Jeden mandát bude úspěch, říká Zaorálek. V Bruselu se chce SOCDEM zaměřit na mzdy

„Tak co, už víte, jak to dopadne? Máte už nějaký výsledky,“ ptal se se smíchem novinářů předseda strany Michal Šmarda při příchodu.

Volební štáb SOCDEM je rozdělený na dvě části – jedna pro novináře a jedna pro zástupce strany. V té nejspíše panuje dobrá nálada – smích a ruch se rozléhá z otevřených oken štábu do blízkého okolí.

Do sekce pro média zavítali i další zástupci kandidátky, především členové Mladých sociálních demokratů, kteří kandidují na nižších pozicích. Mluvčí SOCDEM Jan Nováček potvrdil, že do volebního štábu už dorazil lídr kandidátky Lubomír Zaorálek a také neúspěšný prezidentský kandidát Jiří Dienstbier. „Dorazit by měl i pan Špidla,“ dodal Nováček.

Lídr kandidátky uvedl, že pro stranu bude úspěch i jeden mandát. „Počkáme si na výsledky a uvidíme,“ dodal.

Krátce před vyhlášením výsledků poděkovali Mladí sociální demokraté Zaorálkovi za nasazení v kampani a předali mu kytici. „Počkáme si na výsledek a uvidíme, jaké to bude,“ řekl. Mladým poděkovali za zájem. „Ukazuje to, že to má smysl.“

SOCDEM ve své předvolební kampani voličům slibovali, že „zastaví odliv stovek miliard do zahraničí“, „zvýší mzdy“ a „důsledně zdaní banky“. O programu strany mluvil před volebním kláním v rozhovoru pro iDNES.cz i lídr kandidátky a bývalý ministr zahraničních věcí Lubomír Zaorálek.

„Tahle vláda stále prosazuje politiku levných mezd. Proto první věc je směrnice o minimální mzdě. Pokud se to podaří prosadit, tak to bude zvyšovat mzdy v Česku. Díky tomu by minimální mzda v Česku byla rázem o pět tisíc vyšší, než je dnes,“ uvedl.

Na to, že se v případě úspěchu povede Zaorálkovi prosadit program strany, spoléhá i předseda SOCDEM Michal Šmarda. „Lubomír Zaorálek je zkušený bojovník za české zájmy. Je to někdo, kdo umí vyjednávat. Sociální demokraté mají v současném Evropském parlamentu 148 poslanců. S nimi má již nyní předjednané legislativní změny, které pomohou České republice. Jde především o to, aby se podařilo srovnat mzdy a celkovou životní úroveň se Západem.“

Společně se Zaorálkem se o přízeň voličů ucházeli i další. Dvojkou kandidátky SOCDEM je místopředsedkyně strany Daniela Ostrá, následuje ji předsedkyně Rady seniorů ČR Lenka Desatová, vysokoškolská pedagožka Kvetoslava Kotrbová, předsedkyně hnutí Budoucnost Klára Školníková nebo člen Mladých sociálních demokratů Luděk Svoboda.

Před pěti lety SOCDEM, tehdy ještě pod názvem ČSSD, získlali jen 3,95 % hlasů a do Evropského parlamentu žádného svého zástupce nevyslali. Volby tehdy v Česku vyhrálo hnutí ANO, které získalo 21,18 % hlasů. Druhá byla ODS se 14,54 % a třetí Piráti s 13,95 %. Do EP se dostali ještě STAN A TOP09, SPD, KDÚ-ČSL A KSČM.