Dominantní ANO povede Moravskoslezský kraj s SPD, SPOLU odchází do opozice

Hnutí ANO mohlo vládnout samo, protože má nadpoloviční počet zastupitelských mandátů, nakonec se rozhodlo pro koalici.

SPOLU nedohodu s ANO zdůvodnilo hodnotovými i programovými rozpory. „Finálně jsou pro nás podmínky, které si nadefinoval pan primátor, hejtman a poslanec Josef Bělica a vítězné hnutí ANO, neslučitelné s našimi hodnotami, programem a vizemi pro náš kraj,“ konstatoval lídr SPOLU Radek Kaňa z ODS.

Jak by měla vypadat krajská rada Hnutí ANO

Josef Bělica – hejtman

Radek Podstawka – doprava

Martin Gebauer – zdravotnictví

Šárka Šimoňáková – cestovní ruch

Jan Veřmiřovský – školství

Šárka Vilamová – strategický rozvoj

Michal Kokošek – investice a majetek

Stanislav Kopecký – sociální věci

Jana Murová – ??? SPD

? – kultura a památková péče

? – životní prostředí a územní plánování



Zmínil například, že bývalo zvykem, aby si personální obsazení funkcí určovala jen konkrétní strana, ze které dotyčný pocházel.

„Jenže nám nově bylo dokonce určováno, jaké kandidáty do funkcí nemáme obsazovat. Byli vyloučeni ti kandidáti, kteří mají pro výkony práce pro náš kraj ty nejlepší kompetence a předpoklady. V tomto podivném stylu odmítáme dále jednat,“ vysvětlil Kaňa.

Hejtman: Naše nabídky byly férové

Kaňova slova hejtman Bělica a lídr ANO odmítl. „Naše nabídky pro SPOLU považuji za velmi férové. Dokonce jim bylo nabídnuto o jedno místo v krajské radě více, než jsme se nakonec dohodli s SPD,“ reagoval Bělica.

Podle něj v odmítnutí SPOLU hrály roli jiné věci, a to osobní ambice některých jednotlivců.

„Během dvou týdnů jsme se SPOLU nebyli schopní dohodnout se na personálním obsazení krajské rady. Jasně jsme si také řekli, že nám dost záleží na tom, abychom si navzájem povahově vyhověli,“ přiblížil Bělica jednání. S SPD se ANo dohodlo za hodinu a půl.

SPD dostalo územní plánování a kulturu

Bělica připomněl, že ANO ještě bylo ochotné změnit dle požadavků SPOLU jeden odbor, ani to nepomohlo. „Pokud v rámci SPOLU to bylo jen o ODS, tak to není naše zodpovědnost,“ prohlásil hejtman.

Krajský předseda SPD Peter Harvánek historicky první postup do krajské koalice potvrdil. „Je to samozřejmě velmi pozitivní, můžeme prosazovat náš volební program,“ těšilo ho. Odmítl však zatím sdělit, kteří dva zastupitelé ze čtyř se stanou krajskými radními. „Svolali jsme jednání zastupitelského klubu, kde se dohodneme. Teprve pak bude jasno,“ dodal Harvánek.

Jeden radní za SPD se bude starat o životní prostředí s územním plánováním a druhý o kulturu a památkovou péči.

Vondrák: Chyba politická i morální

Bývalý dlouholetý hejtman Ivo Vondrák (STAN + Osobnosti pro kraj) řekl, že podobný výsledek jednání očekával. „Je jasné, že směřování kraje za sedm let, kdy jsem byl v jeho čele, definitivně končí. Pro kraj to rozhodně není dobrá zpráva,“ řekl Vondrák.

Podle něj není možné se spojovat s tak extremistickými stranami, jakou je SPD. „Je to nepřijatelná chyba ekonomická, politická i morálně-etická,“ kritizoval exhejtman.

Ustavující zastupitelstvo se předběžně mělo konat 21. října, to však není jisté. „Byl jsem totiž informován o druhém protestu proti volbám v kraji, takže bude záležet na rychlosti rozhodnutí soudu, což neovlivníme,“ vysvětlil hejtman.

V 65členném krajském zastupitelstvu má hnutí ANO 35 míst, tedy většinu. Jedenáct mandátů má STAN a Osobnosti pro kraj s bývalým hejtmanem a lídrem ANO Ivo Vondrákem. Ten koalici s ANO zcela vylučuje.

SPOLU získalo deset zastupitelských míst, STAČILO!, tedy komunisté, pět mandátů a SPD s Trikolorou a PRO čtyři mandáty. Oproti období 2020 až 2024 vypadli Piráti a SOCDEM.