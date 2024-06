Bez riskování, kampaň k eurovolbám byla mdlá. Tyhle volby mladé voliče nezasáhnou, myslí si politolog Šaradín

Lidovky.cz: Jaká hlavní témata byla tahounem předvolební kampaně k evropským volbám, které se v Česku konají 7. a 8. června? Co nejvíce rezonovalo?

V první řadě musím říct, že mě překvapilo to, že de facto vůbec žádná kampaň nebyla. Když si vzpomeneme, jak evropské volby probíhaly od roku 2004, kdy jsme se jich poprvé účastnili, tak je to tentokrát naprostý unikát. Jako by politické strany byly v jakémsi útlumu.

Politolog z olomoucké Univerzity Palackého Pavel Šaradín.

Lidovky.cz: Proč myslíte, že strany „ochudily“ svou kampaň?

Pravděpodobně z toho důvodu, že se jim vyplatí, aby hlasovat přišli jenom jádroví voliči. A že jakákoliv větší kampaň by znamenala riziko, že dorazí i lidé nespokojení s vládou. Právě proto jsme u vládních stran viděli kampaň opravdu minimální. Zajímavé však také je, že nemobilizovala ani parlamentní opozice. Soudím, že ta se nejspíš obává i té neparlamentní opozice.