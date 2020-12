Volby do sněmovny mají termín. Uskuteční se 8. a 9. října, rozhodl Zeman. Termín avizoval již v poselství

Praha Volby do Poslanecké sněmovny se příští rok budou konat 8. a 9. října. Rozhodl o tom prezident Miloš Zeman, sdělil v pondělí prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček. Rozhodnutí musí spolupodepsat premiér. Zeman vypsání voleb na začátek října avizoval ve svém vánočním poselství. Poslední sněmovní volby se konaly 20. a 21. října 2017.

Prezident v sobotu rozhodnutí vyhlásit volby na začátek října zdůvodnil tím, že chce stranám dopřát dost času na kampaň. „S tím, že samozřejmě to bude kampaň poněkud jiná, méně kontaktní,“ řekl. Kvůli covidu-19 budou podle něj muset strany více spoléhat na technické prostředky než na kontakt s voliči. V projevu je vybídl, aby předložily jasné programy bez frází.

Zeman měl čas na rozhodnutí o termínu voleb do začátku července. Podle ústavy se volby do obou komor Parlamentu konají ve lhůtě, která začíná 30 dnů před uplynutím volebního období a končí dnem, kdy volební období uplyne. Mandát poslanců vzniká zvolením, poslední volby do Sněmovny se konaly 20. a 21. října 2017. Zeman tak mohl vybírat termín v rozmezí mezi 17. zářím a 16. říjnem. Strany a hnutí nyní mají čas na předložení kandidátních listin do 3. srpna.

Podle volebního modelu agentury Kantar CZ zveřejněného v polovině prosince Českou televizí by volby v listopadu vyhrálo hnutí ANO s podporou 25 %, proti říjnu 2,5 procentního bodu ztratilo. Druzí Piráti si pohoršili o jeden procentní bod na 20 %, naopak třetí ODS jeden procentní bod na 11,5 % získala. Starostové a nezávislí (STAN) a hnutí SPD by získali 10,5 %. Na potřebnou pětiprocentní hranici dosáhla v listopadovém modelu ještě TOP 09. Vládní ČSSD v listopadu měla podporu 4,5 %, stejně jako lidovci. KSČM průzkum přisoudil 3,5 % voličských hlasů.

Podobu výsledků voleb ovlivní plánované koalice opozičních stran. Na spolupráci se domlouvají Piráti a STAN nebo ODS, KDU-ČSL a TOP 09.

Strany a hnutí musí předložit kandidátky do 3. srpna

Strany a hnutí budou mít podle zákonných lhůt do úterý 3. srpna čas na to, aby sestavily a předložily kandidátní listiny pro sněmovní volby v příštím roce. Až prezidentovo rozhodnutí bude vyhlášeno ve Sbírce zákonů, bude tím zahájena oficiální volební kampaň s povinnostmi pro kandidující uskupení, které se týkají transparentnosti financování kampaně.

Krajské úřady rozhodnou o tom, která volební uskupení budou při splnění

všech zákonných nároků na jejich kandidaturu k volbám připuštěna, nejpozději v pátek 20. srpna. O čtyři dny později dostanou zaregistrovaná uskupení volební čísla. Česká televize a Český rozhlas budou moci volební spoty stran vysílat od 22. září do 6. října. O den dříve, tedy 5. října, začne platit zákaz zveřejňování volebních průzkumů.

Volby do Sněmovny se podle ústavy konají ve lhůtě, která začíná třicet dnů před uplynutím volebního období a končí dnem, kdy volební období uplyne. Minulé volby do Sněmovny se konaly 20. a 21. října 2017. Nadcházející sněmovní volby se tak musí konat nejpozději 15. a 16. října, nejdříve 17. a 18. září. Hlava státu na vyhlášení přesného termínu měla podle zákonných lhůt čas do 10. července.

Se stanovením pevného termínu konání voleb na konec prvního říjnového týdne počítá novela volebních zákonů, vztahuje se ale pouze na volby krajské, senátní a obecní. Zavedení pevného termínu vláda navrhla kvůli tomu, aby se přestal přibližovat k letním měsícům. Zatímco například loni se komunální volby uskutečnily počátkem října, o dvě desetiletí dříve se konaly v polovině listopadu. Sněmovna zatím projednávání této novely nedokončila.