ŽIVĚ: Volby do třetiny Senátu začaly. Premiér Babiš volit nebude, odjel do zahraničí

PRAHA Voliči v Česku začali rozhodovat o tom, kdo se ujme vlády nad Senátem na příští dva roky. Jejich hlasy určí, které frakce budou mít v horní komoře Parlamentu většinu.

Jisté je, že to nebudou vládní ANO a ČSSD ani s podporou komunistů. Voliči o tom rozhodli už v prvním volebním kole, které se uskutečnilo před týdnem spolu s obecními volbami.

Premiér Andrej Babiš (ANO) nebude hlasovat ve druhém kole senátních voleb. V době, kdy budou otevřené volební místnosti, bude předseda vlády v zahraničí. Řekla to mluvčí ANO Lucie Kubovičová. Před týdnem byl Babiš jedním z prvních ve své volební místnosti, kdo odevzdal hlas v prvním kole senátních a v komunálních volbách.

Babiš hlasuje v Průhonicích v benešovském obvodu, kde postoupili do druhého kola senátních voleb říčanští politici Zdeněk Hraba (STAN) a Jiří Kozák (ODS). Kandidát ANO Jiří Švadlena skončil na třetím místě.

Babiš minulý týden po odevzdání hlasu řekl, že Senát je o osobnostech a řada osobností za ANO nechce kandidovat, protože se obávají, že by jim to přineslo problémy.

Senátní volby se nebudou konat ve všech 27, ale pouze v 25 senátních obvodech. V nich si už lidé vybrali dvojnásobný počet finalistů. Volební místnosti zůstanou zavřené v Praze 4 a na Vsetínsku, kde byli senátory v úvodním kole zvoleni Jiří Drahoš (za STAN) a Jiří Čunek (KDU-ČSL). Volit může zhruba 2,5 milionu voličů.

Hlasovací lístky dostávají lidé až ve volebních místnostech, v poštovních schránkách by je hledali marně. Upozornila na to i místopředsedkyně Českého statistického úřadu Eva Krumpová. Stejně jako v prvním kole by lidé neměli zapomenout na doklad kvůli ověření totožnosti volební komisí.