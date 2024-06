Zastropujme cenu emisní povolenky, říká Dostálová. Migrační pakt by podle ní neměl vůbec začít platit

Lidovky.cz: Jak nahlížíte na svou kandidaturu po zkušenostech, které hnutí ANO mělo s Pavlem Teličkou, Ditou Charanzovou či Martinou Dlabajovou, s nimiž se ne v dobrém rozešlo?

Šla jsem do toho, protože mám zkušenost z pozice náměstkyně i ministryně. Vím, jak to chodí. V momentě, kdy do ČR padá z evropských struktur nějaký implementační předpis, je už na všechny změny pozdě. V Bruselu nás musejí reprezentovat lidé, kteří si dovedou představit, co ta daná změna v právním prostředí způsobí. Potřebujeme se odvrátit od teoretiků k praktičnu.

Faktem je, že hnutí má z minulosti se svými kandidáty neblahé zkušenosti. Já se stanu členkou ANO, už jsem podepsala přihlášku. Myslím si, že to tak je fér.

Lidovky.cz: Jak si coby lídryně kandidátky definujete úspěch v eurovolbách? Tím, že budete první na pásce? A budete? Od koalice Spolu jsme slyšeli, že vám prý šlapou na paty…

Děláme vše pro to, abychom vyhráli volby, ne abychom někoho porazili. Vyjádření Spolu je samo o sobě absurdní, oni stále hrají Antibabiše. My chceme obhájit šest mandátů, cokoli navíc bude úspěch.

Lidovky.cz: Hnutí ANO je v europarlamentu součástí frakce liberálů, konkrétně Obnova Evropy (Renew Europe). Plánujete změnu? Ve frakci vás prý chce vystřídat hnutí STAN…

ANO je členem Renew a pokud by se přijímal nový člen, tak s tím musíme souhlasit… Je pravdou, že ANO patří ke konzervativnější části frakce. Zajíci se podle mě mohou sčítat až po honu. Koluje mnoho informací o tom, že vzniknou nové frakce. Musíme počkat, jak se Evropský parlament promění. Ale liberální strany nejspíš nebudou mít zrovna na růžích ustláno. Zatím členy zůstáváme a uvidíme. Ale kvitovala jsem fakt, že frakce Renew nedávno schválila manifest, ve kterém se postavila za zachování práva veta, což dříve takto neměla.

Lidovky.cz: Vaše frakce společně s lidoveckou frakcí (EPP) a socialisty podporovala současnou Evropskou komisi. Necítíte spoluzodpovědnost za přijaté legislativy, které se nyní hojně kritizují?

Je nutné říci, jak to doopravdy bylo. Green Deal je obecná deklarace z roku 2019, že budeme zlepšovat životní podmínky a chránit přírodu. Zároveň zde není, že by každý stát měl snížit do roku 2030 emise skleníkových plynů alespoň o 55 procent ve srovnání s úrovněmi v 1990, ale závazek se týká průměru EU. Protože každý stát je na jiné startovací čáře. Zároveň zde je, že to nesmí ohrozit konkurenceschopnost EU a nesmí mít závažné dopady na život lidí. To tehdy odsouhlasil na Evropské radě i šéf hnutí ANO a tehdejší premiér Andrej Babiš. Od toho se skutečná legislativa – přijatá europarlamentem a Radou EU – značně odchýlila. A nutno podotknout, že velkou roli v přípravě hrálo předsednictví vlády Petra Fialy v Radě EU, tedy čeští ministři. Konkrétně Anna Hubáčková (KDU-ČSL).

Lidovky.cz: Vládní pětikoalice se dohaduje o tom, koho nominuje na post eurokomisaře. O které portfolio by Česko podle vás mělo usilovat? Je spor tou správnou cestou, jak jej získat?

V Bruselu mají šanci premiéři, bývalí šéfové vlád, vicepremiéři, ministři – ti si mezi sebou rozdělí zajímavější portfolia. Při vší úctě k Danuši Nerudové (STAN) a k Marcelu Kolajovi (Piráti), oni tyto požadavky nesplňují. Nemají zkušenosti. Ty naopak má Jozef Síkela (STAN), je to ministr průmyslu. Věřím, že vláda záležitost ještě přehodnotí, protože chceme-li nějaké silnější portfolio, tak ta první dvě jména nepřipadají v úvahu.

