Starostové pokračují v jednání o koalici v Praze. Setkají se s Piráty

Možné je také to, že STAN a SPOLU složí koalici pouze ve dvou. Na magistrátu zasedá 65 zastupitelů, obě strany by dohromady měly těsnou většinu 34 z nich. Zatímco pro SPOLU je to preferovaná varianta, lídr Starostů Petr Hlaváček by rád přibral ještě dalšího partnera.
„My bychom rádi zachytili co nejvíce voličů, město je totiž pro všechny. V praktických problémech máme zkušenost, že se ty věci daří vykomunikovat. Není to o tom, že ta čtvrť je pouze pro Motoristy, či cyklisty,“ řekl minulý týden.
„My jsme se vyjádřili jasně, pro nás je preferovaná varianta spolupráce STAN a SPOLU, tedy většina 34 zastupitelů. A jsme případně připraveni, že přizveme třetího partnera. To je ale nyní otázka na hnutí STAN,“ oponoval ve čtvrtek Portlík.
Na pondělním jednání mají podle Hlaváčka Praha sobě i Piráti dostat nabídku na případnou spolupráci. Bude jen na nich, zda ji přijmou.
Starostové by chtěli případnou koaliční smlouvu podepsat až během listopadu, aby mohli do programového prohlášení zapracovat konkrétní projekty. Zároveň však nechtějí otálet, aby nová koalice stihla schválit rozpočet města na příští rok.