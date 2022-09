PŘEHLEDNĚ: Co víme o rodící se koalici na pražském magistrátu?

Obrousit hrany

Bohuslav Svoboda na tiskové konferenci označil spolupráci s Piráty a Starosty za jediné možné řešení a jako důvod mimo jiné uvedl nutnost pokračování ve velkých projektech, například na Městském okruhu, kde se Praha bez spolupráce s vládou neobejde. „Slova odezněla a před námi je práce, na které se musíme dohodnout,“ uvedl k jednáním s Piráty, kteří se proti Spolu v předvolební kampani ostře vyhraňovali. K personálním otázkám se zatím nechtěl příliš vyjadřovat, uvedl však, že je lídrem nejsilnějšího uskupení, a pokud na to bude mít Spolu dost sil, bude primátorem on.

O dva mandáty více

Tradičně ostře sledované pražské obecní volby vyhrála koalice Spolu pro Prahu, tedy seskupení stran ODS, TOP 09 a KDU-ČSL s lídrem Bohuslavem Svobodou (ODS). Získala 24,72 procenta hlasů a 19 mandátů v pražském zastupitelstvu. Na druhém místě skončilo hnutí ANO 2011 v čele s Patrikem Nacherem (ANO) ziskem 19,34 procenta hlasů a 14 mandátů. Třetí pozici obsadili Piráti vedení dosavadním primátorem Zdeňkem Hřibem (Piráti). Obdrželi 17,73 procenta hlasů a do následujícího volebního období půjdou se 13 mandáty. Následuje hnutí Praha sobě se 14,73 procenta hlasů a 11 mandáty, hnutí STAN se 7,77 procenta hlasů a pěti mandáty a vůbec poprvé se do pražského zastupitelstva podívají i zástupci SPD. Těsné překročení pětiprocentní hranice s 5,17 procenta hlasů jim vyneslo zisk tří mandátů. Mimo pražské zastupitelstvo tak zůstalo například hnutí Motoristé se 2,29 procenta hlasů, koalice ČSSD, Zelených a dvou hnutí Budoucnost a Idealisté pod názvem Solidarita se 2,02 procenta a KSČM s 1,47 procenta hlasů.

Druhé hnuté ANO posílilo oproti roku 2018 o dva mandáty, jak to ale zatím vypadá, jeho koaliční potenciál nijak výrazně nenarostl. Lídr Patrik Nacher už také dal najevo, že je zvědavý, jak strany vzájemně dodrží své výhrady, které dávaly najevo v předvolební kampani. „Uvidíme, jak dodrží, co říkali před volbami. Uvidíme, jestli pravděpodobný vítěz voleb Spolu bude v této poněkud ponižující pozici jednat s partnery, kteří moralizují jejich vlastní kandidátku,“ řekl. Hnutí ANO by nyní mělo v pražském zastupitelstvu většinu jak společně se Spolu, tak i s Piráty a Prahou sobě. Především ta druhá možnost však jeví jako čistě teoretická.

Piráti chtějí vedení

Velmi mírné posílení, o 0,7 procenta, zaznamenali také Piráti. K vyššímu počtu mandátů jim však nepomohlo a zůstávají na svých třinácti. „Já si myslím, že je to lepší výsledek než v minulých volbách, protože to znamená, že jsme nezklamali ty voliče, kteří nás volili v roce 2018,“ zhodnotil pro Lidovky.cz lídr pražské kandidátky a stávající primátor Zdeněk Hřib. Právě Piráti se v kampani ostře vymezovali zejména proti ODS. Hřib také připomněl, že jeho strana podle svých stanov odmítá spolupráci s trestně stíhanými osobami, které ovšem na kandidátce Spolu pro Prahu figurují. Piráti podle něj budou chtít místo ve vedení hlavního města a jednat budou i s koalicí Spolu. Prý nejde o to, zda Hřib zůstane i nadále primátorem. „Tady jde o budoucnost města, v následujícím volebním období jde například o metropolitní plán a to je to, co mě trápí,“ připustil.

Nejistá Praha sobě

Naopak o dva mandáty si oproti minulým komunálním volbám v pražském zastupitelstvu pohoršila Praha sobě s lídrem Janem Čižinským. Ten volby pro své uskupení označil jako úspěšné a vyzvedl, že hnutí nepropadlo v městských částech. Povolební spolupráci s hnutím ANO zcela vyloučil, spolupráci se Spolu pro Prahu označil za jistých okolností za možnou. „Navrhujeme společný postup, aby budoucnost Prahy šla co nejvíc v těch kolejích, kam jsme ji postavili,“ upřesnil. Lídr Spolu Svoboda však Prahu sobě mezi preferovanými koaličními partnery nejmenoval.

Výživná jednání

Mezi ně naopak patří hnutí STAN s pěti získanými mandáty. Jednička kandidátky Petr Hlaváček volební výsledek označil za úspěch a věří ve vznik rozumné koaliční dohody na platformě demokratických stran. „Koalice (Spolu) s ANO by nebyla dobrá ani pro Prahu, ani pro celou společnost,“ řekl s tím, že povolební vyjednávání budou „výživná“.

Premiéra SPD

Poprvé budou mít v pražském zastupitelstvu tři zástupce hnutí SPD, které v komunálních volbách celkově získalo třikrát více mandátů než o čtyři roky dříve. Podle předsedy hnutí Tomia Okamury nebude vedení říkat zastupitelům, s kým mají vyjednávat o tvorbě povolebních koalic. Je však vysoce pravděpodobné, že v Praze zůstane SPD v opozici.