Lidovky.cz: V europarlamentu ve volbách zřejmě posílí konzervativnější křídlo a také národovecké strany. Máme se toho podle vás bát?

To se neobávám, ale naopak se těším, že se parlament trošku posune. Nepředpokládám ale, že by to bylo zleva úplně doprava. Myslím, že posílí zdravý střed, který bude vědět, že se EU musí nějakým způsobem zreformovat, ne zbořit. Opravdu ideologické strany ztratí.

Lidovky.cz: Co hodláte v EU prosazovat, uspějete-li?

Nejzásadnější pro nás je udržet suverenitu Česka, tedy boj za zachování práva veta v těch situacích, kdy už nyní platí. To je důležité i pro naši konkurenceschopnost a soběstačnost, zkrátka pro české zájmy. Dalším velkým tématem je bezpečnost, takže především migrační pakt, u kterého je nutné zatáhnout za ruční brzdu a připravit legislativu, která zajistí, že ta již schválená vůbec nezačne platit. Takzvaně vytlouct klín klínem. Musíme skutečně ochránit vnější hranice EU, bojovat proti pašerákům lidí a dohodnout se s třetími zeměmi na efektivní návratové politice a také na tom, aby se azylové řízení konalo na jejich půdě. Aby migrant vůbec nevstupoval do Evropy.

Třetí velkou kapitolou je Green Deal. Chceme zachovat vše, co se týká přírody, tedy výsadba stromů, budování mokřadů a tak dále. Ale musíme zásadním způsobem zrevidovat opatření směřující vůči průmyslu. Budeme chtít zrušit emisní povolenky pro domácnosti a také zákaz spalovacích motorů. Lidi je třeba motivovat, ne regulací donucovat. To může vést jen k tomu, že se občané naštvou a budeme řešit Czexit. Přitom odchod z EU není v našem zájmu.

Lidovky.cz: Do Green Dealu ale řada firem už nainvestovala soustu peněz…

Proto také nikdy neříkáme, že chceme Green Deal zrušit. To je a priori nesmysl. Schválená nařízení mají revizní klauzule, tedy si sedneme s průmyslníky a podíváme se na to, co je, a co není možné. Kupříkladu Německo se vrací ke spalovacím motorům. Musíme to nechat na volném trhu – na zákazníkovi, který si sám posoudí, co je pro něj výhodné. Pokud to bude elektromobil, tak ať.

Lidovky.cz: Sociální dopady v otázce energetické neutrality domů jsou obrovské. Avšak bez tlaku nebude žádná vůle, nebo ne?

Správným tlakem je motivace, ne hned stanovit limit a rozdávat pokuty těm, kdo ho překročí. A ta motivace musí být efektivní. Podívejte se na program Oprav dům po babičce z dílny ministra životního prostředí Petra Hladíka (KDU-ČSL). Osobně jsem mu říkala: pokud lidé do rekonstrukce půjdou, tak vy jim sice dáte milion, ale jejich náklady jsou mnohem vyšší, neboť musejí splnit řadu dalších požadavků okolo. Takže ti lidé do toho logicky nejdou. Podobné je to s tepelnými čerpadly, na která se mnoho lidí nechalo nalákat skrze dotace. A od letoška jim vláda zvedla poplatky takovým způsobem, že se jim čerpadlo nevyplatí. Tak kde to jsme?

Lidovky.cz: Emisní povolenky chcete zrušit, jak jste řekla. To vůbec nejsou potřeba? Od proponentů obchodování s nimi zaznívá, že by šlo o nejvíc kapitalistickou cestu, jak to provést.

Znečišťovatel určitě musí platit, abychom měli peníze, které nasměřujeme do technologií, jež umožní co nejmenší emisní stopu. To je v pořádku. Co chceme zrušit, je ten systém obchodování s nimi. V USA je cena povolenky v přepočtu cca 35 eur, v Číně jsou na sumě 16 eur a u nás stojí 80–100 eur. To Evropa zkrátka nemůže utáhnout. Tedy je buď potřeba vpustit do oběhu více povolenek, nebo zastropovat jejich cenu. Každý podnikatel plánuje minimálně na rok až dva dopředu. Když mu změníte třikrát za rok cenu povolenky, tak jak to může dopadnout?

