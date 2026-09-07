Zeman se zapojil do kampaně. Kandidátce ANO vyznal lásku, Havlíčka káral za deficit

  20:09
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Bývalý prezident Miloš Zeman se v rodném Kolíně zapojil do kampaně hnutí ANO. Při debatě s vicepremiérem Karlem Havlíčkem podpořil kandidátku hnutí Andreu Brzobohatou, která na Kolínsku usiluje o zvolení do Senátu. Havlíčka naopak pokáral, že ANO neusiluje o znovuzavedení superhrubé mzdy, které by podle něj ztenčilo deficit státního rozpočtu na polovinu.

Diskuzi Zemana s Havlíčkem a Brzobohatou sledoval plný sál, převážně seniorů. „Rád jsem se vrátil do svého rodiště podpořit, doufám, budoucí senátorku. To říkám jako prognostik. To, co teď uslyšíte, bude něco jako vyznání lásky,“ začal bývalý prezident svůj projev.

Brzobohatou ocenil za to, že se po ztrátě dolních končetin kvůli meningitidě začala angažovat v neziskovém sektoru i v politice. „Myslím si, a tím končím své vyznání lásky, že bychom v Senátu potřebovali člověka, který rozumí zdravotnictví a dokáže pochopit nás zdravotně postižené. Protože, prosím pěkně, já jsem také na vozíku,“ řekl Zeman.

V rodném Kolíně podpořil Miloš Zeman kandidátku ANO do Senátu Andreu Brzobohatou. Následovala beseda s Milošem Zemanem a Karlem Havlíčkem. (7. září 2026)
V rodném Kolíně podpořil Miloš Zeman kandidátku ANO do Senátu Andreu Brzobohatou. Následovala beseda s Milošem Zemanem a Karlem Havlíčkem. (7. září 2026)
V rodném Kolíně podpořil Miloš Zeman kandidátku ANO do Senátu Andreu Brzobohatou. Následovala beseda s Milošem Zemanem a Karlem Havlíčkem. (7. září 2026)
V rodném Kolíně podpořil Miloš Zeman kandidátku ANO do Senátu Andreu Brzobohatou. Následovala beseda s Milošem Zemanem a Karlem Havlíčkem. (7. září 2026)
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Ve svém projevu také zkritizoval šéfa Senátu Miloše Vystrčila (ODS) a s ním i většinu současných senátorů. „Senát se měl po revoluci stát radou moudrých. Objevili se tam ale lidé nemoudří. Všichni moji protikandidáti v prezidentských volbách se stali senátory. To je krásný příklad. Kromě zrušení Senátu, je druhou variantou naplnit ho lidmi moudrými. Lidmi, kteří si nehrají na bohy. A právě proto jsem tady,“ doplnil Zeman.

Karle, kdo sliboval dva roky?

Rýpnutí ale neušetřil ani své hostitele. Přítomného vicepremiéra Havlíčka Zeman pokáral za to, že hnutí ANO nesplnilo slib, který mu dalo ještě během covidu – že zrušení superhrubé mzdy bude pouze dočasné.

„Karle, kdo sliboval, že to bude jen na dva roky? Alenka Schillerová… Schodek navržený pro příští rok je skoro 400 miliard korun. Kdyby se tedy zákon o superhrubé mzdě vrátil na původní úroveň, pak by rozpočtový schodek byl poloviční proti současnému stavu. Tečka,“ uzavřel.

Havlíček naopak zrušení superhrubé mzdy hájil. „Bylo to v době covidu. Vím, že jsi to tenkrát kritizoval. My jsme skončili v roce 2021, přišla nová vláda, která to nechala. Ale ať jsem fér, kdybychom seděli v té předchozí vládě, tak bychom to v energetické krizi také nevrátili. Výdaj je to nezpochybnitelný, ale v kritické době pomáhá lidem,“ obhajoval vicepremiér.

Na závěr asi hodinové debaty došla řada na otázky z publika. Lidé se Havlíčka se Zemanem ptali na šéfa Starostů Víta Rakušana, který z města také pochází, ale i třeba na to, proč stát nezruší Pirátskou stranu. „Nemůžete jen tak zrušit stranu, pokud není extremistická. Nicméně já si stojím za tím, že Piráti jsou od revoluce nejnebezpečnějším politickým uskupením, které tady je. Oni opravdu nenávidí úspěšné lidi,“ reagoval Havlíček.

Na kandidaturu se Zemana neptali

Nikdo z přítomných se ale bývalého prezidenta nezeptal na jeho nedávný výrok v rozhovoru pro MF DNES a iDNES.cz, kterým rozvířil spekulace o své možné kandidatuře v příští prezidentské volbě. „To víte, že mě to láká. Že v koutku mé duše o tom stále uvažuji. Ale protože každý člověk má své alter ego, tak moje alter ego mému egu říká: Miloši, je ti 82 let a neměl bys být českým Bidenem,“ řekl nedávno v rozhovoru Zeman.

Zemana se tak po konci diskuze zeptali alespoň novináři. Bývalý prezident ale nic nového nesdělil. „Uvažovat ještě neznamená jednat... Já doporučuji jako kandidáta na prezidenta republiky místopředsedu ANO Radka Vondráčka,“ odvětil exprezident při odjezdu.

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Zeman se zapojil do kampaně. Kandidátce ANO vyznal lásku, Havlíčka káral za deficit

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