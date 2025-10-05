Voliči vykroužkovali dceru Josefa Luxe. Víc je zajímalo, že jsem žena, myslí si

  12:59aktualizováno  12:59
Vedle Marka Výborného a Karla Haase se za SPOLU do sněmovny probojovala Marie Kršková. Starostka Orlického Podhůří s necelými 700 obyvateli v preferenčních hlasech téměř dostihla politického harcovníka vítězného hnutí ANO Martina Kolovratníka. Přesto se jako téměř neznámá kandidátka, která byla v lidoveckých kruzích známá jako dcera Josefa Luxe, dokázala vyšvihnout do popředí.
Voliči z pátého místa kandidátky SPOLU vyslali do Sněmovny Marii Krškovou,...

Voliči z pátého místa kandidátky SPOLU vyslali do Sněmovny Marii Krškovou, dceru Josefa Luxe, která je starostkou Orlického Podhůří. (4. října 2026) | foto: Martin Veselý, MAFRA

Josef Lux (19. prosince 1996)
Ve volebním štábu SPOLU v Pardubicích i přes nelichotivý výsledek panovala...
Starostka Orlického Podhůří Marie Kršková
Starostka Orlického Podhůří Marie Kršková (SPOLU)
6 fotografií

Číslo 5 žije nebo také jako Popelka, která voličům dávala na sociálních sítích hádanky, kým vlastně je. O jednačtyřicetileté Marii Krškové se nedá říct, že by šla po vysokých politických funkcích.

V loňských volbách do krajského zastupitelstva byla na lidovecké kandidátce spíš jen křovím, když kandidovala z 26. místa. Sedmým rokem je však starostkou Orlického Podhůří na Orlickoústecku, a když na začátku roku byla nominována jako dvojka za lidovce na kandidátku SPOLU v Pardubickém kraji, bylo to pro ni velké překvapení, ale hlavně závazek.

Výsledky - Pardubický kraj

ANO 2011

34,61 %
strana získala 98 797 hlasů
4
+1

SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09)

23,62 %
strana získala 67 422 hlasů
3
-1

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

11,05 %
strana získala 31 535 hlasů
1
-1

Motoristé sobě

7,76 %
strana získala 22 155 hlasů
1
+1

Česká pirátská strana

7,71 %
strana získala 22 015 hlasů
1
-1

Svoboda a přímá demokracie (SPD)

7,68 %
strana získala 21 938 hlasů
1
0

Stačilo!

4,51 %
strana získala 12 885 hlasů
0
0

PŘÍSAHA občanské hnutí

1,16 %
strana získala 3 338 hlasů
0
0

Hnutí Generace

0,44 %
strana získala 1 265 hlasů
0
0

ŠVÝCARSKÁ DEMOKRACIE - Švýcaři si užívají nejvyšší kvality života na světě …

0,26 %
strana získala 751 hlasů
0
0

Česká republika na 1. místě!

0,24 %
strana získala 691 hlasů
0
0

ČSSD – Česká suverenita sociální demokracie

0,19 %
strana získala 552 hlasů
0
0

VÝZVA 2025

0,16 %
strana získala 458 hlasů
0
0

Jasný Signál Nezávislých

0,15 %
strana získala 429 hlasů
0
0

Voluntia, protože dobrovolnost je základním kamenem svobodné, respektující a produktivní společnosti

0,13 %
strana získala 378 hlasů
0
0

Volt Česko

0,08 %
strana získala 240 hlasů
0
0

SMS – Stát Má Sloužit

0,07 %
strana získala 228 hlasů
0
0

Hnutí občanů a podnikatelů

0,06 %
strana získala 173 hlasů
0
0

Levice

0,04 %
strana získala 128 hlasů
0
0
Dodavatelem průběžných i konečných volebních výsledků je Český statistický úřad.

V kampani nechtěla těžit z toho, že je dcerou někdejší lidovecké legendy Josefa Luxe.