Lidovky.cz: Zmínila jste migraci. Jak zajistit, že se lidé budou do zemí, odkud přišli, vracet?

Prvně je třeba se podívat na to, jak byl migrační pakt vůbec schválen. Jde o výsostnou bezpečnostní otázku a ta by jako taková měla být pod právem veta na Radě EU. Zde se to obešlo a jednalo se přes ministry vnitra, ne přes premiéry či prezidenty.

Zadruhé: pakt má odloženou účinnost, první zpráva o uprchlické krizi se bude psát v říjnu 2026 a první dopady bude mít v roce 2027. To je dostatek času na to připravit novou legislativu. Když už je v současnosti patnáct států, které proti paktu vystupují, tak nechápu, proč ho vůbec schvalovaly. V takovém počtu by dosáhly na blokační menšinu.

Hlavní priority by dle mého měly být tyto: všechny státy rády přispějí na to, že se bude azylové řízení odehrávat jinde, viz Rwanda či Albánie, ale to jsou smlouvy jednotlivých zemí, musí jednat celá EU. Navíc musíme řešit, proč uprchlíci nezůstávají v první bezpečné zemi na jejich cestě. A alfou a omegou je návratová politika, čemuž přispěje právě ono azylové řízení ve třetích zemích. Když už se migrant ocitne na území EU, tak třeba řekne, že je ze Senegalu. Vy si to zapíšete, protože nemá žádné doklady. Proběhne řízení, EU řekne, že dotyčný nemá nárok. Jenže Senegal pak řekne, že nejde o jeho občana – a rázem jste nahraní.

Lidovky.cz: Je možné na třetí země nějak tlačit?

Musíte jim něco slíbit. Některé země ocení, že dostanou za vyřizování azylového řízení obrovské peníze, které využijí třeba na infrastrukturu. Asi to nebude dohoda s jednou zemí, to si neumím představit. Je otázka, jestli nevytvořit okruh zemí, ve kterých by bylo možné přerušit pašerácké trasy. Debata to bude velká, ale je na to čas dva roky. Jen je potřeba začít hned. A je dobře, že už se teď ví, že minimálně 15 států EU má s migračním paktem zásadní problém.

Lidovky.cz: Nemohlo by se objevit nějaké vzájemné vydírání, obdobně jako při dohodě s Tureckem?

Proto říkám, že to nemůže záviset jen na jedné zemi, jako bylo třeba Turecko. Zároveň to nesmí být zatěžující pro třetí země, aby někam nepřišlo třeba 2,5 milionu lidí, to by pro ně logicky nebylo přijatelné. Přerozdělování v Evropě nikdy nebude fungovat. Představa, že se budeme všichni vyplácet – že všichni budeme posílat do Itálie, Španělska či Řecka peníze za uprchlíky – je absurdní. Nemohou zastavět své přístavy detenčními zařízeními a postarat se o všechny uprchlíky. Nakonec přijdou na Evropskou radu a řeknou: Tak takhle ne, potřebujeme, abyste si ty lidi vzali a pomohli nám. Odložená účinnost je pro to, aby jednotlivé země stihly dovybudovat detenční zařízení. Česko je má jen pro čtyři tisíce lidí. A nedej bože, aby zasažené země řekly: ne, ne, ne, potřebujeme, abyste si migranty vzali, my už je totiž nemáme kam dát.

Lidovky.cz: Očekáváte velkou volební účast? Některá evropská témata jsou velmi žhavá.

Je potřeba poděkovat médiím, všem, protože nikdy se tolik nevěnovala evropským volbám. Samozřejmě to přitáhne pozornost voličů a oni jsou si pak vědomi, že je někde něco s EU špatně. Evropská politika se dotýká peněženek a toho si samozřejmě český volič je vědom. Je třeba do evropské politiky vrátit zdravý selský rozum. Neočekávám samozřejmě účast jako ve volbách do Poslanecké sněmovny, ale klidně by mohla atakovat 35 procent.