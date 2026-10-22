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Praha sobě opět ostrouhá. Nová koalice v Praze 1 vznikně bez vítěze voleb

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  11:05aktualizováno  11:05
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Starostka Prahy 1 Terezie Radoměřská. (12. června 2024)

Starostka Prahy 1 Terezie Radoměřská. (12. června 2024) | foto: Radek Vebr, MAFRA

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V Praze 1 se na koalici domluvili TOP 09, ODS, ANO, STAN s lidovci a Nezávislí z Jedničky Kateřiny Klasnové a Davida Bodečka. Ve středu večer podepsali koaliční smlouvu.

Na Facebooku to uvedla dosavadní starostka městské části Terezie Radoměřská, která podle svého vyjádření získala také nominaci stran nové koalice pokračovat ve funkci starostky. Uskupení tak obešla vítěze voleb, Prahu 1 sobě. Ta se k věci zatím nevyjádřila.

Koalici budou tvořit všechny strany, které se dostaly do zastupitelstva, kromě vítězné Prahy 1 sobě a Pirátů. Bude mít většinu 17 hlasů v sedmadvacetičlenném zastupitelstvu. O koaličním formátu rozhodovala TOP 09, které vítězné uskupení nabídlo společnou koalici s Piráty. Praha 1 sobě vyhrála i minulé volby v roce 2022 a také tehdy skončila v opozici.

„Děkuji všem za společná jednání, otevřenost a ochotu hledat kompromisy. Každý máme trochu jiný pohled, ale spojuje nás společný zájem o Prahu 1 a její obyvatele,“ uvedla na Facebooku Radoměřská. „Chci, aby Praha 1 byla místem, kde se dobře žije, kde se nezapomíná na potřeby místních a kde se problémy neodkládají,“ dodala.

Praha 1 není jediná pražská městská část, kde další strany sestavují koalici bez vítěze voleb. V Praze 8 vzniká koalice STAN s TOP 09, ODS s lidovci a ANO bez vítězné koalice 8žije, Prahy sobě a Zelených. V Praze 5 chce vládnout pět stran v čele s ODS, která ve volbách skončila druhá, bez vítězné Prahy 5 sobě. V Praze 18 nebude ve vedení radnice vítězné uskupení Zdravé Letňany, povládne tam koalice ANO, ODS s TOP 09 a uskupení Náš Domov Letňany.

Komunální volby v Praze 1 vyhrála Praha 1 sobě, získala sedm mandátů v zastupitelstvu. Druhá skončila ODS s pěti mandáty, třetí STAN s lidovci budou mít čtyři zastupitele, čtvrtá TOP 09 má čtyři mandáty a tři křesla budou mít na pátém místě Piráti. Šesté ANO získalo dva mandáty. Sedmou příčku obsadili Nezávislí z Jedničky Kateřiny Klasnové a Davida Bodečka se dvěma zastupiteli.

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