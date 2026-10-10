Lidé po celém Česku rozhodují o složení obecních a městských zastupitelstev na další čtyři roky. Ve vybraných obvodech vyberou také senátory.
V Průhonicích u Prahy v pátek odvolil premiér Andrej Babiš. Uvedl, že by považoval za úspěch, kdyby hnutí ANO ve volbách obhájilo výsledek z roku 2022.
Hlasy odevzdali i exprezidenti Miloš Zeman, Václav Klaus nebo předseda Sněmovny Tomio Okamura (SPD). Volbu má za sebou také ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé sobě) či předseda hnutí STAN Vít Rakušan.
Na otočku a pak zpátky
Prezident Petr Pavel překvapil, když se nečekaně vrátil z dovolené v Maroku, aby odvolil v komunálních volbách v Černoučku na Litoměřicku, kde má trvalé bydliště. Uznal, že původním rozhodnutím o nezúčastnění udělal chybu.
Hned nato znovu zamířil na letiště, aby soukromým tryskáčem odletěl z republiky pryč.
Oproti posledním volbám zatím žádné výpady nehlásí aplikace eDoklady. Funguje bez potíží, jak sdělil mluvčí Digitální a informační agentury Jakub Palata. Agentura od začátku komunálních a senátních voleb registrovala jen několik případů, kdy občané hlásili problémy s prokázáním. Jedna volební komise také hlásila potíže, všechny problémy se ale podařilo obratem vyřešit.
V komunálních i senátních volbách mají letos voliči na výběr z nižšího počtu kandidátů než při předchozích.
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O 27 rozdělovaných křesel v horní komoře se letos díky dohodám opozičních stran na společných kandidátech pokouší 154 adeptů. To je o osm desítek méně než při předchozích volbách před šesti lety.
Obecními zastupiteli, jichž je na 62 tisíc, chce být 189 896 kandidátů – zhruba o 5200 méně než při minulých volbách před čtyřmi lety. Lidé budou sestavovat zhruba 6400 zastupitelstev obcí a městských částí.
V necelé třetině obcí se podle Českého statistického úřadu (ČSÚ) podařilo sestavit jen jednu kandidátní listinu.
Komunální volby se kvůli nedostatku kandidátů neuskuteční pouze v pěti obcích, v Krchlebech na Rychnovsku si budou moci zvolit senátora alespoň ze dvou kandidujících.
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