Meloniová v Itálii vyhrála referendum o sobě samé, potvrdila pozici favoritky

Meloniová podle pozorovatelů volby pojala jako referendum o sobě samé. Za svou stranu řazenou ke konzervativcům či krajní pravici kandidovala ve všech volebních obvodech a voliče vyzvala, aby jí dávali i preferenční hlasy. Za cíl označila obhájení výsledku z parlamentních voleb v roce 2022, kdy její strana dostala 26 procent hlasů, což se jí podle všeho podařilo.

Jak předpokládali politologové, část zisku Meloniové a její strany půjde zřejmě na úkor koaliční a krajně pravicové Ligy (L), která má podporu osmi až deseti procent voličů. O něco lépe je na tom středopravé uskupení Vzhůru, Itálie (FI) s 8,5 až 10,5 procenta.

Itálie uzavřela své volební místnosti jako poslední. Meloniová byla jasnou favoritkou. V předvolební kampani Meloniová brojila proti „ideologické, centralistické, nihilistické a čím dál více technokratické“ Evropské unii či proti evropskému superstátu.

Premiérka tvrdí, že by na unijní úrovni chtěla poslat do opozice levici a sestavit většinu s dalšími pravicovými silami. To by si vyžadovalo dohodu s aktuální frakcí Identita a demokracie, se kterou však odmítá spolupracovat umírněnější pravice.