázka na jistotu.

„Volební zákon to umožňuje. Je to pak třeba spíše o příspěvku na mandáty či o tom, kdo vloží jaké peníze na kampaně,“ doplňuje Školník.

Podle výzkumníka Jana Herzmanna není spojenectví SPD a Stačilo! v souladu s duchem volebního zákona.

„Z politologického hlediska se mi zdá, že je to v souhlasu s literou volebního zákona. Obě uskupení to mají určitě velice dobře právně ošetřené. Mají k tomu právní rozbory, aby se jim nestalo potom, že některý ze soudů je z voleb vyřadí,“ dodává Herzmann.

Ministerstvo změnu nepřipravuje

Mluvčí ministerstva vnitra Ondřej Krátoška pro iDNES.cz uvádí, že jeho resort nyní nepřipravuje žádnou změnu volebního zákona ve vztahu k možnostem kandidatury.

„Zákon umožňuje podání kandidátní listiny registrované politické straně i politickému hnutí a koalicím takovýchto subjektů. Současně však nijak nestanoví, že by na kandidátní listině registrované politické strany, hnutí či koalice nesměli kandidovat členové jiných politických stran nebo hnutí,“ vysvětluje.

A připomíná také, že povinnou náležitostí kandidátní listiny a následně i hlasovacího lístku je ve vztahu ke kandidátovi údaj o příslušnosti k určité politické straně nebo politickému hnutí či skutečnost, že kandidát je bez politické příslušnosti.