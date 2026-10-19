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Starostové pokračují v jednání o koalici v Praze. Setkají se s Piráty

  14:32aktualizováno  14:32
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První kolo jednání mezi stranami začalo. Petr Hlaváček (STAN) jako první k...

První kolo jednání mezi stranami začalo. Petr Hlaváček (STAN) jako první k jednání přizval lídra SPOLU pro Prahu Tomáše Portlíka. (12. října 2026) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Druhé jednání SPOLU pro Prahu s vítězným hnutím STAN. Jednání vedou Petr...
Druhé jednání Starostů a SPOLU v Praze. Na snímku lídr STAN Petr Hlaváček s...
Druhé jednání Starostů a SPOLU v Praze. (15. října 2026)
Druhé jednání Starostů a SPOLU v Praze. Na snímku lídr STAN Petr Hlaváček s...
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V Praze by mělo být během tohoto týdne jasno o složení vládnoucí koalice. Vítězný STAN se v pondělí setká se zástupci Pirátů. Spolupráce Starostů s druhým uskupením SPOLU pro Prahu (ODS a TOP 09) už by měla být jistá. Čeká se tak pouze na to, kdo se k nim přidá.

Možné je také to, že STAN a SPOLU složí koalici pouze ve dvou. Na magistrátu zasedá 65 zastupitelů, obě strany by dohromady měly těsnou většinu 34 z nich. Zatímco pro SPOLU je to preferovaná varianta, lídr Starostů Petr Hlaváček by rád přibral ještě dalšího partnera.

„My bychom rádi zachytili co nejvíce voličů, město je totiž pro všechny. V praktických problémech máme zkušenost, že se ty věci daří vykomunikovat. Není to o tom, že ta čtvrť je pouze pro Motoristy, či cyklisty,“ řekl minulý týden.

Výsledky voleb v Praze.

„My jsme se vyjádřili jasně, pro nás je preferovaná varianta spolupráce STAN a SPOLU, tedy většina 34 zastupitelů. A jsme případně připraveni, že přizveme třetího partnera. To je ale nyní otázka na hnutí STAN,“ oponoval ve čtvrtek Portlík.

Na pondělním jednání mají podle Hlaváčka Praha sobě i Piráti dostat nabídku na případnou spolupráci. Bude jen na nich, zda ji přijmou.

Starostové by chtěli případnou koaliční smlouvu podepsat až během listopadu, aby mohli do programového prohlášení zapracovat konkrétní projekty. Zároveň však nechtějí otálet, aby nová koalice stihla schválit rozpočet města na příští rok.

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