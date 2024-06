Volební místnosti se otevřely. Češi druhý den volí europoslance

Volební komise dohlíží na průběh voleb do Evropského parlamentu. (7. června 2024) foto: Jakub Stadler, MAFRA

V Česku ráno začal druhý den voleb do Evropského parlamentu. Volební místnosti jsou otevřeny od 8:00 do 14:00. Hlasovat budou moci ti voliči v Česku, kteří to nestihli v pátek. Kromě Česka si budou vybírat europoslance rovněž lidé na Slovensku, na Maltě, v Lotyšsku a také v Itálii, kde se bude hlasovat i v neděli.