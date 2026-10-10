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Volby 2026 ONLINE: Češi si druhý den volí obecní zastupitele a senátory

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  8:06aktualizováno  8:06
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Česko vstoupilo do druhého dne komunálních a senátních voleb. Volební místnosti jsou v sobotu 10. října otevřené od 8 hodin do 14 hodin. Poté začne sčítání hlasů. V pátek již odvolil premiér Andrej Babiš, exprezidenti Miloš Zeman a Václav Klaus či předseda Sněmovny Tomio Okamura. Překvapení způsobil prezident Petr Pavel, který se nečekaně vrátil z dovolené, aby odevzdal svůj hlas v Černoučku na Litoměřicku.

Lidé po celém Česku rozhodují o složení obecních a městských zastupitelstev na další čtyři roky. Ve vybraných obvodech vyberou také senátory.

V Průhonicích u Prahy v pátek odvolil premiér Andrej Babiš. Uvedl, že by považoval za úspěch, kdyby hnutí ANO ve volbách obhájilo výsledek z roku 2022.

Hlasy odevzdali i exprezidenti Miloš Zeman, Václav Klaus nebo předseda Sněmovny Tomio Okamura (SPD). Volbu má za sebou také ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé sobě) či předseda hnutí STAN Vít Rakušan.

Na otočku a pak zpátky

Prezident Petr Pavel překvapil, když se nečekaně vrátil z dovolené v Maroku, aby odvolil v komunálních volbách v Černoučku na Litoměřicku, kde má trvalé bydliště. Uznal, že původním rozhodnutím o nezúčastnění udělal chybu.

Hned nato znovu zamířil na letiště, aby soukromým tryskáčem odletěl z republiky pryč.

Oproti posledním volbám zatím žádné výpady nehlásí aplikace eDoklady. Funguje bez potíží, jak sdělil mluvčí Digitální a informační agentury Jakub Palata. Agentura od začátku komunálních a senátních voleb registrovala jen několik případů, kdy občané hlásili problémy s prokázáním. Jedna volební komise také hlásila potíže, všechny problémy se ale podařilo obratem vyřešit.

V komunálních i senátních volbách mají letos voliči na výběr z nižšího počtu kandidátů než při předchozích.

Volby 2026

O 27 rozdělovaných křesel v horní komoře se letos díky dohodám opozičních stran na společných kandidátech pokouší 154 adeptů. To je o osm desítek méně než při předchozích volbách před šesti lety.

Obecními zastupiteli, jichž je na 62 tisíc, chce být 189 896 kandidátů – zhruba o 5200 méně než při minulých volbách před čtyřmi lety. Lidé budou sestavovat zhruba 6400 zastupitelstev obcí a městských částí.

V necelé třetině obcí se podle Českého statistického úřadu (ČSÚ) podařilo sestavit jen jednu kandidátní listinu.

Komunální volby se kvůli nedostatku kandidátů neuskuteční pouze v pěti obcích, v Krchlebech na Rychnovsku si budou moci zvolit senátora alespoň ze dvou kandidujících.

Volby 2026 OBRAZEM

V Česku začaly komunální a senátní volby. (9. září 2026)
Prezident Petr Pavel se stihl vrátit z dovolené, nakonec v první den voleb stihl vhodit svůj hlas do zastupitelstva Černoučku. (9. října 2026)
Tomáš Portlík odevzdal hlas . Volební místnosti po celé České republice se otevřely. Voliči v následujících dvou dnech rozhodnou o tom, kdo bude vládnout v jejich obcích příští čtyři roky. Zároveň vyberou i nové senátory. Tomáš Portlík odevzdal hlas v pátek 9. října 2026 ve 14:00 v SPŠ Novoborská (Novoborská 610/2, Praha 9). (9. září 2026)
V Česku začaly komunální a senátní volby. Martin Kupka s rodinou odvolil v Líbeznicích. (9. září 2026)
Miloš Zeman volí do komunálních a senátních voleb v Lánech. (9. září 2026)
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