Andrej Babiš a prezident Petr Pavel na první povolební schůzce. (5. října 2025)
Ministr zemědělství Marek Výborný po schůzce s prezidentem Petrem Pavlem na Hradě. (5. října 2025)
Ministr Zemědělství Marek Výborný u prezidenta Petra Pavla. (5. října 2025)
Prezident Petr Pavel přijal Premiéra Petra Fialu. (5. října 2025)
„První výjezdy po kraji začaly už v březnu. Snažila jsem se maximálně zapojit. Byli jsme s kolegy v nespočtu obcí kraje. Určitě jsem dnes víc známá jako starostka a spojitost s mým otcem nabíhala jen těm, kdo zná někoho z rodiny. Marketéři toho chtěli v kampani jen zlehka využít, ale pro voliče v ostatních okresech jsem byla jako každý jiný kandidát. Změna příjmení dělá strašně moc. O to víc si volebního výsledku vážím,“ řekla pro iDNES.cz Kršková, kterou potěšilo, že ji z pátého místa vyneslo do sněmovny více než 6 500 kroužků.

Volby 2025

Zvolení poslanci za Pardubický kraj

Marek Výborný (SPOLU)
9 136 pref. hlasů

Karel Haas (SPOLU)
7 418 pref. hlasů

Martin Kolovratník (ANO)
6 559 pref. hlasů

Marie Kršková (SPOLU)
6 543 pref. hlasů

David Kasal (ANO)
4 316 pref. hlasů

Lenka Martínková Španihelová (Piráti) 3 273 pref. hlasů

Anežka Nedomová (STAN)
3 176 pref. hlasů

Jana Hanzlíková (ANO)
3 155 pref. hlasů

Vojtěch Krňanský (Motoristé)
2 744 pref. hlasů

Jiřina Klčová (ANO)
1 871 pref. hlasů

Jan Hrnčíř (SPD)
1 221 pref. hlasů

Daleko víc podle ní mělo vliv, že byla v kraji první ženou na kandidátce SPOLU. Voliči letos díky masivnímu kroužkování dostali do popředí ženy, kterých bude v dolní komoře historicky nejvíc, a to 67.

„To svoji roli určitě hrálo. Jednou z věcí, se kterou jsem kandidovala a na kterou bych se chtěla ve sněmovně zaměřit je kromě podpor rodin s dětmi skloubení profesního a rodinného života žen, které je stále problematické,“ říká žena, která si při náročné kampani v ulicích musela časový rozvrh rozplánovat s manželem s ohledem na tři dospívající děti.

Přesun do Prahy s rodinou určitě neplánuje. Profesní život si však musí poskládat jinak.

„Protože jsem starostka malé obce, nemám pod sebou velký aparát a hodně věcí si dělám sama, budu muset svoji pozici na obci určitě omezit. Určitě budeme s kolegy zastupiteli a místostarosty hledat nějaký vhodný model. Ráda bych do konce volebního období na obci zůstala v nějaké menší pozici. Dlouhodobě si skloubení obou prací nedokážu představit. Myslím si, že by to bylo na úkor jednoho nebo druhého. Nemám pod sebou velký aparát, na který bych mohla agendu delegovat. Hodně věcí si dělám sama. To je velký rozdíl od starostů velkých měst, kteří si pozici starosty nechávají,“ řekla Kršková, která by se chtěla v příštích čtyřech letech zaměřit také na rozvoj venkova a na zahraniční politiku a bezpečnost.

Mandáty a zvolení poslanci

„Zejména dnes je to hodně aktuální,“ dodává absolventka studia mezinárodních vztahů a hospodářské politiky na Masarykově univerzitě v Brně, která by v lecčems chtěla ideově navázat na politiku svého otce, který ač pracovně vytížený, vždy si na své děti udělal čas a zajímal se o to, co dělají a snažil se je v tom podpořit.

