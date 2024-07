Zemanovci parazitují na naší značce Hlas samospráv, zlobí se exhejtman

„S nově vzniklým hnutím nemáme nic společného a distancujeme se od něj. Použití názvu Hlas samospráv pro vznik politického hnutí lidmi, kteří neumí odejít z politické scény, je pouhé parazitování na naší myšlence a iniciativě,“ uvedl Jiří Štěpán.

Reagoval tak na vznik politického hnutí, které ministerstvo vnitra zaregistrovalo na začátku července. Podle informací Deníku N je v jeho čele někdejší šéf Správy Pražského hradu Jan Novák, kterému s jeho založením pomáhal tehdejší poradce prezidenta Martin Nejedlý. Součástí vedení je i exministr dopravy Vladimír Kremlík (za hnutí ANO).

Spolek má hájit zájmy obcí a krajů

S původní iniciativou vystoupil pardubický hejtman Martin Netolický (SOCDEM) už loni v Říjnové výzvě samospráv, kdy apeloval na vládu, aby plnila své programové prohlášení a například přehodnotila snížení příspěvku na výkon státní správy. V březnu se pak stal předsedou nově založeného spolku Hlas samospráv.

Dalšími zakládajícími členy byli kromě Štěpána primátor Mostu Marek Hrvol (ProMOST) a advokát Per Michal, který je členem představenstva Hospodářské komory ČR. Spolek má podporu i dalších politiků, třeba orlickoústeckého senátora Petra Fialy (Společně pro kraj), starosty krušnohorského Božího Daru Jana Horníka (STAN), libereckého senátora Michaela Canova (SLK), nebo senátora za Mostecko Jana Paparegy (ProMOST).

„Máme registrovaný název spolku i značku HLAS samospráv. To, co založili lidé kolem bývalého prezidenta Zemana, je politické hnutí. To jsme my sami nikdy zakládat nechtěli, protože jsme většinou členy jiných politických subjektů,“ upřesnil Jiří Štěpán, který je nyní zastupitelem Královéhradeckého kraje a starostou Rokytnice v Orlických horách.

Členové a sympatizanti spolku působí v různých regionech a v každém z nich vystupují v krajských volbách pod jinou značkou. Hejtman Netolický bude na Pardubicku obhajovat mandát v dosavadní koalici 3PK – Pro prosperující Pardubický kraj, v Královéhradeckém kraji znělo uskupení Jiřího Štěpána původně HLAS samospráv, ale nyní ke své značce přidá dovětek „Férově pro obce a regiony“. Jde o sdružení kandidátů Sociální demokracie (SOCDEM), Společně pro kraj (SPROK) a Rozvíjíme Hradec.

„Královéhradecký HLAS samospráv se nebude přejmenovávat, aby se odlišil od subjektu ‚zemanovců‘. Hlavním cílem je poukazovat na nerovnoměrný rozvoj Královéhradeckého kraje v různých regionech a usilovat, aby se kraj rozvíjel spravedlivě,“ doplnil Štěpán, který před čtyřmi lety vedl koalici ČSSD a Zelených, jež s 8,9 procenty hlasů získala 4 křesla v 45členném krajském zastupitelstvu a skončila v opozici. Hejtmanem byl Štěpán v letech 2016 až 2020.