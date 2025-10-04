Na tahu je prezident Pavel. První v neděli na Hrad zamíří vítěz voleb, tedy Babiš

Kolář pro iDNES.cz také řekl, že v pondělí a úterý budou pokračovat další jednání. „Nechám to na panu prezidentovi. Nemohu to komentovat,“ uvedl Kolář na dotaz, jaké otázky má prezident připraveny na šéfy stran. Po jednání je plánovaná tisková konference.
Prezident Pavel již na konci září s předsedou hnutí ANO jednal, a to ohledně střetu zájmů, Čapího hnízda i povolební strategie. „Prezident pozval předsedu nejsilnější opoziční strany na Pražský hrad, aby ho požádal o vyjasnění, jak dostojí nárokům zákona o střetu zájmů, pokud by byl po říjnových sněmovních volbách pověřen sestavením vlády,“ uvedla tehdy prezidentská kancelář.
Prezident se při minulé schůzce také Babiše dotazoval na to, jak se staví k možnému vydání k trestnímu stíhání v souvislosti s Čapím hnízdem. Šéf hnutí ANO je v této kauze obžalovaný a pokud bude zvolen, Sněmovna ho bude znovu muset vydat.
„Dále se prezident zajímal o to, jaké kroky Andrej Babiš zvažuje v případě volebního vítězství a kde bude hledat podporu pro svou případnou vládu,“ doplnil tehdy Hrad.
Babiš podle svých slov prezidenta ujistil, že dostojí českým i evropským zákonům.
Sněmovní volby vyhrálo hnutí ANO, které získalo přes 34 procent hlasů. Druhá skončila koalice SPOLU, která získala přes 23 procent. Třetí skončilo hnutí STAN. Do Sněmovny míří také SPD a Motoristé. Naopak se nedostalo uskupení Stačilo!.